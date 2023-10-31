Udemy
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,675
- DOSYA BOYUTU 23 MB
- Üretici Udemy
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Udemy, online eğitim, ders çalışma ve öğrenmek istediğiniz her şey için kullanabileceğiniz bir Android online eğitim videosu.
Udemy, web tasarımdan tutun kek yapmaya kadar farklı tür ve kategorilerde öğrenmek istediğiniz yüzlerce şey için online eğitim almanızı sağlayan başarılı bir eğitim platformudur. Uygulamanın Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı bulunuyor. Bir Türk girişimci tarafından geliştirilen ve günümüzde dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan Udemy, bünyesinde ücretli kurslar bulunduruyor. Sık sık indirime giren kurslara ev sahipliği yapan mobil uygulama günümüzde Android, iOS ve Web platformunda milyonlara ulaşmaya devam ediyor.
Uygulama üzerinde eğitmenlik başvurusu yaparak siz de kendi derslerinizi verebiliyorsunuz. Udemy üzerindeki eğitimlerde sesli, videolu, sunumlu ve makaleler ile desteklenen pek çok eğitim bulunuyor. Kısacası bir online eğitimde olması gereken bir çok şeye Udemy ile sahip olabiliyorsunuz.
Udemy İndir
Başarılı eğitim platformu, her geçen gün kitlesini artırmaya devam ediyor. Türkçe dahil olmak üzere pek çok dil desteğine de sahip olan Udemy'de, istediğiniz her konudan eğitim alabilirsiniz. Yazılımdan fotoğraf düzenlemeye, yazarlıktan yemek yapmaya aklınıza ne geliyorsa her içeriğin eğitimine ulaşabilirsiniz.
Siz de Udemy indirerek, akıllı telefonunuz üzerinden istediğiniz eğitim kurslarını alabilirsiniz. Profesyonel insanlardan eğitim alın ve alanınızda en iyi olmak için yola koyulun.
Udemy Özellikleri
- Herhangi bir alanın kurslarını alın ve profesyonel insanlardan eğitim alın.
- Kodlama, pazarlama, çizim, fotoğrafçılık ve aklınıza ne geliyorsa eğitimini alabilirsiniz.
- 65'ten fazla dildeki kurslardan size uyanı seçin.
- Satın aldığınız kursları indirerek çevrimdışı izleyin.
- Öğrendiklerinizi unutmamak için uygulama içine not alın.
- Merak ettiğiniz her soruyu eğitmene sorun.
Udemy
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 137
- DOSYA BOYUTU 19.2 MB
- Üretici Udemy
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Udemy, online olarak iPhone ve iPad'leriniz üzerinden farklı konu ve kategorilerde eğitim almanızı sağlayan yararlı ve başarılı bir uygulama.
Udemy, yoğun olarak çalışan yada merak ettiklerini araştırmak için yeterli vakit bulamayan kişilerin yararlanabileceğiniz süper bir online eğitim uygulaması. Ders çalışma, eğitim, antreman ve öğrenme gibi farklı konularda yardım alabileceğiniz uygulamayı Dünya genelinde 4 milyon kişi kullanıyor.
Herhangi bir konuda bilgi almak, kendinizi geliştirmek yada hiç bilmediğiniz bir şeyi öğrenmek için kullanabileceğiniz uygulama ile dilerseniz deneyim sahibi olduğunuz konularda eğitmenlik de yapabiliyorsunuz. Dans eğitimlerinden, kek yapmaya kadar bir çok farklı konuda eğitim bulunan Udemy'de, eğitimler sırasında gerekli olan sesli uyarılar, videolu içerikler, sunumlar vb. her şey mevcut.
Talebinize göre elde edebileceğiniz eğitimler sayesinde dilediğiniz zaman onlin eğitim alma şansınız bulunuyor. Eğitim konuları ise aşağıdaki gibidir:
- Programlama
- Girişimcilik
- Fotoğrafçılık
- Yoga
- Pazarlama
- Dans
- Yemek Yapımı
- Tasarım
- ve çok daha fazlası.
Özellikle yoğun olarak çalışan kişilerin online olarak evlerinde istedikleri her şeyi öğrenmesini sağlayan Udemy, aslında yeni bir platform ve çok fazla rakibi bulunmuyor. Düzenli olarak eklenen binlerce eğitim arasında gezinerek merak ettiğiniz şeyler keşfederek hemen öğrenmeye başlayabiliyorsunuz.
iPhone yada iPad'iniz varsa ve merak ederke öğrnemek istediğiniz şeyler de varsa, Udemy kullanarak online eğitimler almanızı tavsiye ederim.