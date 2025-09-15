YouTube Music APK, kullanıcılara kaliteli ve kesintisiz bir müzik dinleme deneyimi sunuyor. Popüler müziklere, podcast'lere ve canlı performanslara istediğiniz her an ulaşabilirsiniz!

Berkcan Aktürk - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler YouTube Music, normal YouTube uygulamasından ayrı olarak sadece müzik dinleme deneyimine odaklanan özel bir platformdur.

Uygulama, resmi şarkıların, albümlerin ve canlı performansların yanı sıra yalnızca YouTube'da bulunan remiksleri ve cover'ları da içeren geniş bir içerik kütüphanesi sunar.

Hem reklam destekli ücretsiz bir sürümü hem de reklamsız dinleme, arka planda oynatma ve çevrimdışı indirme gibi özellikler sunan ücretli bir Premium aboneliği bulunur.

Youtube'dan ayrı olarak sadece müzik dinleme deneyimine odaklanan YouTube Music APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir müzik dinleme uygulamasıdır. Canlı performanslardan podcast'lere, remikslerden yüzlerce müzik türüne kadar her şeyi YouTube Music uygulamasında bulabilirsiniz.

Sevdiğiniz müzik türlerine göre özel olarak hazırlanan çalma listelerine göz atabilir, kendi listelerinizi oluşturabilir ve müzikleri çevrimdışı dinleyebilirsiniz. Ayrıca, hazırlanan çalma listelerini, şarkıları veya albümleri beğenerek kitaplığınıza ekleyebilirsiniz.

Pop, Hip Hop, Rock, Elektronik ve Caz gibi birçok müzik türüne rahatlıkla erişebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra rahatlama içeriklerini de dinleyebilir ve uykunuzu daha alabilirsiniz. Rahatlama, uyku, odaklanma, romantizm, spor ve parti gibi her farklı halinize özel olan parçaları çalın.

YouTube Music APK İndir

Reklama takılmadan müzik dinleyebilir, arka planda oynatabilir ve içerikleri indirerek çevrimdışı dinleyebilirsiniz. Lakin, YouTube Music APK'nın bazı özelliklerini kullanabilmek için premium abone olmalısınız. Premium abone olarak içeriklerin arasındaki reklamı kaldırabilir, içerikleri indirebilir ve birçok farklı özelliğin kilidini açabilirsiniz.

Resmi ve popüler şarkıların yanı sıra geniş bir yelpazede kullanıcıların karşısına çıkan YouTube Music APK, içerisinde Youtube'daki tüm müzikleri barındırıyor diyebiliriz.

Kullanıcı dostu arayüz sayesinde tüm içeriklere erişebilir, istediğiniz şarkıları kolayca bulabilir ve kendi çalma listenizi oluşturabilirsiniz. Ayrıca, popüler türleri, şarkıları ve diğer içerikleri uygulamadaki keşfet sekmesinden görüntüleyebilirsiniz. Siz de YouTube Music APK indirin ve müziklerinizi yüksek kalitede dinleyin!

YouTube Music Uygulaması Özellikleri

Android için Youtube Music uygulaması

100 milyondan fazla resmi şarkı

Cover'lar, canlı performanslar ve popüler albümler

Çalma listesi oluşturma ve beğenme

Müzik indirme ve çevrimdışı dinleme

Müzikler için shorts özelliği

Dünyaca ünlü podcast'ler

Yüzlerce farklı müzik türü

Kullanıcı dostu arayüz

Reklam engelleme desteği