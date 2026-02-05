YAPYAP
Çevrimiçi eşli oyun olan YAPYAP, rakiplerin kulesini alt üst etmeye çalıştığınız bir büyücülük oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyunun en özgün yanı, büyülerin sadece bir tuşla değil, senin fiziksel sesinle yapılmasıdır.
- Başbüyücü’nün kulesindeki piyanoları parçalamak, tuvaletleri tıkamak ve etrafı kirletmek gibi absürt görevlerle puan toplarsın.
- 6 kişiye kadar destek veren oyunda, kuleyi koruyan korkunç yaratıklara yakalanmamak için arkadaşlarınla koordineli hareket etmelisin.
Toplamda altı oyuncuya kadar oynayabileceğiniz YAPYAP, eğlenceli büyü temasıyla karşımıza çıkan harika bir eşli aksiyon oyunudur. Bu oyunda, büyücü rolünü üstleniyorsunuz. Amacınız, rakip büyücü kulelerine ulaşmak ve her yeri dağıtmaktır. Ne kadar çok kaos yaratırsanız, aynı oranda puan kazanacaksınız.
Kulelere sızarken dikkatli olmalı ve sizi bir büyücünün beklediğini unutmamalısınız. Harita üzerinde bulunan güçlü büyüleri bulun, rakiplerinizin üstünde kullanın ve kaos yaratarak puan kazanın.
YAPYAP oyununun en göze çarpan özelliklerinden biri, sesinizle büyü yapabilmenizdir. Evet, yanlış duymadınız. Sesinizi kullanarak büyü yapabilir ve kendinizi kara büyücü gibi hissedebilirsiniz. Lakin, telaffuz konusunda kendinizi geliştirmezseniz büyülerin yarısını boşa atabilir veya hiç etki edemezsiniz.
Oyunda bulunan "Vandalizm Kotası" sizin başarınızı belirleyen etkendir. Bu kotayı doldurmadan görevi tamamlayamaz ve yeterince kaos oluşturamazsınız. Aklınıza ne geliyorsa yapmalı ve kuleyi büyücülerin başına yıkmalısınız.
Siz de YAPYAP indirin ve büyücü rolünde rakiplerin kulesine sızarak vandalizm kotanızı doldurmaya çalışın!
YAPYAP Sistem Gereksinimleri
- İŞLETIM SISTEMI: Windows® 10
- İŞLEMCI: Core i5 6600
- BELLEK: 8 GB RAM
- EKRAN KARTI: GTX 970
- DIRECTX: Sürüm 10
- AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı
- DEPOLAMA: 2 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Oyunda büyüleri yapmak için neden sesimizi kullanıyoruz?
Bu oyunun temel mekaniğidir. "YAPYAP" ismi de muhtemelen buradan gelir; oyuncunun sürekli konuşması/büyü sözlerini tekrarlaması gerekir. Bu mekanik, baskı altındayken oyuncunun ne kadar soğukkanlı kalabildiğini test eder.
Kuleyi koruyan canavarları öldürebiliyor muyuz?
Hayır, siz güçlü savaşçılar değil, sadece küçük minyonlarsınız. Büyüleri canavarları öldürmek için değil; onları itmek, dondurmak, kılık değiştirmek veya dikkatlerini dağıtmak için kullanabilirsiniz. Asıl amacınız onlara av olmadan kaçmaktır.
Büyü sözlerini yanlış telaffuz edersek ne olur?
Eğer kelimeleri yutarsan veya yanlış söylersen büyü gerçekleşmez. Bu durum, özellikle peşinizde bir yaratık varken başınıza gelirse muhtemelen o canavarın "akşam yemeği" olmanıza yol açar.
Grafik tarzı ve sistem gereksinimleri nasıl?
Oyun stilize, mizahi ve biraz da ürkütücü bir atmosfer sunar. Minimum GTX 970 ekran kartı ve 8 GB RAM istemesi, çoğu modern bilgisayarın oyunu rahatlıkla (60 FPS+) çalıştırabileceği anlamına gelir.
Arkadaş grubumla oynamak şart mı?
Oyunun "vandalizm kotası" ve kaos yapısı arkadaş grubuyla (toplam 6 kişi) çok daha eğlenceli hale gelir. Ancak tek başına (Solo) girip gizlilik odaklı bir deneyim yaşaman da mümkündür.