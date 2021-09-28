Yeni Uygulama ve Oyun Keşfetmek İçin Kullanabileceğiniz Android Uygulamaları

Android cihazlarda kullanabileceğiniz 2,5 milyonun üzerinde uygulama ve oyun bulunurken, yeni bir şeyler keşfetmekte zorlanıyor musunuz? Sizler için hazırladığımız bu listemizde yeni uygulama ve oyun keşfetmek için kullanabileceğiniz Android uygulamaları ile karşınızdayız.

Listemizde yer alan uygulamalar, her hafta güncellenen önerilerle yeni uygulamaları ve oyunları keşfetmenize yardımcı oluyor. Bu sayede dikkat çekici ve işlevsel uygulamaları, birbirinden eğlenceli oyunları daha rahat bir şekilde bulabiliyor ve indirebiliyorsunuz.

Yeni Uygulamaları ve Oyunları Keşfetmek için Kullanabileceğiniz Uygulamalar Neler?

Tamindir

AppBrain App Market

AppsZoom

APKPure

Aptoide

1- Tamindir

Tamindir olarak sürekli güncellediğimiz uygulama ve oyun listelerimizle takipçilerimizin en yeni fırsatlardan ve en iyi uygulamalardan haberdar olmasına yardımcı oluyoruz. Listemizdeki pek çok uygulama gibi, yeni uygulama ve oyunları keşfetmek için Tamindir uygulamasını tercih edebilirsiniz. Ayrıca uygulamamızda yeni teknoloji haberlerini, teknolojik ürün incelemelerini ve video içerikleri de bulabilirsiniz.

2- AppBrain App Market

AppBrain App Market, isminden de anlamış olabileceğiniz üzere aslında bir uygulama mağazası olarak hizmet veriyor ancak yeni uygulamaları ve oyunları keşfetmenize yardımcı olmak adına işlevsel bir öneri listesine sahip. Her gün düzenli olarak güncellenen 'En İyi Uygulamalar' listesi sayesinde size özel olarak seçilmiş uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

Buna ek olarak detaylı filtrelendirme özelliği sayesinde de ihtiyaçlarınızı ve isteklerinizi direkt olarak belirleyerek hareket edebiliyorsunuz. Yine sosyal medya entegrasyonu sayesinde arkadaşlarınızın indirdiği ve kullandığı uygulamaları görüntüleyebilir ve bunları indirebilirsiniz.

3- AppsZoom

Yeni uygulamaları keşfetmek için kullanabileceğiniz bir internet sitesine sahip olan AppsZoom, artık Android uygulaması ile de hizmet veriyor. Size uygun olan uygulama önerilerinin yanında binlerce kullanıcı yorumunu da bulabileceğiniz uygulama, tam olarak aradığınız araç olabilir.

Uygulama içerisinde editörlerin incelemeleri, en iyi uygulamalar, en çok indirilen uygulamalar, indirimdeki uygulamalar, kullanıcılardan gelen yorumlar, kendi uygulama listenizi yaratma ve diğer kullanıcıların uygulama listesine göz atma gibi yenilikçi özellikler yer alıyor.

4- APKPure

Tıpkı AppBrain gibi bir uygulama mağazası olan APKPure, sürekli olarak güncellenen uygulama ve oyun listesi ile tercih edebileceğiniz uygulamalardan birisi olarak öne çıkıyor. Üstelik uygulama üzerinden direkt olarak indirme ve kurulum adımlarını gerçekleştirebiliyorsunuz.

5- Aptoide

Listemizin son sırasında ise yine bir uygulama mağazası olarak görev alan Aptoide yer alıyor. Bünyesinde 'En İyi Uygulamalar', 'En Popüler Uygulamalar' ve 'En Yeni Uygulamalar' gibi sekmelere yer veren bu uygulamaya da göz atmayı ihmal etmeyin.

Sonuç

Sizler için hazırlamış olduğumuz bu listemizin de sonuna geldik. Eğer yeni uygulamaları ve oyunları keşfetmenin yollarını arıyorsanız, hemen yukarıdaki listemizde yer alan uygulamaları kullanabilirsiniz. Peki siz bu listemiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.