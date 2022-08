Way of the Hunter

Way of the Hunter ile birbirinden farklı hayvanları avlamaya hazır olun.

Doğukan Çağlakpınar - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Ünlü oyun yayıncısı THQ Nordic'in 2022 model oyunlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkmaya hazırlanan Way of the Hunter için geri sayım başladım. Nine Rock Games tarafından geliştirilen yeni oyunda, oyuncular avcı rolünde amansız bir maceraya çıkacak ve birbirinden farklı vahşi hayvanları avlamaya çalışacaklar. Büyüleyici bir yaşam alanında oyunculara gerilim dolu anlar sunacak olan yapım, geniş ve açık dünyası ile birbirinden farklı çok sayıda vahşi hayvana da ev sahipliği yapacak. Türkçe dil desteği ile de oynanacak olan avcılık oyununda hayvan sesleri, atmosferin gerçekçiliği, farklı silah modelleri oyuncuları derinden etkileyecek içerikler arasında yer alıyor. Dileyen oyuncular yapımı tek oyunculu ya da çevrimiçi olarak diğer oyunculara karşı oynayabilecekler. Oyuncular gerçek zamanlı olarak dünyanın farklı noktalarındaki oyuncular ile en çok vahşi hayvan vurma yarışına girecekler.

Way of the Hunter Özellikler

Türkçe dahil tam 13 farklı dil desteği,

Birbirinden farklı ana ve yan görevler,

Ateşli ve ateşsiz çok sayıda farklı silah modeli,

Yaya ya da arabayla avlanma seçeneği,

24 saatlik gece ve gündüz döngüsü,

Gerçekçi mermi fiziği,

Bushnell, Federal, Leupold, Primos, Remington gibi markaların lisanslı avcılık ürünleri,

Oyunculara epey geniş bir arazi sunan Way of the Hunter gerçekçi mermi fiziği ile ateş edilen mermiyi izleme deneyimi de sunuyor. Oyuncular 24 saatlik gece gündüz döngüsünün yer aldığı yapım içerisinde, dilerlerse yaya olarak dilerlerse de arazi aracı ile çeşitli vahşi hayvanları avlamaya çalışacaklar. Nesiller boyunca avcılıkla hayatta kalan bir ailenin yaşamını da konu alacak olan oyun fotoğraf modu ile oyunculara diledikleri anın fotoğrafını çekerek ölümsüzleştirme imkanı da tanıyor. Tensilvanya'nın 146 km'lik bir alanınını oyunculara keşfettirecek olan Way of the Hunter 3D kamera açıları ile oynanacak. Etkileyici hikaye desteği ile oyuncuları sürükleyici bir avcılık dünyasına götürecek olan yapım detaylı bir arazi yapısına sahip olacak.

Way of the Hunter İndir

16 Ağustos'ta lansmana çıkacak olan Way of the Hunter, Türkçe dil desteği ile ülkemizde de oynanabilecek. Global olarak lansmana çıkması beklenen oyun, düzenli olarak yeni içeriklerde alacak.

Way of the Hunter Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 64bit OS - Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 3 3100 / Intel Core i3-8100

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 960 / Radeon R9 380

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Way of the HunterÖnerilen Sistem Gereksinimleri