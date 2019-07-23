HTML ve CSS Öğrenmenize Yardımcı Olacak En İyi 5 Kaynak

HTML (Hyper Text Markup Language) ile basit bir web şablonu oluşturabilirsiniz. CSS (Cascading Style Sheets) kullanarak da bu oluşturduğunuz şablona hayat verebilirsiniz. Hayat verdiğiniz bu şablonlar bir renk, canlılık kazanabilir.

HTML bir web sayfası oluşturmak için kullanılan dildir. HTML ile hazırlanan dosyaların sunumu için HTTP ((Hyper Text Transfer Protocol) kullanılır. CSS ise HTML ile oluşturulan dosyaların biçimlendirilmesine çok fazla olanak sağlar.

Bir web sitesi oluşturmak için sadece HTML kullanmak yeterlidir fakat HTML ile yalnızca statik web siteleri yapılabilir. Web sitesini ziyarete gelen kişilere görsel şölen sunulması için mutlaka CSS kullanılması gerekir.

CSS ile normalde beyaz olan arka planları ve kaydırma çubuğunu renklendirebilir, yazıların boyutlarını ve renklerini değiştirebilir, öğeleri şekillendirebilir, menüler tasarlayabilir ve daha aklınıza gelebilecek birçok şeyi gerçekleştirebilirsiniz.

CSS ve HTML öğrenmek için faydalanabileceğiniz çok fazla kaynak var. Kaynak olarak en iyisini seçmeniz her zaman yararınıza olacaktır. Bu yazıda, HTML ve CSS öğrenmenize yardımcı olacak en iyi kaynakları sizler için sıralıyoruz.

W3 Schools, HTML ve CSS öğrenmek için yola yeni çıkanların ilk uğraması gereken duraklardan birisidir. HTML ve CSS dillerini çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alan bu sitede öğrenmeniz gereken her şeye ulaşabilirsiniz.

Khan Academy, W3 Schools’tan sonra faydalanılmasını şiddetle tavsiye edebileceğimiz önemli kaynaklardan biridir ve tıpkı W3 Schools gibi Khan Academy de oldukça geniş bir içerik yelpazesine sahiptir.

Khan Academy kullanarak bir web sitesi oluşturmanın püf noktalarını en basit ve detaylı şekilde öğrenebilirsiniz.

Coursera, kullanıcılarına her web sitesi geliştiricisinin bilmesi gereken temel unsurları öğretmektedir. Modern web sitelerinin HTML ve CSS ile tasarlanabileceğini Coursera sayesinde öğrenebilirsiniz. Bir web sitesinin oluşturulma aşamalarını adım adım öğrenmek için kesinlikle kontrol etmelisiniz.

Upskill acemi bir geliştiriciden profesyonel bir geliştiriciye dönmeniz için en doğru adrestir. Bir web sitesi geliştirilmeye öncelikle basitten başlar, dersler ilerledikçe profesyonel bir web sitesi geliştirmenin püf noktalarına ulaşırsınız.

Google, içerikleri bulma konusunda eline su dökülmeyen değerli taşlardan biridir ve yapamadığınız, karşılaştığınız her sorunda size yardımcı olacak kaynaklara ulaşmanızda size en iyi yardım yine Google’dan gelecektir.

Aklınızda kalan herhangi bir sorun için hiç çekinmeden Google’da ufak tefek aramalarda bulunabilir ve sorunun çözümünü elde edebilirsiniz.