Ücretsiz Sertifika Alabileceğiniz Siteler

Birçok kişi kendini geliştirmek istemektedir ve çoğunlukla insanlar kendini geliştirmek için sertifika almayı düşünür. Sertifikalı eğitimler almak kişinin kendini geliştirmesi için oldukça yarar sağlamakta ve iş bulmalarını kolaylaştırmaktadır. Fakat, insanlar sertifika almak isterken yüksek meblağda para vermek istememektedir.

Bu nedenle birçok insan internetten ücretsiz sertifika almak istemektedir. İnternetten ücretsiz sertifika almak isteyen kişiler ise birçok web sitesiyle karşılaşmaktadır. Bu durum birer bilgi karmaşıklığı yarattığı için en iyi ücretsiz sertifika alabileceğiniz web sitelerini sizler için derledik.

En İyi Ücretsiz Sertifika Alabileceğiniz Web Siteleri

ODTÜ Bilgeİş

Google Dijital Atölye

BTK Akademi

Geleceği Yazanlar

İstanbul İşletme Enstitüsü

Udemy

100 Dersten fazla içerik bulunan web sitesi, ODTÜ tarafından yürütülen bir projedir. Birçok insan Bilgeİş web sitesini ziyaret edip, kendine uygun eğitimleri alabilir ve sınavı geçtikten sonra ücretsiz sertifika almaya hak kazanır. Daha çok bilişim ağırlıklı derslerin bulunduğu ODTÜ/Bilgeİş'te ilk yardım, mobbing ve iş güvenliği gibi eğitimler de mevcuttur.

Google'un çıkardığı dijital atölye de sanal dünyada kendini geliştirmek isteyen kullanıcılar için birçok online kurs bulunmaktadır. Genellikle bilişim ağırlıklı olan dersler 2 ile 20 saaten uzun bir sürede geçmektedir. Ücretsiz sertifika almak isteyen kişiler, kalite bir yerden sertifika almak istiyorsa Google Dijital Atölye'ye bir göz atabilir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kendine katkı sağlamak isteyen kişiler için ücretsiz bir şekilde sağladığı platform da birçok ücretsiz sertifika alabileceğiniz eğitim bulunmaktadır. Her eğitimde sertifika bulunmasa da birçok eğitimde bulunmaktadır. Birçok deneyimli eğitmenin bulunduğu BTK Akademi'de istediğiniz eğitimi e-Devlet ile giriş yaparak ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz.

Türkiye'nin en büyük operatörlerinden biri olan Turkcell'in sunduğu hizmet Geleceği Yazanlar, internet üzerinden ücretsiz sertifika almak isteyen kişiler için birçok eğitim bulunmaktadır. Daha çok bilişim eğitimlerinin bulunduğu Geleceği Yazanlar platformunda kendi blog yazılarınızı yazmanıza da imkan tanıyor.

Ücretli ve ücretsiz sertifika alabileceğiniz web siteleri arasında İstanbul İşletme Enstitüsü, belki de en çok eğitimin bulunduğu platformlardan biridir. Ücretsiz eğitimleri başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra isterseniz belirli bir miktarda ücret ödeyerek sertifikanızı basılı bir şekilde alabilirsiniz.

40 Milyondan fazla öğrencisi bulunan Udemy'de birçok kategoride eğitim bulunmaktadır. Kendinizinde eğitmen olabileceğiniz platformda ücretli ve ücretsiz eğitimler alabilirsiniz.

İnternet üzerinden ücretsiz sertifika alabileceğiniz web sitelerini sizler için derledik. Hatırlatmak isteriz ki internet üzerinde birçok sertifikalı eğitim bulunmaktadır. Bu nedenle ücretli veya ücretsiz sertifika almak isterseniz alacağınız eğitimi kimin verdiğine dikkat etmeniz gerekir. Çünkü internet üzerinden birçok yararlı bilgi bulunabilirken birçok sahte ve gereksiz eğitimde mevcuttur.

Bu içeriğimizde en iyi ücretsiz sertifika alabileceğiniz platformları sizler için derledik. Sizler sertifika almak için hangi platformları kullanıyorsunuz. Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca İngilizce nasıl öğrenilir? Merak ediyorsanız yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.