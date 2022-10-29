Yazılım Öğrenme Platformları

Günümüzün vazgeçilmez mesleklerinden biri olan yazılım ve programlama birçok insanın meslek seçiminde önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, yazılım, bölüm okumadan da öğrenilebilen bir meslektir.

Hatta, bu durumu detaylı bir şekilde internetten yazılım öğrenilir mi, yazılım okumaya gerek var mı? Adlı yazımızda cevaplamıştık. Kısa bir bilginin ardından internetten yazılım öğrenebileceğiniz platformları sizler için detaylı bir şekilde anlatıyoruz.

İnternetten Yazılım Öğrenebileceğiniz Platformlar

BTK Akademi

Bilgeiş/OTDÜ

Udemy

YouTube

Khan Akademi

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlara ücretsiz olarak birçok eğitimi verdiği platform aynı zamanda uzman kişiler tarafından yazılım öğrenmek isteyen kişilere birçok programlama eğitimi vermektedir. Buradaki eğitimleri tamamladıktan sonra ücretsiz bir şekilde sertifika alabilir ve özgeçmişinizi ekleyebilirsiniz.

Ülkemizin en iyi üniversitelerinden biri olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin hazırlamış olduğu proje kapsamında birçok kişi Bilgeİş üzerinden ücretsiz bir şekilde yazılım eğitimi alabilir ve eğitimi tamamladıktan sonra sertifika alabilirsiniz.

Hiç şüphesiz internette herhangi bir dalda eğitim almak istiyorsanız başvuracağınız ilk noktalardan biri de Udemy’dir. Öyle ki bu platformda ukulele dersinden tutun ilkyardım dersine kadar birçok eğitim bulunmaktadır.

Ancak, daha çok yazılım ve programlama üzerine eğitimler veren Udemy platformunda siz de bir eğitimci olabilir veya öğrenci olarak yazılım öğrenebilirsiniz. Platformda kimi eğitimler ücretsiz kimi eğitimler ise ücretlidir.

Dünyada en çok video bulunan platformlardan biri de YouTube’dur. Bu platform üzerinden herkesin bildiği üzere birçok video paylaşımı yapılmaktadır. Yazılım eğitimleri de uzun yıllardır YouTube üzerinden paylaşılmakta ve insanlar burada faydalanabilmektedir.

YouTube üzerinde aldığınız eğitimlerden sertifika alamazsınız. Ancak kendinizi yazılım alanında ücretsiz bir şekilde geliştirebilirsiniz. Eğer ücretsiz sertifika almak istiyorsanız internetten sertifika alabileceğiniz platformlar neler? Yazımıza göz atabilirsiniz.

Bir bilim Platformu olan Khan Akademi dünyadaki birçok öğrenci tarafından kullanılmaktadır. Öyle ki burada yazılım eğitimleri de verilmektedir.

Yazılım Dillerinin Resmi Siteleri

Yazılım öğrenmek istiyorsanız öğrenmek istediğiniz programlama dilinin resmi web sitesine girerek birçok kaynağı ve örneklerini ulaşabilirsiniz.

Bu sayede programlama dillerini çok daha rahat öğrenebilirsiniz. Eğer onca programlama dili arasında kafanız karışıyorsa hangi programlama dilini öğrenmeliyim? Adlı yazımıza göz atabilirsiniz.

Neden Yazılımı Öğrenmelisiniz?

Yazılım öğrenmeniz illaki şart değil ancak mesleğinizi alternatif veya ergonomik bir şekilde ilerletmek için yazılm öğrenebilir geleceğin ve şuanın mesleği olan yazılımdan siz de geri kalmaya bilirsiniz.



Bu içeriğimizde internetten ücretsiz bir şekilde yazılım öğrenebileceğiniz platformları sizler için paylaştık. Sizler bu listede hangi platformların olmasını isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca herkes yazılım öğrenmek zorunda mı? Yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.