Gamepad ile Oynayabileceğiniz En İyi Oyunlar

Gamepad ile oyun oynamayı sevenlerden misiniz yoksa klavye-mouse kombinasyonunu mu tercih edersiniz? Eğer tercihiniz gamepad’den yanaysa sizin için güzel bir liste hazırladık. Genellikle bazı oyunlar daha çok gamepad önceliğe alınarak tasarlanmıştır. Özellikle konsol oyunları tamamen gamepad baz alınarak geliştirilir. PC’de oynanabilen pek çok oyunda da bu durum söz konusu olabiliyor. Gamepad ile oynandığı zaman daha çok keyif veren oyunları sizler için listeledik. Arkanıza yaslanın ve gamepad ile oyun oynamanın keyfini çıkarın.

Gamepad ile Oynaması Daha Keyifli Olan Oyunlar

Marvel's Spider-Man Remastered

Batman Arkham serisi

Mortal Kombat serisi

Forza Horizon serisi

Devil May Cry 5

Hollow Knight

WWE serisi

Dark Souls

FIFA serisi

Cuphead

Günümüzde artık pek çok oyun gamepad ile oynanabiliyor ancak yukarıdaki listede gamepad ile oynandığında daha keyifli olan oyunları listeledik.

Marvel's Spider-Man Remastered

Playstation 4’e özel olarak geliştirilen bu oyun daha sonrasında PC’ye geldi ve PC’de de çok sevilen bir oyun oldu. Ancak Playstation markasına ait bir oyunu klavye-mouse ile oynamak hiç de keyifli olmayacaktır. Spiderman’in akıcı ve hızlı hareketleri en iyi gamepad ile gerçekleşebiliyor.

Batman Arkham Serisi

Batman: Arkham Asylum (2009)

Batman: Arkham City (2011)

Batman: Arkham Origins (2013)

Batman: Arkham Knight (2015)

Yukarıdaki oyunların hepsi gamepad ile oynandığı zaman çok daha keyifli olan oyunlardır. Oyun dünyasını değiştiren bir seri olan Arkham serisi, dövüş mekanikleri ile öne çıkan bir yapımdı. Hem nefis bir hikayeye hem devrimsel bir dövüş sistemine hem de iyi bir gizlilik mekaniğine sahip bir oyundu. Arkham serisinin tüm bu devrimsel özelliklerini deneyimlemek istiyorsanız bir gamepade ihtiyacınız var demektir.

Mortal Kombat Serisi

Mortal Kombat serisi genellikle konsol oyunu olarak bilinir. Her konsol oyuncusunun kütüphanesinde en az 1 dövüş oyunu bulunmalıdır. Sadece Mortal Kombat değil, tüm dövüş oyunları neredeyse gamepad ile oynanır diyebiliriz. Arcade cihazlarında da oynanabilen bu oyunları klavyede oynamaya çalışmak ise tam bir işkence.

Forza Horizon Serisi

Bir araba yarışı oyununu klavye ve mouse ile oynamak o oyuna yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Gaz hassasiyetini ayarlamak, direksiyonun dönüş açısını ayarlamak gibi hassasiyet gerektiren mekanikler maalesef ki klavye ve mouseda bulunmuyor. İçinde araç kullanma sekansı bulunan her oyunu gamepad ile oynamanızı öneririz.

Devil May Cry 5

Gelmiş geçmiş en iyi Hack and Slash oyunlarından biri olan Devil May Cry 5’in klavye-mouse optimizasyonu fena olmasa da en iyi deneyimi gamepad ile sağlayacaksınız. Hack and Slash oyunlarının bazıları klavyede iyi çalışsa da genel olarak bu tarz oyunları gamepad ile oynamanızı öneririz.

Hollow Knight

Metroidvania oyunları denildiğinde akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan Hollow Knight muhakkak gamepad ile oynanması gereken bir oyun. 2 boyutlu pek çok oyunu gamepad ile oynamak müthiş bir rahatlık veriyor.

WWE Serisi

Konsollar ile özdeşleşmiş bir diğer oyun serisi ise WWE serisidir. Gamepad harici neredeyse başka hiçbir cihaz ile oynanamayan bu oyun serisi güreş severler için hala en iyi seçenek. Rakibinizi ringin içinde yerden yere vurmak istiyorsanız kesinlikle bir gamepade ihtiyacınız var.

Dark Souls

Gamepad ile oynanan oyunlar denildiğinde akıllara ilk olarak Dark Souls oyunları, hatta soulslike oyunlarının tamamı gelebilir. Dark Souls oyunlarının yapımcısı olan FromSoftware, bu türün ilk temsilcisi olan Demon’s Souls’u Playstation 3’e özel olarak çıkarmıştı. Sonrasından gelen tüm soulsborne oyunları da Demon’s Souls’un izinden gitti. PC’de her ne kadar pek çok soulslike oyun oynanabiliyor olsa da bu oyunların %90’ının klavye-mouse optimizasyonu berbat oluyor. Gamepadlere özel olarak geliştirilmiş bu oyunların tamamını gamepad ile oynamanızı tavsiye ediyoruz. Zaten çok zor bir oyun serisi olan bu yapımları bir de kötü kontrole sahip cihazlarla oynarsanız vay halinize.

FIFA Serisi

Gamepad ile oynanan oyunlar listesinde FIFA’nın olmaması düşünülemezdi. Çok fazla açıklamaya gerek yok. FIFA ve PES gibi futbol oyunları gamepad ile oynanır. Aksi düşünülemez bile.

Cuphead

Oyunun açılış ekranında da belirtildiği üzere Cuphead’i oynamak istiyorsanız iyi bir gamepade ihtiyacınız var. Buradaki iyiden kasıt, sağlam ve kırılmayan bir gamepad. Çünkü Cuphead oynaması aşırı zor bir oyun. Eğer gamepadiniz sağlam değilse iki gamepad ile oynamanızı tavsiye ederiz. Çünkü oyunun yarısına geldiğinizde bir gamepadinizi sinirden kırmanız çok olası.

Gamepad ile oynanan oyunları sıraladığımız listemizin sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz oyun oynerken gamepad mi tercih ediyorsunuz yoksa klavye ve mouse mu? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.