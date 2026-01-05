We Used to Play Here
We Used to Play Here, çocukluk anılarında saklı hikayeyi konu alan bir psikolojik korku oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun, Daniel adlı bir karakterin her gece gördüğü kaçınılamaz bir kız kabusuyla başlıyor.
- Oyunun temel mekaniği, "çocuk oyunları" mantığıyla kurgulanmış rahatsız edici bulmacalardan oluşur.
- Oyun, sadece iki kişiden oluşan bir bağımsız ekip tarafından geliştirilmiştir.
Psikolojik korku oyunları arasında yer alan We Used to Play Here, kapsamlı bir hikayeye ev sahipliği yapıyor. Kayıp çocuk vakasıyla uyanan karakterimiz, olayların kendi çocukluğuyla bağlantılı olduğunu keşfeder. Rahatsız edici anıları tekrardan hatırladığınız bu oyunda, sırları çözmeli ve ipuçlarını ortaya çıkarmalısınız.
Karanlık bir atmosferde karşımıza çıkan We Used to Play Here, oyunculara harika bir korku deneyimi sunmaktadır. Hem hikaye hem de oynanış tarafında sürükleyici tasarlanan bu oyun, ilginç bulmacaları da içerisinde barındırıyor
Oyundaki bazı kapıları açmak ve ipuçlarını bulmak için çocuk oyunları oynayacaksınız. Tabii bu oyunlar bulmaca tarzında geliştirilen bölümlerdir.
We Used to Play Here İndir
Toplamda 2-4 saatlik bir oynanış deneyimi sunan We Used to Play Here, tüm hikaye boyunca sizi oyun içinde tutmaktadır. Her odada ve her rüyada farklı olaylarla karşılaşabilri ve ipuçlarını çözmek için beyninizi yormak zorunda kalabilirsiniz.
Siz de We Used to Play Here indirin ve anılarınızdaki korkunç sırrı ortaya çıkarmaya çalışın!
We Used to Play Here Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10 (64-bit)
- İŞLEMCI: Intel Core i5-8250U (1.6 GHz, 1.8 GHz) or equivalent
- BELLEK: 4 GB RAM
- EKRAN KARTI: Intel(R) UHD Graphics 620
Sıkça Sorulan Sorular
Bu oyun "We Were Here" serisinin bir parçası mı?
Hayır. İsim benzerliği olsa da bu oyun ThreeFrauds tarafından geliştirilen bağımsız bir yapımdır. "We Were Here" serisinden farklı olarak tamamen tek oyunculu bir deneyim sunar.
Oyunun Türkçe dil desteği var mı?
Evet. Oyun, arayüz ve altyazı seviyesinde Türkçe dahil olmak üzere 13 farklı dili desteklemektedir.
Oyun ne kadar sürüyor?
Bir bağımsız yapım olan We Used to Play Here, odaklanmış bir hikaye sunar. Oyuncuların bulmaca çözme hızına göre ortalama 2-4 saat arası bir oynanış süresine sahiptir.
Çok fazla "Jump Scare" (ani korkutma) var mı?
Oyun daha çok psikolojik gerilim ve atmosfer üzerine kuruludur. Sürekli ani korkutmalar yerine, oyuncuyu rahatsız eden sesler, karanlık mekanlar ve çarpık anılarla gerilimi tırmandırmayı hedefler.