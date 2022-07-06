En İyi Hava Durumu Uygulamaları - 2022

Hava durumu uygulamaları, seyahat planlaması yapan veya gün içerisinde dışarı çıkmaya hazırlanan kişiler için biçilmiş bir kaftandır çünkü bu hizmetler hava sıcaklığı ve yağmur ihtimali dahil olmak üzere pek çok bilgi sunar. Peki, en iyi hava durumu uygulaması hangisi? Bu yazıda en başarılı hizmetleri bir arada topladık.

Gün içerisinde havanın nasıl olacağını bilmek hemen hemen herkes için oldukça önemlidir. Android ve iOS işletim sistemine sahip olan mobil cihazlar için geliştirilen pek çok hizmet, kullanıcılara hava durumu hakkında çeşitli bilgiler sunuyor.

Bazı uygulamalar sundukları detaylı bilgiler ve kolay kullanımları nedeni ile çok fazla sayıda kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Hazırladığımız listede Android ve iOS platformları için birbirinden başarılı uygulamalar bulunuyor. Bu uygulamalar sayesinde gün içerisinde ya da önümüzdeki günlerde havanın nasıl olacağı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

En iyi Hava Durumu Uygulamaları Neler?

Dark Sky

1Weather

Yahoo Weather

AccuWeather

WeatherBug

The Weather Channel

Weather Underground

YoWindow

Carrot Weather

Today Weather

Yukarıda en iyi 10 hava durumu uygulaması bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Dark Sky

Geçtiğimiz yıllarda Apple tarafından satın alınan ve bunun sonucunda Google Play Store isimli resmî Android uygulama mağazası üzerinden kaldırılan Dark Sky şu anda App Store'da bulunuyor. Dolayısıyla uygulamayı iOS cihazınız üzerinden kullanabilirsiniz.

Hava durumu hakkında çok detaylı bilgi sunan Dark Sky üzerinden hava sıcaklığını, gün içerisinde hangi saatlerde yağmur yağma ihtimalinin olduğunu ve daha fazlasını görüntüleyebilirsiniz. Özel bildirimler ve uyarılar sayesinde uygulamaya girmeye gerek kalmadan çeşitli bilgilerden haberdar olabilmeniz de mümkün.

1Weather

Google Play Store'da 50 milyondan fazla indirme sayısı ile dikkat çeken 1Weather, dünya çapında ooldukça büyük bir popülerliğe sahip hava durumu hizmetidir. 10 günlük hava durumu, 48 saatlik ayrıntılı sıcaklık ve yağmur tahmini, UV düzeyi ve hava kalitesi indeksi dahil olmak üzere pek çok bilgi sunuyor.

Çok başarılı bir arayüze sahip olan uygulama bu sayede kullanıcılara çok kolay bir kullanım sunuyor. Başarılı hizmette ayrıca 10'dan fazla widget desteği de mevcut. Beğendiğiniz bir widget'ı akıllı telefonunuzun ana sayfasına ekleyebilirsiniz.

Yahoo Weather

Android ve iOS işletim sistemine sahip olan mobil cihazlar üzerinden kullanılabilen Yahoo Weather, hava durumu ile ilgili ayrıntılı bilgiler sunuyor. Bunlar arasında 10 günlük ve 24 saatlik sıcaklık tahmini, UV düzeyi, yağmur ihtimali, rüzgâr haritaları etkileşimli radar ve daha fazlası mevcut.

Tüm dünyada çok popüler olan uygulamada widget desteği de bulunuyor. Bu sayede telefonunuzun ana ekranına widget ekleyebilir ve uygulamaya girmeye gerek kalmadan hava durumu ile ilgili bazı bilgilere anında erişebilirsiniz.

AccuWeather

Hava durumu hizmeti denildiğinde akla ilk gelen isimlerden bir tanesi olan AccuWeather, dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Öyle ki söz konusu uygulama Google Play Store'da 100 milyondan fazla indirme sayısına sahip.

Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde basit bir kullanım sunan uygulamada aylık, günlük ve saat başı hava durumu tahminlerine erişebilirsiniz. Uygulamada yer alan bilgiler arasında sıcaklık, UV düzeyi, rüzgâr şiddeti, yağmur olasılığı ve daha pek çok detay bulunuyor.

WeatherBug

WeatherBug, Android ve iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlar üzerinden kullanılabilen popüler bir hizmettir. Milyonlarca kişi tarafından yıllardır tercih edilen uygulama sıcaklık, yağmur ihtimali, rüzgâr ve daha fazlasını sunuyor.

10 günlük ve saat başı hava durumu tahminlerinin yer aldığı WeatherBug'da yıldırım uyarısı da mevcut. Bildirim desteği sayesinde hava durumuna dair çeşitli bilgiler veren uygulama, bu sayede kullanıcıların önlem almasını mümkün hâle getiriyor.

The Weather Channel

The Weather Channel, kullanıcıların hava durumu hakkında kolayca bilgi sahibi olmasını sağlayan bir uygulamadır. Uygulamada tahminler "Bugün", "Saatlik" ve "Günlük" şeklinde üç farklı kategoride bulunuyor. Bu sayede hızlı ve basit bir şekilde tahminlere erişebiliyorsunuz.

Sıcaklık, hissedilen sıcaklık, rüzgâr ve nem gibi bilgiler sunan The Weather Channel, şiddetli hava durumuna dair uyarılarda da bulunuyor. Böylece önceden önlem alabilme imkânına sahip oluyorsunuz.

Weather Underground

Oldukça başarılı bir arayüze sahip olan Weather Underground, 250 binden fazla kişisel hava istasyonu ile dikkat çekiyor. Uygulama üzerinden ister saat başı isterseniz 10 günlük hava durumu tahminlerine erişebilirsiniz. Popüler hizmet animasyonlu radar ve uydu verileri de sunuyor.

Hava durumu uyarıları sayesinde kullanıcıların önceden önlem alabilmesini sağlayan uygulama sıcaklık, rüzgâr hızı ve yönü, yağmur ihtimali, UV düzeyi, nem ve basınç gibi bilgiler sunuyor. Android ve iOS platformları için geliştirilen uygulamayı indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

YoWindow

YoWindows, basit kullanıma ve çok sade bir arayüze sahip olan bir uygulamadır. Ücretsiz olarak sunulan uygulamada ilerleyen saatlerde havanın nasıl olacağını öğrenmek için parmağınızı sürüklemeniz yeterlidir. Hava durumunu görsellerle gösteren uygulama Android ve iOS platformlarında yer alıyor.

Carrot Weather

Özelleştirme seçenekleri ile dikkat çeken Carrot Weather, saatlik ve günlük hava durumu tahminleri sunan başarılı bir hizmettir. Uygulama içerisinden sıcaklık, yağış olasılığı ve UV düzeyi gibi çeşitli bilgilere çok hızlı bir şekilde erişebiliyorsunuz.

Widget desteğine sahip olan uygulama yaklaşan yağışlar ve şiddetli hava durumu hakkında uyarılarda bulunuyor. Bu sayede hava durumu hakkında önceden sahibi olabilir ve buna karşı önlem alabilirsiniz. Android ve iOS platformları için geliştirilen uygulamayı indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Today Weather

Çok ayrıntılı bilgiler veren Today Weather çok kolay bir kullanıma sahip. Radar görüntülerine de erişebilmenizi sağlayan uygulama çiy noktası, hissedilen sıcaklık, hava basıncı, rüzgâr hızı ve yönü, nem dahil olmak üzere pek çok bilgi sunuyor.

Şiddetli hava durumu uyarısında bulunabilen Today Weather'da widget desteği de mevcut. Akıllı telefonunuzun ekranına widget ekleyerek hava durumu bilgilerine kolayca erişebilmeniz mümkün. Uygulama şu anda Google Play Store'da 1 milyondan fazla indirme sayısına sahip.

Bu yazıda en iyi 10 hava durumu uygulaması listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en çok internet yiyen uygulamalar listemize de göz atabilirsiniz.