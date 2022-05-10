Xiaomi Cloud Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Xiaomi Cloud veya diğer adıyla Mi Cloud, Xiaomi'nin sadece kendi kullanıcılarına sunduğu bir hizmet. Peki, Xiaomi Cloud nedir? Bununla birlikte Xiaomi Cloud nasıl kullanılır? Yazımızda bu soruları ayrıntılı olarak cevaplıyoruz.

Xiaomi Cloud Nedir?

Xiaomi Cloud, cihazınızdaki verileri saklayabileceğiniz bulut tabanlı bir veri depolama hizmetidir. iCloud, Google Drive, Yandex Disk gibi hizmetlerin bir alternatifi olan Xiaomi Cloud, neredeyse aynı mantıkla çalışır.

Xiaomi kullanıcılarına özel sunulan bu hizmet sayesinde telefonunuzdaki fotoğraf, video, notlar, mesajlar vb. içerikleri kişisel Mi Cloud hesabınıza yedekleyebilir, senkronizasyon özelliği sayesinde tüm verilerinize dilediğiniz zaman erişebilirsiniz.

Xiaomi Cloud Nasıl Kullanılır?

Mi hesabı oluşturun.

Telefonunuzdan oturum açın.

Mi Cloud'u senkronize edin.

Uygulamaya giriş yapın.

Xiaomi Cloud hizmetinden faydalanmak için öncelikle bir Mi hesabına sahip olmanız gerekiyor. Mi hesap açma işleminden sonra veri yedeklemeye başlayabilirsiniz. Mi hesabı nasıl açılır? Öncelikle bu işlemin nasıl yapıldığını anlatalım.

Mi hesabı açmak için önce Xiaomi web sitesindeki kayıt sayfasına gidin. Burada sizden gerekli alanları doldurmanız, e-posta doğrulaması yapmanız ve şifre belirlemeniz istenecek. Bunların ardından "Mi Hesabı oluşturun"a tıklayın. Bu işlemleri cep telefonunuzun mobil tarayıcısı üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz.

Kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra telefonunuzdaki Ayarlar bölümünden Xiaomi hesabı'na dokunun ve az önce oluşturduğunuz hesap bilgilerini kullanarak oturum açın. Sonra Ayarlar menüsüne geri dönün ve "Senkronize et" butonuna dokunun. Karşınıza çıkan ekranda "Mi Cloud" seçeneğine tıkladığınızda Xiaomi Cloud'a giriş yapmış olacaksınız.

Uygulama içerisinde "Bulut Depolama Alanı" seçeneğinden Mi Cloud kullanım alanınızı görüntüleyebilirsiniz. Senkronize edilen kişiler, mesajlar, resimler ve diğer tüm verilere ulaşmak içinse "Bulut verilerini görüntüle" seçeneğine dokunun.

Xiaomi Cloud uygulamasında yedeklemek ve senkronize etmek istediğiniz veri türlerini kendiniz belirleyebilir, bu ayarları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Ayrıca Xiaomi Cloud'un telefon bulma hizmeti de var. Uygulama üzerinden "Telefon bulma" bölümünü aktif hale getirerek çalınma veya kaybolma durumlarında konum takibi yaparak telefonunuzu bulabilirsiniz.