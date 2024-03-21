Yandex.Disk
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,891
- DOSYA BOYUTU 1.8 MB
- Üretici Yandex
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Bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz Yandex.Disk, tüm dosyalarınızı saklayabileceğiniz ücretsiz bir bulut depolama uygulamasıdır.
Yandex.Disk ile resimlerinizi, videolarınızı, filmlerinizi ve belgelerinizi güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz. Tüm belgelerinize istediğiniz yerden erişmenize olanak tanıyan bu ücretsiz bulut depolama uygulaması, verilerinizi otomatik bir şekilde saklayarak veri kaybının önüne geçiyor. Yandex.Disk, internet bağlantısı olan her yerden dosyalarınıza erişebilmenizi ve dosyalarınız üzerinde çalışmaya kaldığınız yerden devam etmenizi sağlar. Bilgisayar, telefon ve tablet gibi cihazlarınızdan istediğiniz zaman verilerinize ulaşabilirsiniz.
Çalışma arkadaşlarınızla belgeleriniz üzerinde aynı anda düzenleme yapabilirsiniz. Dosyalarınıza dilediğiniz cihazdan erişebilir, dilediğiniz cihaza kolayca aktarabilirsiniz. Ücretsiz bir üyelik oluşturarak 5GB'a kadar para ödemeden sorunsuz bir şekilde depolama hizmeti alabilirsiniz. Lakin daha fazla alana ihtiyaç duyarsanız, premium tarifelere göz atmanız gerekecektir.
Yandex.Disk İndir
Rusya kökenli olan Yandex.Disk, verilerini Rusya'daki veri merkezlerinde depolamaktadır. Farklı merkezlere sahip olan bu uygulama, kullanıcıların verilerine önem vererek güvenli bir şekilde korumaktadır.
Çeşitli bulut depolama uygulamalarıyla aynı işleve sahip olan bu uygulamada, istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Verilerinizi depolayabilir, düzenleyebilir, klasörler oluşturabilir, dosyalarınızı paylaşabilir ve her türlü veri işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kullanıcılara gerekli olan her şeyi sunan Yandex.Disk'i indirerek, siz de dosyalarınızı bulut depolama alanlarında güvenle saklayabilirsiniz.
Yandex.Disk Özellikleri
- Dosyalarınızı Disk’e kaydederek internet bağlantısı olan her yerden dosyalarınızı görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.
- Klasör oluşturma, dosya yükleme, taşıma ve silme işlemleri
- Disk’teki dosyalarınızı kolayca paylaşma
- Orta klasörler sayesinde arkadaşlarınızla belgeler üzerinde aynı anda düzenleme yapabilme
- Silinen dosyaları çöp kutusundan geri getirme
- Otomatik veri kaydı imkanı
- Ücretsiz olarak 5GB veri depolaması
Yandex.Disk
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,116
- DOSYA BOYUTU 104 MB
- Üretici Yandex
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Yandex.Disk, kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan bir bulut depolama uygulamasıdır. Fotoğraflarınızı, videolarınızı ve belgelerinizi otomatik olarak güvenle koruyabilirsiniz.
Yandex.Disk, akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz bir bulut depolama uygulamasıdır. Google Drive, iCloud ve piyasadaki diğer bulut depolama uygulamalarıyla aynı işleve sahip olan Yandex.Disk, kullanıcıların verilerini Rusya'daki farklı veri merkezlerinde saklıyor.
Fotoğraflarınız, videolarınız ve çeşitli belgelerinize alan açan uygulama, çoğu kullanıcı tarafından kullanılıyor ve güvenilir olmasıyla da dikkat çekiyor. Dosyalarınızın güvenle saklanabilmesi için 5GB ücretsiz kampanyasından yararlanabilir veya ücretli tarifelere göz atabilirsiniz. Farklı boyut aralıklarında premium üyelik satın alarak, telefonunuzdaki doluluğu Yandex.Disk sayesinde rahatlatabilirsiniz.
Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki, telefonunuzdaki verilerle manuel olarak uğraşmanıza gerek yoktur. Bu uygulama, verilerinizi otomatik olarak bulut depolama alanına kaydeder ve kullanıcının telefonuna herhangi bir şey geldiğinde verilerinin saklanmasına olanak tanır.
Sadece telefonunuzu kullanarak belgelerinize erişmekle kalmayıp, aynı zamanda diğer cihazlardan da verilerinize ulaşabilirsiniz. Fotoğraflarınız veya videolarınız buluta kaydedildiği için, ister bilgisayarınızdan isterseniz de tabletinizden verilerinize erişebilirsiniz.
Yandex.Disk İndir
Telefonunuzdaki alan size yeterli gelmiyorsa bu uygulamayı kesinlikle ücretsiz olarak indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Sadece alanınızın yeterli olmaması uygulamayı kullanmanız için tek sebep değildir, aynı zamanda tüm verilerinizi otomatik olarak koruyarak acil durumlarda güvenli depolama görevi görür.
Eğer sizin de bulut depolama uygulamasına ihtiyacınız varsa, kesinlikle Yandex.Disk'i indirin ve telefonunuzdaki tüm verileri güvenle saklayın.