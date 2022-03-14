Tuttur.com APK

Bahis heyecanı Tuttur.com'da! Tuttur mobil uygulaması APK son sürüm yükleyin! Canlı iddaa oynayın, Milli Piyando, Spor Toto'da da şansınızı deneyin.

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bahis heyecanı Tuttur.com ya da Tuttur mobil uygulamasında! Yukarıdaki Tuttur İndir butonuna dokunarak Tuttur APK son sürümü Android telefonunuza indirip online şans oyunları oynamaya başlayabilirsiniz. Tuttur.com / Tuttur mobil uygulaması üzerinden canlı iddaa, spor toto, milli piyango, at yarışı oynayabilirsiniz. Legal olarak kullanıcılara çeşitli şans oyununu sunma şansı veren başarılı uygulama sayesinde kullanıcılar, yaptıkları kuponları da diper kullanıcılar ile paylaşabilecekler.

Tuttur İndir APK

Tuttur.com, mobil platformdaki tek sosyal bahis sitesi ve ücretsiz indirilebilen Tuttur.com Android (APK) uygulaması ile telefondan iddaa kuponu yapma kolaylığı sunuyor. İddaa bültenindeki maçları incelemek, maç sonuçlarını canlı takip etmek, usta yazarlardan tüyolar almak için tek ihtiyacınız olan; telefonunuz.

Cep telefonunuzdan iddaa kuponu hazırlamak, bahis yapmak, maçları takip etmek için kullanabileceğiniz birçok uygulama mevcut ancak Tuttur.com gibi hazırladığınız kuponları paylaşabileceğiniz, iddaa tutkunlarının kuponlarına yorum yapabileceğiniz, usta bahisçilerle etkileşime girebileceğiniz bir iddaa – bahis uygulaması yok. Tuttur.com’un farklı olduğu bir nokta da; kuponların tutma oranı. Yüzde 72.5 daha fazla kazandırmadan bahsediliyor ki bu çok iyi bir yüzde.

İddaa kupon yapma

İddaa kupon hazırlama

İddaa kupon paylaşma

İddaa kupon takip

Canlı maç sonuçları

Canlı sonuçlar

Canlı maçlar

Tuttur.com, Türkiye'nin ilk sosyal bahis platformu olma özelliğini taşıyor. İddaa oyunları, Milli Piyango ve Spor Toto gibi şans oyunlarını Tuttur.com mobil uygulaması üzerinden oynayabilirsiniz. İddaa sonuçları, farklı branşlardan iddaa seçenekleri, canlı iddaa ve tek maç heyecanı Tuttur.com uygulamasında. Tuttur.com Android uygulamasıyla 7/24 destek, popüler kuponlar, en çok oynanan maçlar, fenomen bahisçiler, iddaa tahminleri; hepsi parmaklarınızın ucunda. Bahis heyecanı Tuttur.com'da! Kazandıran kuponlar, iddaa tahminleri, banko kuponlar ve tüm iddaa bültenleri canlı maçlarla birlikte bu uygulamada.

Tuttur Mobil Uygulama Özellikleri

Türkiye'nin ilk sosyal iddaa platformu Tuttur.com, Spor Toto'nun resmi elektronik bayisidir. Android telefonunuza APK olarak indirip kurabileceğiniz canlı bahis uygulaması ile yapabilecekleriniz: