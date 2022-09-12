Hava olayları insanların yaşam biçimini etkilediğini herkes bilir öyle ki milattan önce topluluklar bu duruma kafa yormuş ve iklimleri, takvimleri ve saatleri icat etmiştir.

Sürekli her sene belirli aylarda yağışın çok fazla olduğu ve nehirlerin taştığı uygarlıklarda bir süre sonra insanlar, tarımlarını hangi bölgede yapacağından ve nerede yerleşik hayat kuracaklarını öğrenmiş oldular. Peki, her gün bakılan bu hava durumu nasıl ölçülür gelin birlikte bakalım.

Hava Durumu Nasıl Ölçülür?

Uydu görüntüleri

Meteoroloji balonları

Radarlar

Meteoroloji istasyonları

Uydu Görüntüleri

Millattan önceki uygarlıkların iklimleri keşfetmesi ve buna uygun bir takvim icat etmesinden dolayı hava durumu tahminleri mevsimlere göre yapıldığı bilinmekte. Soğuk Savaş yıllarında dünyanın ilk uzay uydusu 1957 yılında uzaya çıkmıştı. Bu olay bilim camiasını ve dünyayı değiştirecekti, öyle ki dünyayı uzaydan görmemize olanak sağladı. Bir yandan bu uydular, anlık olarak uzaydan verdiği verilerle hava durumunu ölçmemize olanak tanıyor. Bu durum hava durumu nasıl ölçülüyor sorusuna cevap vermekte.



Meteoroloji Balonları

Birçok ülke Dünya Meteoroloji Teşkilatı'na üye olmuş durumda ve her gün aynı saatte tüm ülkeler büyük bir balonun altına bağlanan bir cihazı gök yüzüne göndererek hava durumunu ölçmekte.

Ülkemizde 9 noktada bulunan yerlerden günde 2 defa meteoroloji balonları bırakılmakta. Tüm dünyada aynı anda bırakılan bu balonlar yerden 35 kilometre yükseğe çıkabilir ve belirli noktada sıcaklık nem gibi ölçümleri alarak hava durumu tahmini yapabilmektedir.

Radarlar

Hava durumu tahminin de en çok kullanılan cihazlardan biri de radarlardır. Daha çok 2 ila 3 saat arasında olabilecek yağışları ölçmeye olanak sağlayan radarlar, sadece yağış yapabilen bulutları gösterebilmektedir.



Meteoroloji İstasyonları

Türkiye'de 1500'den fazla meteoroloji istasyonu bulunmaktadır. Bunların kimileri havada kimileri denizdedir ve bu meteoroloji istasyonları farklı bölgelerde farklı rakımlarda yer almaktadır. Birbirinden farklı yerlerde bulunan meteoroloji istasyonlarının kimileri deniz suyu sıcaklığını kimileri ise tarım için toprağın nemini ölçmekte kullanılır.

Ülkemizde 2 bine yakın yerde ölçüm yapılıyor, her ne kadar teknoloji gelişmiş olsa dahi ve hava durumu artık çok doğru sonuçlar göstermiş olsa da bazen hava durumu tahminlerinde web siteleri yanılabilmektidirler. Hatta kimi zaman internette farklı web siteleri hava durumu tahminlerini farklı derecelerde göstermekte.

Bu içeriğimizde insanların vazgeçilmez ihtiyaçlarından olan hava durumu nasıl ölçülür öğrenmiş olduk. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında bizlerle görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. En iyi hava durumu uygulamaları ve İlk saati kuran kişi saatin kaç olduğunu nereden biliyordu merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.