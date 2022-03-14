Tuttur.com APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 338,254
- DOSYA BOYUTU 11.60 MB
- Üretici S Sans Oyunlari AS
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Bahis heyecanı Tuttur.com'da! Tuttur mobil uygulaması APK son sürüm yükleyin! Canlı iddaa oynayın, Milli Piyando, Spor Toto'da da şansınızı deneyin.
Bahis heyecanı Tuttur.com ya da Tuttur mobil uygulamasında! Yukarıdaki Tuttur İndir butonuna dokunarak Tuttur APK son sürümü Android telefonunuza indirip online şans oyunları oynamaya başlayabilirsiniz. Tuttur.com / Tuttur mobil uygulaması üzerinden canlı iddaa, spor toto, milli piyango, at yarışı oynayabilirsiniz. Legal olarak kullanıcılara çeşitli şans oyununu sunma şansı veren başarılı uygulama sayesinde kullanıcılar, yaptıkları kuponları da diper kullanıcılar ile paylaşabilecekler.
Tuttur İndir APK
Tuttur.com, mobil platformdaki tek sosyal bahis sitesi ve ücretsiz indirilebilen Tuttur.com Android (APK) uygulaması ile telefondan iddaa kuponu yapma kolaylığı sunuyor. İddaa bültenindeki maçları incelemek, maç sonuçlarını canlı takip etmek, usta yazarlardan tüyolar almak için tek ihtiyacınız olan; telefonunuz.
Cep telefonunuzdan iddaa kuponu hazırlamak, bahis yapmak, maçları takip etmek için kullanabileceğiniz birçok uygulama mevcut ancak Tuttur.com gibi hazırladığınız kuponları paylaşabileceğiniz, iddaa tutkunlarının kuponlarına yorum yapabileceğiniz, usta bahisçilerle etkileşime girebileceğiniz bir iddaa – bahis uygulaması yok. Tuttur.com’un farklı olduğu bir nokta da; kuponların tutma oranı. Yüzde 72.5 daha fazla kazandırmadan bahsediliyor ki bu çok iyi bir yüzde.
- İddaa kupon yapma
- İddaa kupon hazırlama
- İddaa kupon paylaşma
- İddaa kupon takip
- Canlı maç sonuçları
- Canlı sonuçlar
- Canlı maçlar
Tuttur.com, Türkiye'nin ilk sosyal bahis platformu olma özelliğini taşıyor. İddaa oyunları, Milli Piyango ve Spor Toto gibi şans oyunlarını Tuttur.com mobil uygulaması üzerinden oynayabilirsiniz. İddaa sonuçları, farklı branşlardan iddaa seçenekleri, canlı iddaa ve tek maç heyecanı Tuttur.com uygulamasında. Tuttur.com Android uygulamasıyla 7/24 destek, popüler kuponlar, en çok oynanan maçlar, fenomen bahisçiler, iddaa tahminleri; hepsi parmaklarınızın ucunda. Bahis heyecanı Tuttur.com'da! Kazandıran kuponlar, iddaa tahminleri, banko kuponlar ve tüm iddaa bültenleri canlı maçlarla birlikte bu uygulamada.
Tuttur Mobil Uygulama Özellikleri
Türkiye'nin ilk sosyal iddaa platformu Tuttur.com, Spor Toto'nun resmi elektronik bayisidir. Android telefonunuza APK olarak indirip kurabileceğiniz canlı bahis uygulaması ile yapabilecekleriniz:
- İddaa oyunları, Milli Piyango, Spor Toto gibi şans oyunlarını anlaşılır, eğlenceli ve iyi bir deneyimle bu uygulamada bulabilirsiniz.
- İddaa sonuçlarını takip edebileceğiniz Tuttur.com uygulamasında iddaa programından seçeceğiniz karşılaşmalarla bahis heyecanını yaşayabilirsiniz.
- Canlı iddaa heyecanı da bu uygulamada. Değişen oranları anlık olarak takip edebilir, onlarca bahis seçeneğine iddaa oynayabilir, maç oynandığı esnada kazanma şansı yakalayabilirsiniz.
- Tuttur.com mobil uygulamaında ünlü bahisçilerin, uzmanların iddaa tahminlerini de takip edip oynayabilirsiniz.
- Tuttur.com ile kazancınızı anında banka hesabınıza aktarabilir, iddaa ve kuponlara ilişkin bir sorun yaşamanız durumunda 7/24 canlı yardım servisine ulaşabilirsiniz.
- Kampanyalar bölümünden Tuttur.com üyelerine özel fırsatlardan yararlanabilirsiniz.
Tuttur.com
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 34,094
- DOSYA BOYUTU 2.90 MB
- Üretici S Sans Oyunlari AS
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Tuttur.com için hazırlanan iPhone ve iPad uygulaması ile İddaa kuponlarınızı her an her yerden yapabilirsiniz.
Tuttur.com pek çok bahis severin büyük bir memnuniyetle kullandığı İddaa siteleri arasında yer alıyor ve böylece en kısa yoldan kuponlar hazırlamak ve kazanarak gelir elde etmek mümkün hale geliyor. Devamlı bilgisayar başında oturmak istemeyenler Tuttur.com iPhone ve iPad uygulamasını kullanarak üyelikleri vasıtasıyla bahislerini yapabiliyorlar.
Uygulama hem ücretsiz olarak sunuluyor hem de çok kolay kullanabileceğiniz basit bir arayüze sahip. Mevcut maçları görebilmek ve bunların oranlarını kuponlarınıza ekleyebilmek tabii ki mümkün ve dolayısıyla web sürümünden herhangi bir farkı olmadığını söyleyebiliriz.
Uygulamada gerçekleştirebileceğiniz diğer işlemlere kısaca göz atmak gerekirse;
- Maç oranlarını görme
- Diğer üyelerin kuponlarını oynayabilme
- Kupon paylaşabilme
- Para çekme
- Canlı skorları takip edebilme
Anlık olarak tüm oran ve skor bilgilerini aktarabilen uygulama, böylece en yüksek geliri elde etmek için yapmanız gerekenlere gecikme olmaksızın karar verebilmenizi sağlıyor. Benzer bahis uygulamalarının aksine herhangi bir sorun ya da çökme yaşanmayan uygulama olabildiğince kaliteli ve sorunsuz bir şekilde hazırlanmış.
Gelecek maçlara dair fikstürleri de görebileceğiniz Tuttur.com iOS uygulaması, bu sayede uzun vadeli planlarınızı gerçekleştirmeniz için gereken desteği sunuyor. Sıkı bir şekilde İddaa oynayanların mobil cihazlarında yer alması gereken uygulamalardan birisi olduğuna inanıyorum.