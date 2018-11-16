Nasıl Hacker Olunur Sorusuna Cevap Verecek 6 Web Sitesi

Hack yapmayı öğrenmek ister misin? Hack, kullanıcıların bir gecede öğrenebileceği bir konu olmamasına rağmen bu anlamda size yardım edebilecek bazı web siteleri bulunuyor. P rofesyonel gibi hacklemek istiyorsanız, bu sitelere göz atın.

Beyaz ve Siyah Şapkalı Hacker

Son yıllarda siber güvenliğin artmasıyla birlikte adını sıkça duyar olduğumuz hackerlardan biri de siz olabilirsiniz. Yalnızca azimle çalışmalı ve sürekli pratik yapmalısınız. Ancak ilk olarak hangi yönde gelişmek istediğinizi belirlemeniz gerekiyor. Eğer beyaz şapkalı bir hacker olmak istiyorsanız internet aleminin güvenliğini sağlayacak ve güvenlik açıklarını kapatacaksınız.

Bununla birlikte, sadece mümkün olduğu kadar istismar etmek için savunmasızlıkları bulan diğer bir hacker topluluğu (siyah şapkalı hackerler) vardır. Bu hackerlar güvenliği kırmak ve sistemlere sızmak konusunda çalışmalar yaparlar. İşte kendinizi hack alanında geliştirebileceğiniz siteler:

Hacking Tutorial'da çeşitli uygulamaları, işletim sistemlerini ve cihazları çökertmek için size bazı derinlemesine püf noktaları öğretecek bir kaynak listesi bulacaksınız. Hack haberleri, teknolojik ipuçları ve kısa kısa makalelerin yer aldığı bu siteden bolca hack bilgisi öğreneceğinizi söyleyebiliriz.

Hackaday genel mimari bakımından mühendisler için hazırlanmış bir blogdur. Kodla korsanlık yapmak ve daha fazla şeye erişebilmek adına ortaya çıkan Hack a Day'in robotik yapılara, teknolojik cihazlara sunduğu püf noktalar da kullanıcıların ilgisini çekiyor. Aynı zamanda site içerisinde kullanıcıların projeleri ve yenilikçi tasarımları bulunuyor.

Bu web sitesi ise her biri dünyanın dört bir yanındaki bilgisayar korsanlarına hizmet etmek için belirli bir amaca sahip 4 ana alt alandan oluşuyor. Ancak genel olarak güvenlik ve etik teknolojiye odaklanmış olan sitenin haber ve dergi bölümleri, özellikle hackerlar veya hacklemeyi öğrenenler için sıklıkla güncellenen içeriği gösteriyor.

HITB, uluslararası hack topluluğunun güncel dedikodularına ilgi duyanlar için harika bir kaynaktır.

Hack This Site'nin yapısı diğerlerinden biraz daha farklı. Genel olarak bu siteyi hacklemenizi isteyen s ite tasarımcıları, çeşitli görevler sunuyor. Bu görevlerin bazılarında sitenin güvenlik açığını bulmanız isteniyorken, bazı görevlerde ise korsanlık becerileriniz ön plana çıkartılıyor. Ayrıca eksik olduğunuz alanlarda size makale önerisinde bulunuluyor.

Beyaz şapka siber güvenliği kariyerine başlamak istiyorsanız, Cybrary mükemmel bir kaynaktır. Burada, Microsoft Server güvenliği, güvenlik değerlendirmeleri, penetrasyon testleri ve CompTIA kursları gibi alanları kapsayan yüzlerce ücretsiz kurs bulacaksınız. Ayrıca site içerisinde forum, uygulama laboratuvarları ve eğitim kaynakları ile aktifliğinizi arttırabilirsiniz.

Öğretici makalelerden daha çok hacker yardımcı araçlarını barındıran bu sitede farklı hackerler tarafından yazılmış olan uygulamaları bulabilirsiniz. Uygulamaları, web servislerini ve daha fazlasını etkileyen en yeni hackler sık sık güncellenir. Geçmiş hacklerin nasıl çalıştığı ve yamalandığı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bu site tam size göre.

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