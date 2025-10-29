Windfinder APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 679
- DOSYA BOYUTU 16 MB
- Üretici Windfinder
-
Dünya üzerindeki binlerce noktadan hava tahminleri toplayan Windfinder APK ile rüzgar durumundaki değişimleri anlık olarak takip edebilirsiniz.
⚡ Önemli Bilgiler
- Uygulamanın temel odağı, rüzgar, dalga, gelgit ve hava durumu tahminleridir. Özellikle yelken, sörf, rüzgar sörfü (windsurfing), uçurtma sörfü (kitesurfing) ve balıkçılık gibi rüzgara bağlı açık hava sporlarıyla ilgilenenler için tasarlanmıştır.
- dünya genelinde 160.000'den fazla konum için ayrıntılı tahminler sunar.
- Kullanıcıların rüzgar koşullarına genel bir bakış elde etmesi için animasyonlu rüzgar haritası (rüzgar radarı) ve mevcutsa bazı konumlara ait webcam görüntüleri gibi görsel araçlar sunar.
Windfinder APK uygulama markette ücretsiz olarak bulabileceğiniz en iyi rüzgar tahmini uygulamaları arasında yer almaktadır. Hava durumu, sıcaklık, rüzgar esiş yönü, rüzgar şiddedi gibi bilgiler sunan uygulamanın denizcilikle uğraşan herkesin mobil cihazında bulunması gerekiyor.
Uygulama daha kesin bilgiler sunabilmek adına dünya üzerinde bulunan 17.000'den fazla hava tahmin noktasından 37.000 farklı bölge için bilgi topluyor. Özellikle rüzgar sörfü, yelkencilik, yatçılık ve sörfle uğraşanlar için çok önemli olan rüzgar durumu bilgilerine bu uygulama ile ulaşmak çok kolay.
Windfinder APK İndir
Windfinder'da yer alan bilgiler oldukça düzenli bir arayüzde sunuluyor. En çok kullandığınız noktaları favorilerinize ekleyip daha sonra tekrar ulaşabiliyorsunuz. Saatlik sunulan rüzgar bilgiler kullanıcıların işini epey kolaylaştırıyor. Windfinder'da sadece rüzgar esiş yönü ve şiddeti değil aynı zamanda hava sıcaklık değerleri de sunulmakta. Rüzgar durumunda meydana gelen değişimleri anlık olarak gösteren grafik gayet bilgilendirici ve okuması çok kolay.
Windfinder genel olarak en başarılı rüzgar durumu ve hava durumu tahmin uygulamalarından bir tanesi ve en önemlisi de ücretsiz olarak indirilebiliyor.
Sıkça Sorulan Sorular
Windfinder uygulaması hangi temel hava durumu parametrelerine odaklanır?
Uygulama, öncelikle rüzgar hızı ve yönü, dalga yüksekliği ve yönü, hava sıcaklığı ve gelgit gibi su ve rüzgar sporları için hayati önem taşıyan parametrelere odaklanır.
Uygulama kaç günlük tahmin sunar ve bu tahminler ne sıklıkla güncellenir?
Windfinder, dünya çapında 160.000'den fazla konum için genellikle 10 günlük rüzgar ve hava durumu tahminleri sunar. Tahminler tipik olarak 3 saatlik aralıklarla mevcuttur.
Rüzgar hızları hangi birimlerde gösterilebilir?
ullanıcılar rüzgar hızlarını Knot, Beaufort, mph (mil/saat), km/saat ve m/s (metre/saniye) gibi farklı birimlerde görmeyi seçebilirler.
Uygulamada "Windfinder Plus" aboneliği ne gibi ek özellikler sunar?
Plus aboneliği, reklamsız kullanımın yanı sıra, daha yüksek çözünürlüklü ve saatlik aralıklarla sunulan "Süper Tahmin (Superforecast)" ve ideal rüzgar koşulları oluştuğunda bildirim gönderen Rüzgar Uyarıları (Wind Alerts) gibi gelişmiş özellikler sunar.
Uygulama sadece tahminleri mi gösteriyor, yoksa anlık veriler de var mı?
Uygulama hem ileriye dönük tahminleri gösterir hem de dünya genelindeki 21.000'den fazla hava istasyonundan gelen gerçek zamanlı (real-time) rüzgar ölçümlerini ve hava durumu gözlemlerini görüntüler.
