Android İçin En İyi Denizcilik Uygulamaları

Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefon ve tabletler üzerinden kullanılabilecek en başarılı denizcilik uygulamaları neler? Hazırladığımız yazıda bu alanda oldukça popüler olan uygulamaları bir arada topladık. Listeye göz atabilir ve yeni uygulamalar keşfedebilirsiniz.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok kullanıcı cihazlarınızı farklı amaçlar için kullanmakta. Eğlence üzerine yoğunlaşan özelliklerini bir kenara bırakacak olursak bu teknoloji harikası tabletler ve akıllı telefonlar yeri gelince hayat kurtarıcı bile olabiliyor.

Bu noktada asıl önemli olan hangi durumlar için hangi uygulamanın en iyi hizmeti sunduğunu bilmek ve bu durumu göz önüne alarak karar vermek. Biz de Tamindir ekibi olarak özellikle denizcilik, botçuluk, balıkçılık ve su sporlarıyla ilgilenen kullanıcıların ihtiyaç duyabileceği uygulamaları inceledik.

Denizciler ve yat sahipleri için uygulamalar kategorisinde yer alan ve faydalı özellikleriyle ön plana çıkan bu uygulamalar sayesinde deniz tutkunuzu güvenle yaşayabilirsiniz.

Denizcilik Uygulamaları Listesi

Seapilot

MarineTraffic

Boating Marine & Lakes

NOAA Weather & Tides

Fish Rules: Fishing App

Seapilot

Kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çeken Seapilot, oldukça kapsamlı bir navigasyon uygulamasıdır. Seapilot Basic sürümü ile bazı temel işlevlere sahip olabilirsiniz. Seapilot Premium sürümü ise ekstra özellikler sunarak bazı avantajların elde edilmesini mümkün hâle getirir. Premium versiyon için belirli bir ücret ödenmesi gerekiyor.

MarineTraffic

Google Play Store'da 1 milyondan fazla indirme sayısına sahip olan MarineTraffic, dünya genelindeki yatların ve gemilerin gerçek zamanlı olarak konumlarını görebilmenize imkân tanır. Çok başarılı arayüze sahip olan uygulamadaki harita üzerinden mevcut rüzgarı görüntüleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra 48 saatlik rüzgar hava tahminine de erişebilmeniz mümkün.

Boating Marine & Lakes

Balık tutma, yelken, dalış ve su ile ilgili tüm aktiviteler için başarılı bir uygulama olan Boating Marine & Lakes, çevrim dışı çalışma desteğine sahip. Bu sayede uygulama internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da kullanılabiliyor. Çok başarılı bir arayüzün yer aldığı uygulama gelişmiş özellikleri ile dikkat çekiyor.

NOAA Weather & Tides

Çok popüler bir hava durumu uygulaması olan NOAA Weather & Tides, Google Play Store'da 500 binden fazla indirildi. Saatlilk tahmin sunan uygulama widget desteğine de sahip. Çok başarılı kullanıcı arayüzü ile dikkat çeken uygulamada Android Weat desteği de bulunuyor.

Fish Rules: Fishing App

Balıkçılar arasında çok popüler bir uygulama olan Fish Rules: Fishing App, balıkçılık ile ilgili oldukça önemli bilgiler sunar. Kolay bir kullanıma sahip olan uygulamada çok başarılı bir arayüz mevcut. Uygulama, Google Play Store'da 100 binden fazla indirildi.

Bu yazıda en iyi 5 denizcilik uygulaması listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en iyi hava durumu uygulamaları listemize de göz atabilirsiniz.