Tuttur.com APK

S Sans Oyunlari AS

Tuttur.com için hazırlanan iPhone ve iPad uygulaması ile İddaa kuponlarınızı her an her yerden yapabilirsiniz.

Yiğit Ekim Demir - 8 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tuttur.com pek çok bahis severin büyük bir memnuniyetle kullandığı İddaa siteleri arasında yer alıyor ve böylece en kısa yoldan kuponlar hazırlamak ve kazanarak gelir elde etmek mümkün hale geliyor. Devamlı bilgisayar başında oturmak istemeyenler Tuttur.com iPhone ve iPad uygulamasını kullanarak üyelikleri vasıtasıyla bahislerini yapabiliyorlar.

Uygulama hem ücretsiz olarak sunuluyor hem de çok kolay kullanabileceğiniz basit bir arayüze sahip. Mevcut maçları görebilmek ve bunların oranlarını kuponlarınıza ekleyebilmek tabii ki mümkün ve dolayısıyla web sürümünden herhangi bir farkı olmadığını söyleyebiliriz.

Uygulamada gerçekleştirebileceğiniz diğer işlemlere kısaca göz atmak gerekirse;

Maç oranlarını görme

Diğer üyelerin kuponlarını oynayabilme

Kupon paylaşabilme

Para çekme

Canlı skorları takip edebilme

Anlık olarak tüm oran ve skor bilgilerini aktarabilen uygulama, böylece en yüksek geliri elde etmek için yapmanız gerekenlere gecikme olmaksızın karar verebilmenizi sağlıyor. Benzer bahis uygulamalarının aksine herhangi bir sorun ya da çökme yaşanmayan uygulama olabildiğince kaliteli ve sorunsuz bir şekilde hazırlanmış.

Gelecek maçlara dair fikstürleri de görebileceğiniz Tuttur.com iOS uygulaması, bu sayede uzun vadeli planlarınızı gerçekleştirmeniz için gereken desteği sunuyor. Sıkı bir şekilde İddaa oynayanların mobil cihazlarında yer alması gereken uygulamalardan birisi olduğuna inanıyorum.