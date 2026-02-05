Çevrimiçi eşli oyun olan YAPYAP, rakiplerin kulesini alt üst etmeye çalıştığınız bir büyücülük oyunudur.

⚡ Önemli Bilgiler Oyunun en özgün yanı, büyülerin sadece bir tuşla değil, senin fiziksel sesinle yapılmasıdır.

Başbüyücü’nün kulesindeki piyanoları parçalamak, tuvaletleri tıkamak ve etrafı kirletmek gibi absürt görevlerle puan toplarsın.

6 kişiye kadar destek veren oyunda, kuleyi koruyan korkunç yaratıklara yakalanmamak için arkadaşlarınla koordineli hareket etmelisin.

Toplamda altı oyuncuya kadar oynayabileceğiniz YAPYAP, eğlenceli büyü temasıyla karşımıza çıkan harika bir eşli aksiyon oyunudur. Bu oyunda, büyücü rolünü üstleniyorsunuz. Amacınız, rakip büyücü kulelerine ulaşmak ve her yeri dağıtmaktır. Ne kadar çok kaos yaratırsanız, aynı oranda puan kazanacaksınız.

Kulelere sızarken dikkatli olmalı ve sizi bir büyücünün beklediğini unutmamalısınız. Harita üzerinde bulunan güçlü büyüleri bulun, rakiplerinizin üstünde kullanın ve kaos yaratarak puan kazanın.

YAPYAP oyununun en göze çarpan özelliklerinden biri, sesinizle büyü yapabilmenizdir. Evet, yanlış duymadınız. Sesinizi kullanarak büyü yapabilir ve kendinizi kara büyücü gibi hissedebilirsiniz. Lakin, telaffuz konusunda kendinizi geliştirmezseniz büyülerin yarısını boşa atabilir veya hiç etki edemezsiniz.

Oyunda bulunan "Vandalizm Kotası" sizin başarınızı belirleyen etkendir. Bu kotayı doldurmadan görevi tamamlayamaz ve yeterince kaos oluşturamazsınız. Aklınıza ne geliyorsa yapmalı ve kuleyi büyücülerin başına yıkmalısınız.

Siz de YAPYAP indirin ve büyücü rolünde rakiplerin kulesine sızarak vandalizm kotanızı doldurmaya çalışın!

YAPYAP Sistem Gereksinimleri

İŞLETIM SISTEMI: Windows® 10

Windows® 10 İŞLEMCI: Core i5 6600

Core i5 6600 BELLEK: 8 GB RAM

8 GB RAM EKRAN KARTI: GTX 970

GTX 970 DIRECTX: Sürüm 10

Sürüm 10 AĞ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı DEPOLAMA: 2 GB kullanılabilir alan