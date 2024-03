WWE 2K24 her zamankinden daha da iyi. WWE 2K24 indirin ve 2K Showcase of the Immortals sayesinde WrestleMania'nın en güzel anlarını tekrar deneyimleyin.

Kemal Tavus - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Visual Concepts tarafından geliştirilen ve 2K tarafından yayınlanan WWE 2K24, 8 Mart 2024 tarihinde piyasadaki yerini alacak. Yıllardan beri devam eden Amerikan Güreşi efsanesinin video oyunu olan WWE 2K, 2024 yılını da pas geçmiyor.

WWE 2K24’de hem eski hem yeni güreşçileri bulabileceksiniz. Eğer bir dönem WWE izlediyseniz eminiz ki sizin de tanıyabileceğiniz bir WWE yıldızı bu oyunda yer alacak.

WWE 2K24; "Stone Cold" Steve Austin, Undertaker ve Andre the Giant gibi WWE Efsanelerinin yanı sıra "The American Nightmare" Cody Rhodes, John Cena, Rhea Ripley ve Roman Reigns gibi mevcut WWE Süperstarlarının yer aldığı yıldızlarla dolu bir kadroya sahip.

Her geçen sene daha da iyi gözüken WWE 2K serisi bu yıl da göz dolduruyor. Eski ve yeni pek çok yıldızı görebileceğimi WWE 2K24 aynı zaman da WrestleMania'nın 40. yılını da kutluyor. Showcase of the Immortals sayesinde WrestleMania'nın en güzel anlarını sürükleyici bir anlatımla tekrar deneyimleyebileceğiz. Eminiz ki bu pek çok kişinin ilgisini çekecektir.

WWE 2K24 Sistem Gereksinimleri

Henüz WWE 2K24 için sistem gereksinimleri bilgisi paylaşılmadı.