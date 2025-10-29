Dünya üzerindeki binlerce noktadan hava tahminleri toplayan Windfinder APK ile rüzgar durumundaki değişimleri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Emircan Erdoğan - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Uygulamanın temel odağı, rüzgar, dalga, gelgit ve hava durumu tahminleridir. Özellikle yelken, sörf, rüzgar sörfü (windsurfing), uçurtma sörfü (kitesurfing) ve balıkçılık gibi rüzgara bağlı açık hava sporlarıyla ilgilenenler için tasarlanmıştır.

dünya genelinde 160.000'den fazla konum için ayrıntılı tahminler sunar.

Kullanıcıların rüzgar koşullarına genel bir bakış elde etmesi için animasyonlu rüzgar haritası (rüzgar radarı) ve mevcutsa bazı konumlara ait webcam görüntüleri gibi görsel araçlar sunar.

Windfinder APK uygulama markette ücretsiz olarak bulabileceğiniz en iyi rüzgar tahmini uygulamaları arasında yer almaktadır. Hava durumu, sıcaklık, rüzgar esiş yönü, rüzgar şiddedi gibi bilgiler sunan uygulamanın denizcilikle uğraşan herkesin mobil cihazında bulunması gerekiyor.

Uygulama daha kesin bilgiler sunabilmek adına dünya üzerinde bulunan 17.000'den fazla hava tahmin noktasından 37.000 farklı bölge için bilgi topluyor. Özellikle rüzgar sörfü, yelkencilik, yatçılık ve sörfle uğraşanlar için çok önemli olan rüzgar durumu bilgilerine bu uygulama ile ulaşmak çok kolay.

Windfinder APK İndir

Windfinder'da yer alan bilgiler oldukça düzenli bir arayüzde sunuluyor. En çok kullandığınız noktaları favorilerinize ekleyip daha sonra tekrar ulaşabiliyorsunuz. Saatlik sunulan rüzgar bilgiler kullanıcıların işini epey kolaylaştırıyor. Windfinder'da sadece rüzgar esiş yönü ve şiddeti değil aynı zamanda hava sıcaklık değerleri de sunulmakta. Rüzgar durumunda meydana gelen değişimleri anlık olarak gösteren grafik gayet bilgilendirici ve okuması çok kolay.

Windfinder genel olarak en başarılı rüzgar durumu ve hava durumu tahmin uygulamalarından bir tanesi ve en önemlisi de ücretsiz olarak indirilebiliyor.