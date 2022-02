3uTools sayesinde iOS cihazınızda dosyaların boyutlarını öğrenebilir, verileri yönetebilirsiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı telefon ve bilgisayar insan yaşamı için artık vazgeçilmez bir hale geldi. Metroda, parkta, sokakta kısaca hayatımızın her an her noktasında artık teknolojiye ihtiyaç duyuyoruz. Bu teknolojilerin başında da kuşkusuz akıllı telefon ve bilgisayarlar geliyor. Bazen fotoğraf çekmek için, bazen haberleşmek için bazen de gelişmeleri takip edebilmek için her an her yerde teknoloji yanımızda yer alıyor. Teknoloji hayatımıza girdiği gibi bazı ihtiyaçları da beraberinde getiriyor. Akıllı telefon ve bilgisayarlardaki hafıza sorunu da bu ihtiyaçlardan bir tanesi olarak gösteriliyor. Bu durum beraberinde pek çok uygulamanın da geliştirilip piyasadaki yerini almasına vesile oluyor. Bu uygulamalardan bir tanesi de 3uTools olarak ifade ediliyor.

3uTools sayesinde kullanıcılar dosya depolama alanında epey rahatlayacak gibi görünüyor. 3uTools ile kullanıcılar akıllı telefon ve bilgisayarları üzerinde tüm detaylara ulaşabilecek, hangi dosyasının en kadar yer kapladığını görebilecekler. Film, müzik, fotoğraf ve buna benzer dosyaları detaylı analizler ile görebilecek olan kullanıcılar, neyin ne kadar yer kapladığına daha kolay ve daha hızlı bir şekilde erişebilecekler.

3uTools Özellikleri

İngilizce dil,

Güvenli bir analiz ortamı,

Detaylı analiz ve içerikler,

Sade kullanıcı arayüzü,

Cihaz üzerindeki tüm özellik ve detaylara kolayca ulaşabilme,

Ücretsiz kullanım

Tamamen ücretsiz olarak kullanıcıların beğenisine sunulan 3uTools, İngilizce dil desteğine sahip. Kullanıcılara detaylı dökümanlar sunan uygulama, sade kullanıcı arayüzü ile de ilk kullananların işini epey kolaylaştırıyor. Detaylı içerikler sayesinde cihazlarında neyin ne kadar yer kapladığını öğrenen kullanıcılar, çeşitli temizleme yöntemleri ile de karşılaşıyorlar. Aynı içerikleri de tespit eden uygulama, aynı dosyaların iki kez depolama alanı kullanmasının da önüne geçmiş oluyor.

Windows, iOS ve Mac cihazlar için üretilen uygulama kendi resmi web sitesi üzerinden indirilip kullanılabiliyor. Hem indirmesi hem de kullanımı ücretsiz olan uygulama günümüzde epey geniş bir kitleye de ev sahipliği yapıyor.