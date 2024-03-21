Yandex.Disk Ekran Görüntüleri - 1
Yandex.Disk Ekran Görüntüleri - 2
Yandex.Disk Ekran Görüntüleri - 3
Yandex.Disk

Yandex.Disk

kullanıcı
İndir
  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 4,891
  • DOSYA BOYUTU 1.8 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Yandex
  • İndir

Bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz Yandex.Disk, tüm dosyalarınızı saklayabileceğiniz ücretsiz bir bulut depolama uygulamasıdır.

Erkan Calp
Erkan Calp -

Yandex.Disk ile resimlerinizi, videolarınızı, filmlerinizi ve belgelerinizi güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz. Tüm belgelerinize istediğiniz yerden erişmenize olanak tanıyan bu ücretsiz bulut depolama uygulaması, verilerinizi otomatik bir şekilde saklayarak veri kaybının önüne geçiyor. Yandex.Disk, internet bağlantısı olan her yerden dosyalarınıza erişebilmenizi ve dosyalarınız üzerinde çalışmaya kaldığınız yerden devam etmenizi sağlar. Bilgisayar, telefon ve tablet gibi cihazlarınızdan istediğiniz zaman verilerinize ulaşabilirsiniz.

Çalışma arkadaşlarınızla belgeleriniz üzerinde aynı anda düzenleme yapabilirsiniz. Dosyalarınıza dilediğiniz cihazdan erişebilir, dilediğiniz cihaza kolayca aktarabilirsiniz. Ücretsiz bir üyelik oluşturarak 5GB'a kadar para ödemeden sorunsuz bir şekilde depolama hizmeti alabilirsiniz. Lakin daha fazla alana ihtiyaç duyarsanız, premium tarifelere göz atmanız gerekecektir.

Yandex.Disk İndir

Rusya kökenli olan Yandex.Disk, verilerini Rusya'daki veri merkezlerinde depolamaktadır. Farklı merkezlere sahip olan bu uygulama, kullanıcıların verilerine önem vererek güvenli bir şekilde korumaktadır. 

Çeşitli bulut depolama uygulamalarıyla aynı işleve sahip olan bu uygulamada, istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Verilerinizi depolayabilir, düzenleyebilir, klasörler oluşturabilir, dosyalarınızı paylaşabilir ve her türlü veri işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kullanıcılara gerekli olan her şeyi sunan Yandex.Disk'i indirerek, siz de dosyalarınızı bulut depolama alanlarında güvenle saklayabilirsiniz.

Yandex.Disk Özellikleri

  • Dosyalarınızı Disk’e kaydederek internet bağlantısı olan her yerden dosyalarınızı görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.
  • Klasör oluşturma, dosya yükleme, taşıma ve silme işlemleri
  • Disk’teki dosyalarınızı kolayca paylaşma
  • Orta klasörler sayesinde arkadaşlarınızla belgeler üzerinde aynı anda düzenleme yapabilme
  • Silinen dosyaları çöp kutusundan geri getirme
  • Otomatik veri kaydı imkanı
  • Ücretsiz olarak 5GB veri depolaması