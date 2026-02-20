Android için simülasyon oyunları arasında yer alan World Tour Bus Game: Bus Drive APK, şehir içi rotaları ve gerçekçi kontrolleriyle sakin ve güzel bir otobüs sürme deneyimi sunar.

Yiğit Kaan Kızlıer - 1 KISA SÜRE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler World Tour Bus Game: Bus Drive, gerçekçi otobüs sürüşüne odaklanan bir Android simülasyon oyunudur.

Şehir içi ve uzun yol rotaları sayesinde hem yoğun trafik hem de rahat otoyol sürüşü deneyimi yaşanır.

Yolcu taşıma, rota takibi ve dengeli sürüş sistemiyle sade ama tatmin edici bir oynanış sunar.

World Tour Bus Game: Bus Drive APK, sakin tempolu ve gerçekçi sürüş deneyimi arayan oyuncular için geliştirilmiş bir otobüs simülasyon oyunudur. Oyunda, profesyonel bir otobüs şoförü rolüne girerek şehir içi ve uzun mesafe rotalarda yolcu taşırsınız.

Oyunun açık harita yapısı; şehirler, otoyollar ve kırsal yollarla çeşitlilik sunar. Detaylı çevre tasarımları ve doğal sürüş hissi sayesinde her yolculuk daha gerçekçi bir deneyime dönüşür.

World Tour Bus Game: Bus Drive APK İndir

World Tour Bus Game: Bus Drive Oyunu Özellikleri

Android için otobüs sürme simülasyonu

Gerçekçi direksiyon ve fren mekanikleri

Şehir içi ve uzun yol sürüş rotaları

Yolcu taşıma ve görev sistemi

Büyük ve açık haritalar

Sakin ve immersif oynanış

Kolay kontroller ve akıcı performans

Offline oynanabilme desteği