Steam İndirimleri Ne Zaman - 2022

Her yıl bünyesine binlerce oyuncu daha katan Steam, dünyada en çok oyuncunun bulunduğu oyun mağazasına sahip. Binlerce alışverişin yapıldığı oyun kütüphanenizi her gün genişletebildiğiniz bazen ücretli oyunları tamamen ücretsizce oynayabildiğiniz platform sürekli indirimleriylede popüler. Gelin Steam indirimleri ne zaman? Birlikte bakalım.

Steam Yaz İndirimlerinde Hangi Oyunlar İndirime Girdi?

Steam yaz indirimlerinin tarihi bu yıl 23 Haziran - 7 Temmuz arasında olacak. Valve'ın en büyük kampanyalarından biri olan ve milyonlarca oyuncuyu sevindiren indirimler hangi popüler oyunlarda geçerli? Sizler için aşağıda listeli bir şekilde sunduk.

FIFA 2022

Football Manager 2022

Mafia: Definitive Edition

NBA 2K22

Resident Evil Village

Battlefield 1

Grand Theft Auto V

Red Dead Redemption 2

God of War

Far Cry 5

Kurgusal bir Amerikan kasabasında geçen oyun Project at Eden's Gate isimli bir tarikat üzerinde şekilleniyor. Far Cry serisinin sevilen oyunlarından olan Far Cry 5 bu yaz Steam indirimleri arasında kendine yer buluyor.

Oyun Fiyatı: 269 TL

269 TL İndirimli Fiyatı: 53,80 TL

53,80 TL İndirim Farkı: %80

Far Cry 5 Minimum Sistem Gereksinimleri

Windows 7 (64 bit)

Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz or AMD FX-6300 @ 3.5 GHz or equivalent İşlemci

NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD R9 270 (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better) Ekran kartı

8 GB RAM

FIFA 2022

Futbol severlerin her yıl merakla bekleyip keyif veresiye oynadıkları FIFA oyunu indirime giren oyunlar arasında bulunuyor. Gerek arkadaşlarınızla birebir kapışabileceğiniz, gerek kariyer moduyla kendinizi geliştirebileceğiniz. gerek ise online olarak sanal alemde rakiplerinizi yenebileceğiniz bir serüven sizi bekliyor.

Oyun Fiyatı: 599,99 TL

599,99 TL İndirimli Fiyatı: 95,99 TL

95,99 TL İndirim Farkı: %84

FIFA 2022 Minimum Sistem Gereksinimleri

Windows 10 (64 bit)

Intel Core i3-6100 @ 3.7GHz or AMD Athlon X4 880K @4GHz İşlemci

NVIDIA GTX 660 2GB or AMD Radeon HD 7850 2GB Ekran kartı

8 GB RAM

Football Manager 2022

Teknik direktör olup takımınızın kariyerinizi yükseltebilceğiniz oyun, heyecan dolu serüvenleri ve zorlu mücadeleri ile tam bir kariyer oyunu diyebiliriz. Belki de kariyerinizi yükseltmeniz için saatlerinizi alacak oyun şampiyonluk kutlamaları ile keyif verici bir süreç sağlayabilir.

Oyunun Fiyatı: 499 TL

499 TL İndirimli Fiyatı: 249,50 TL

249,50 TL İndirim Farkı: %50

Football Manager 2022 Minimum Sistem Gereksinimleri

Windows 7 (64 bit)

Intel Core 2 or AMD Athlon 64 1.8GHz+ İşlemci

Intel GMA X4500, NVIDIA GeForece 9600M GT, AMD/ATI Mobility Raedon HD 3650 - 256MB VRAM Ekran Kartı

4 GB RAM

Mafia: Definitive Edition

Mafya dünyasının en sıradışı oyunlarından olan ve oyuncuların halen gözdesi olan Mafia II, Definitive Edition yenilemesiyle tekrar gündeme geldi. Oyun hikayesiyle mayfa hayatını adeta sizlere yaşattırıyor.

Oyunun Fiyatı: 259 TL

259 TL İndirimli Fiyatı: 168,30 TL

168,30 TL İndirim Farkı: %55

Mafia: Definitive Edition Minimum Sistem Gereksinimleri

Windows 8.1 (64-bit)

Intel i5-2500K or AMD FX-8120 İşlemci

2GB NVIDIA GeForce GTX 660 or 2GB AMD Radeon HD7870 Ekran kartı

6 GB RAM

NBA 2K22

Basketbol severlerin vazgeçilmesi NBA oyunlarının sonuncusu olan NBA 2K22, arkadaşlarınızın ile heyecan dolu kapışmalar olsun gerek kariyer modu ile kendinizi sürükleyici bir serüvene atmak olsun tam anlamıyla bir basketbol oyunu.

Oyunun Fiyatı: 429 TL

429 TL İndirimli Fiyatı: 68,64 TL

68,64 TL İndirim Farkı: %84

NBA 2K22 Minimum Sistem Gereksinimleri

Windows 7 (64 bit)

Intel® Core™ i3-2100 @ 3.10 GHz/ AMD FX-4100 @ 3.60 GHz or better İşlemci

NVIDIA® GeForce® GT 450 1GB/ ATI® Radeon™ HD 7770 1 GB or better Ekran kartı

4 GB RAM

Battlefield 1

1. Dünya savaşını gerçekleriyle anlatan oyun hikayesi ve grafikleriyle kaliteli bir savaş oyunudur. Battlefield 1 sizi birçok cepheden, bir çok araçları kullanmaya ve 1. Dünya savaşının hissiyatını yaşatacak bir tat bırakıyor.

Oyunun Fiyatı: 279,99 TL

279,99 TL İndirimli Fiyatı: 69,99 TL

69,99 TL İndirim Farkı: %75

Battlefield 1 Minimum Sistem Gereksinimleri

Windows 7 (64 bit)

AMD FX-6350 Processor (Intel): Intel Core i5 6600K İşlemci

AMD Radeon™ HD 7850 2GB Graphics card (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 660 2GB Ekran kartı

8 GB RAM

Grand Theft Auto V

Bir banka soygunu ile başlayan açık dünya oyunu hikayesi ve karakterleri ile oyun severlerin çıkmasından bu yana halen gözdesi. Halihazırda milyonlarca oyuncusu bulunan oyunun online modu kullanıcılar arasında çok popüler.

Oyunun Fiyatı: 208,99 TL

İndirimli Fiyatı: 74,69 TL

İndirim Farkı: %64

Grand Theft Auto V Minimum Sistem Gereksinimleri

Windows 7 (64 bit)

Intel Core 2 Dört Çekirdekli İşlemci Q6600 @ 2.40GHz (4 CPUs) / AMD Phenom 9850 Dört Çekirdekli İşlemci (4 CPUs) @ 2.5GHz İşlemci

NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB Ekran kartı

4 GB RAM

Resident Evil Village

Serinin 8. oyunu olan Resident Evil Villager oyunculara heyecan dolu bir korku oyunu sunuyor.Oyuncuların beğenisini toplayan Resident Evil 7’deki aradan geçen korkunç olaylardan sonra yeni bir hikaye ile karşımıza çıkıyor. Hikayenin ana karakterleri Ethan Winters ve eşi Mia huzurlu bir hayat yaşarken bebeklerinin hasta olmasıyla trajedik bir hikaye başlar. Ethan Winters bebeğini kurtarmak için elinden geleni yapmaktadır.

Oyunun Fiyatı : 279 TL

: 279 TL İndirimli Fiyatı : 139,50 TL

: 139,50 TL İndirim Farkı: %50

Resident Evil Village Minimum Sistem Gereksinimleri

Windows 10 (64 bit)

AMD Ryzen 3 1200 / Intel Core i5-7500 İşlemci

AMD Radeon RX 560 with 4GB VRAM / NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti with 4GB VRAM Ekran kartı

8 GB RAM

Red Dead Redemption 2

1899 yılının Amerika çöllerinde geçen olaylar Artur Morgan ve Van der Lİnde çetesi, federaller ve ödül avcıları tarafından kaçmakta ve hayatta kalmaya çalışmakta. AÇık dünya oyunu olan Red Dead Redemption 2 Steam indirimlerinde yer almakta.

Oyunun Fiyatı: 299 TL

299 TL İndirimli Fiyatı: 149,50 TL

149,50 TL İndirim Farkı: %50

Red Dead Redemption Minimum Sistem Gereksinimleri

Windows 7 (64 bit)

Intel® Core™ i5-2500K / AMD FX-6300 İşlemci

Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB Ekran kartı

8 GB RAM

God of War

Olimpos Tanrılarından aldığı intikamın üzerinden geçtikten sonra Kratos, Canavarların ve Tanrıların bulunduğu dünyada artık sıradan biri olarak yaşıyor. Bu acımazsz ve sert dünyada oğluna hayatın gerçeklerini öğretmek zorunda.

Oyunun Fiyatı: 329 TL

İndirimli Fiyatı: 263,20 TL

İndirim Farkı: %20

God of War Minimum Sistem Gereksinimleri

Windows 10 (64 bit)

Intel i5-2500k (4 core 3.3 GHz) or AMD Ryzen 3 1200 (4 core 3.1 GHz) İşlemci

NVIDIA GTX 960 (4 GB) or AMD R9 290X (4 GB) Ekran kartı

8 GB RAM

Bu içeriğimizde sizler için Steam yaz indirimlerinde satın alınabilcek en popüler oyunları derledik. Merakla beklenen Steam yaz indirimlerinin cevabını oyunulara verdik. Sizler Steam yaz indirimlerinde hangi oyunları satın alacaksınız, bu listede hangi oyunların yer alması gerektiğini düşünüyorsunuz yorumlarda bizler ile paylaşmayı unutmayın.