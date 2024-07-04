Google Nest Hub Max Özellikleri ve Fiyatı

Akıllı ev sistemi cihazı olan Google Nest Hub Max dikkat çeken özelliklere sahip. Video görüşmeleri ve ev güvenli izlemesi amaçlı kullanılan Nest Hub Max, kullanıcılarının kesintisiz iletişim kurmasını sağlıyor.

Aynı zamanda güvenlik kameralarının yaptığı gibi evi uzaktan izleyen Google Nest Hub Max özellikleri ve daha fazlasını bu rehberde bulabilirsiniz.

Google Nest Hub Max Özellikleri

Google Nest Hub Max’tan yararlanarak Google Duo aracılığıyla görüntülü görüşmeler yapılabiliyor. Cihaz 1280 x 800 piksel çözünürlüklü 6,5 megapiksel kameradan oluşuyor. Cihazın ekranıysa 10 inç boyutunda. Cihazın ekranı, oda sıcaklığı baz alınarak renk sıcaklığını ayarlıyor.

Çünkü cihazın ekranı, Ambient EQ teknolojisiyle tasarlandı. Bu teknoloji sayesinde pencere kenarı gibi çok aydınlık yerlerde bile ekran tam görünüyor. Cihazın ekranı geceleriyse prlaklığın azaltıldığı saatli siyah arka planla kararıyor.

Mat bir ekrandan oluşan cihaz kullanıcılarının karşısına beyaz ve gri renkte çıkıyor. Toplamda üç hoparlörden oluşan cihazda 127 derecelik açıda 6,5 MP ön kamera yer alıyor. Google Nest Hub Max’a ait kamera olduğu için evdeki görüntüler akıllı telefonlara direkt aktarılabiliyor.

Böylelikle iç güvenlik kamerası amaçlı kullanılmış oluyor. Cihazda “Yüz Eşleştirme” şeklinde ifade edilen bir özellikte yer alıyor. Yüz tanıtılan kişilere yalnızca çalma listesi, takvim randevuları vb. kişisel veriler sunuluyor.

Google Nest Hub Max üzerinde tüm yüz verisi yerel şekilde depolanıyor. Buluta yüklenme imkanı kesinlikle yok. “Yüz Eşleştirme” özelliği manuel şekilde aktif hale getirilebiliyor. Dolayısıyla “Yüz Eşleştirme” özelliğinin kullanılıp kullanılmaması kullanıcısının isteğine bağlı.

Google Nest Hub Max Fiyatı

Google Nest Hub Max, gündelik işlerde çok yardımcı. Cihaz sayesinde yemek tarifleriyle ilgili bilgi edinilebilir. Aynı zamanda fotoğraf görüntüleme ve hava durumu gibi olanaklarda sunuyor. Tüm bunların yanı sıra hatırlatıcı ve alarmlar ayarlanabiliyor. Hava durumu ve haberler hakkında bilgiye sahip olunabilir.

Kişiselleştirilmiş özellikleriyle gündelik yaşamı kolaylaştıran Google Nest Hub Max fiyatı, 7.000,00 TL’dir.