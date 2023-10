Udemy, online eğitim, ders çalışma ve öğrenmek istediğiniz her şey için kullanabileceğiniz bir Android online eğitim videosu.

Barış YANIK - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Udemy, web tasarımdan tutun kek yapmaya kadar farklı tür ve kategorilerde öğrenmek istediğiniz yüzlerce şey için online eğitim almanızı sağlayan başarılı bir eğitim platformudur. Uygulamanın Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunuyor. Bir Türk girişimci tarafından geliştirilen ve günümüzde dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan Udemy, bünyesinde ücretli kurslar bulunduruyor. Sık sık indirime giren kurslara ev sahipliği yapan mobil uygulama günümüzde Android, iOS ve Web platformunda milyonlara ulaşmaya devam ediyor.

Uygulama üzerinde eğitmenlik başvurusu yaparak siz de kendi derslerinizi verebiliyorsunuz. Udemy üzerindeki eğitimlerde sesli, videolu, sunumlu ve makaleler ile desteklenen pek çok eğitim bulunuyor. Kısacası bir online eğitimde olması gereken bir çok şeye Udemy ile sahip olabiliyorsunuz.

Udemy İndir

Başarılı eğitim platformu, her geçen gün kitlesini artırmaya devam ediyor. Türkçe dahil olmak üzere pek çok dil desteğine de sahip olan Udemy'de, istediğiniz her konudan eğitim alabilirsiniz. Yazılımdan fotoğraf düzenlemeye, yazarlıktan yemek yapmaya aklınıza ne geliyorsa her içeriğin eğitimine ulaşabilirsiniz.

Siz de Udemy indirerek, akıllı telefonunuz üzerinden istediğiniz eğitim kurslarını alabilirsiniz. Profesyonel insanlardan eğitim alın ve alanınızda en iyi olmak için yola koyulun.

Udemy Özellikleri