En Güvenli 4 Bulut Depolama Hizmeti (2020)

Güvenli bulut depolama hizmetleri, inkâr edilemez derecede güvenli ve kullanışlıdır. Bulut depolama hizmetleri, herhangi bir cihaz üzerinden dosyalara erişebilmenize olanak tanır. Verilerinizi bir USB belleğine yedeklemek yerine bir bulut hizmetine sorunsuz şekilde yedekleyebilirsiniz. Geleneksel bulut depolama hizmetleri gizlilik açısından sorun oluşturabilir.

Bulut depolama hizmetlerinin çoğu ya tamamen ücretsizdir ya da ücretsiz seçenek sunar. Ancak hiçbir şey gerçekten ücretsiz değildir zira ücretsiz olan platformlara verilerimiz ile ödeme yapıyoruz. Bu yazıda, 2020 yılında kullanabileceğiniz en güvenli 4 bulut depolama hizmetini derledik.

Tresorit, en güvenli bulut depolama hizmetlerinden bir tanesidir. İsviçre merkezli Tresorit, tüm verilerinizi AES256 ile uçtan uca şifreler. Bu durum, verilerinizi yalnızca sizin görebileceğiniz anlamına gelir. Tresorit, genellikle işletmelere yönelik olarak pazarlanmaktadır. Tresorit, kişisel kullanıma yönelik seçenekler de sunar. Bu seçenek, 2000 GB depolama alanı, en fazla 10 cihaza erişim ve iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) özelliklerine sahiptir.

Şu anda yalnızca PayPal, kredi ve banka kartları ve banka havalesini kabul ettikleri için ödeme yöntemleri, gizliliğe önem veren kullanıcılar için sorunlu olabilir. Tresorit, açık kaynak değildir. Dolayısıyla şirkete güvenme konusunda karar vermelisiniz.

Tresorit, masaüstü, web ve mobil erişim sunar. Tresorit’in masaüstü sürümü, kolay erişim için dosya yöneticinizle entegre olarak Dropbox ve Google Drive’a benzer şekilde çalışır. Tresorit, Linux için yerel destek bile sunuyor. Tresorit, Android, iOS ve şaşırtıcı bir şekilde Windows Phone için de kullanılabilir durumdadır.

SpiderOak One Backup, en güvenli bulut depolama hizmetlerinden biri olarak kabul edilir. Edward Snowden onaylı hizmet 2007'den beri hizmet veriyor. Bu, hizmetin uzun ömürlü olduğunu ve haber verilmeksizin aniden hizmet vermeyi durdurmayacağı anlamına gelir. SpiderOak One Backup, Tresorit'e benzer şekilde bir Google Drive veya Dropbox alternatifidir.

SpiderOak One Backup’ın birincil odak noktası uçtan uca şifreleme desteğidir. SpiderOak One Backup’ta dosyalarınız için ayrı bir yapı oluşturmak yerine, yedeklemek için mevcut dosya ve klasörleri seçebilirsiniz. SpiderOak One Backup’ta yer alan tüm planlar, dosyalarınıza sınırsız sayıda cihazdan bağlanmanıza ve erişmenize izin verir. Spideroak'ın One Backup'ı, gizliliğinizi korurken verilerinize kolayca erişebilirsiniz.

Bulut depolama hizmetleri, genellikle fiziksel depolama ve ona erişmek için bir yazılımdan oluşur. NextCloud, diğer bulut depolama hizmetlerinden farklı olarak fiziksel depolama alanı sağlamaz. Kullanımı ücretsiz olan NextCloud açık kaynaklı kodlu bir hizmettir. Bu listede yer alan diğer bulut depolama hizmetleri gibi NextCloud da verilerinizi uçtan uca (E2E) şifreleme ile korur. Yalnızca yazılımı sağladıkları için bir depolama hizmeti seçmeniz gerekecektir.

Internxt Drive, merkezi olmayan bulut depolama hizmetidir. Internxt Drive, verilerinizi uçtan uca şifreleme ile korur. Üst düzey güvenlik sağlayan Internxt Drive’da yüklenen dosyalar, istemci tarafında şifrelenir. Internxt Drive’da klasörlerin rengini ve simgesini değiştirebilirsiniz. Böylece dosyalarınızı düzenli bir şekilde depolayabilirsiniz. İşlevsel ve sezgisel kullanıcı arayüzüne sahip olan Internxt Drive’da dosyalarınıza hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Internxt Drive’ın kullanıcı arayüzü Dropbox'a çok benziyor. Internxt Drive, ücretsiz olarak 2 GB depolama alanı sunuyor.