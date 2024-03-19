En Çok Aboneye Sahip YouTube Kanalları - 2024

En popüler video paylaşım hizmetlerinden biri olan YouTube'da çeşitli içerikler üreten çok fazla sayıda kanal bulunuyor. Bu kanalların bir kısmı yüksek abone sayısı ile dikkat çekiyor. Peki, en çok aboneye sahip YouTube kanalları hangileri?

Bu rehberde Türkiye'de ve dünyada en çok aboneye sahip 10 YouTuber listesi hazırladık. Hazırladığımız listede PewDiePie'dan MrBeast'e T-Series'ten Zee Music Company'e kadar pek çok kanal bulunuyor.

En Çok Aboneye Sahip YouTube Kanalları Listesi

T-Series (261 milyon abone) MrBeast (245 milyon abone) Cocomelon - Nursery Rhymes (173 milyon abone) SET India (170 milyon abone) Kids Diana Show (120 milyon abone) Like Nastya (114 milyon abone) PewDiePie (111 milyon abone) Zee Music Company (105 milyon abone) WWE (100 milyon abone)

En fazla takipçili YouTuber'lar listesinde yer alan kanalların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

T-Series Kaç Abonesi Var?

YouTube'da en çok abonesi olan kanal T-Series'tir. Hindistan merkezli film ve müzik şirketi olan T-Series, 261 milyon abonesiyle dikkat çekiyor. Dünyanın en büyük YouTube kanalı üzerinden film fragmanları ve müzik videoları paylaşılıyor.

Cocomelon - Nursery Rhymes Kaç Abonesi Var?

Listenin ikinci sırasında Cocomelon - Nursery Rhymes bulunuyor. 173 milyon aboneye sahip olan YouTube kanalı üzerinden çizgi film tarzında klipler içeren çocuk şarkıları paylaşılıyor. Kanaldaki videolar milyonlarca görüntülenmeye sahip.

SET India Kaç Abonesi Var?

En çok takipçili YouTuber'lar listesinde SET India da bulunuyor. Kanalın ismindeki "SET" harfleri Sony Entertainment Television kelimelerinin kısatlmasıdır. Kanal 170 milyon abone sayısı ile öne çıkıyor.

Kids Diana Show Kaç Abonesi Var?

En fazla takipçili YouTube kanalları listesinde Kids Diana Show da yer alıyor. Listenin beşinci sırasında konumlanan kanal 120 milyon aboneye sahip. Kanal üzerinden paylaşılan videolar milyonlarca görüntülenme içeriyor.

Like Nastya Kaç Abonesi Var?

114 milyon aboneye sahip olan Like Nastya isimli YouTube kanalı üzerinden bu zamana kadar yüzlerce video paylaşıldı. Listenin altıncı sırasında konumlanan kanalda on milyonlarca görüntüleme sayılarına ulaşan videolar mevcut.

PewDiePie Kaç Abonesi Var?

YouTube için uzun yıllardır içerik üreten PewDiePie'ın şu anda 111 milyon abonesi bulunuyor. Binlerce video paylaşılan kanal, 2013-2019 yılları arasında en fazla aboneye sahip kanalıydı ancak günümüzde sekizinci sırada konumlanıyor.

Zee Music Company Kaç Abonesi Var?

Hindistan merkezli müzik şirketi Zee Music'in YouTube kanalı Zee Music Company, listenin dokuzuncu sırasında bulunuyor. 105 milyon aboneye sahip olan kanal üzerinden şarkı videoları, filmler ve fragmanlar paylaşılıyor.

WWE Kaç Abonesi Var?

Dünyanın en büyük YouTube kanalları listesinin onuncu sırasında WWE yer alıyor. 100 milyon aboneye sahip olan kanal üzerinden WWE maçları ve röportajlar paylaşılıyor. Kanalda on binlerce video mevcut.

Türkiye'de En Çok Aboneye Sahip YouTube Kanalları

BETER BÖCÜK (45,2 milyon abone) Netd Müzik (25 milyon abone) Koray Zeynep (22,5 milyon abone) Enes Batur (16,1 milyon abone) Oyuncak Avı (15,2 milyon abone) Czn Burak (15,1 milyon abone) Skgames (12,3 milyon abone) ATV (12,1 milyon abone) OYUNCAKOYNUYORUM (11,6 milyon abone) Orkun Işıtmak (11 milyon abone)

Bu rehberde YouTube'da en çok abonesi olan kanallar listesi hazırladık. Peki, en sevdiğiniz YouTube kanalı hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.