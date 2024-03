Bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz Yandex.Disk, tüm dosyalarınızı saklayabileceğiniz ücretsiz bir bulut depolama uygulamasıdır.

Yandex.Disk ile resimlerinizi, videolarınızı, filmlerinizi ve belgelerinizi güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz. Tüm belgelerinize istediğiniz yerden erişmenize olanak tanıyan bu ücretsiz bulut depolama uygulaması, verilerinizi otomatik bir şekilde saklayarak veri kaybının önüne geçiyor. Yandex.Disk, internet bağlantısı olan her yerden dosyalarınıza erişebilmenizi ve dosyalarınız üzerinde çalışmaya kaldığınız yerden devam etmenizi sağlar. Bilgisayar, telefon ve tablet gibi cihazlarınızdan istediğiniz zaman verilerinize ulaşabilirsiniz.

Çalışma arkadaşlarınızla belgeleriniz üzerinde aynı anda düzenleme yapabilirsiniz. Dosyalarınıza dilediğiniz cihazdan erişebilir, dilediğiniz cihaza kolayca aktarabilirsiniz. Ücretsiz bir üyelik oluşturarak 5GB'a kadar para ödemeden sorunsuz bir şekilde depolama hizmeti alabilirsiniz. Lakin daha fazla alana ihtiyaç duyarsanız, premium tarifelere göz atmanız gerekecektir.

Yandex.Disk İndir

Rusya kökenli olan Yandex.Disk, verilerini Rusya'daki veri merkezlerinde depolamaktadır. Farklı merkezlere sahip olan bu uygulama, kullanıcıların verilerine önem vererek güvenli bir şekilde korumaktadır.

Çeşitli bulut depolama uygulamalarıyla aynı işleve sahip olan bu uygulamada, istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Verilerinizi depolayabilir, düzenleyebilir, klasörler oluşturabilir, dosyalarınızı paylaşabilir ve her türlü veri işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kullanıcılara gerekli olan her şeyi sunan Yandex.Disk'i indirerek, siz de dosyalarınızı bulut depolama alanlarında güvenle saklayabilirsiniz.

Yandex.Disk Özellikleri