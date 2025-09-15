YouTube Music APK
Lisans ÜCRETSİZ
TOPLAM İNDİRME 0
DOSYA BOYUTU 75 MB
Üretici Google LLC
-
YouTube Music APK, kullanıcılara kaliteli ve kesintisiz bir müzik dinleme deneyimi sunuyor. Popüler müziklere, podcast'lere ve canlı performanslara istediğiniz her an ulaşabilirsiniz!
⚡ Önemli Bilgiler
- YouTube Music, normal YouTube uygulamasından ayrı olarak sadece müzik dinleme deneyimine odaklanan özel bir platformdur.
- Uygulama, resmi şarkıların, albümlerin ve canlı performansların yanı sıra yalnızca YouTube'da bulunan remiksleri ve cover'ları da içeren geniş bir içerik kütüphanesi sunar.
- Hem reklam destekli ücretsiz bir sürümü hem de reklamsız dinleme, arka planda oynatma ve çevrimdışı indirme gibi özellikler sunan ücretli bir Premium aboneliği bulunur.
Youtube'dan ayrı olarak sadece müzik dinleme deneyimine odaklanan YouTube Music APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir müzik dinleme uygulamasıdır. Canlı performanslardan podcast'lere, remikslerden yüzlerce müzik türüne kadar her şeyi YouTube Music uygulamasında bulabilirsiniz.
Sevdiğiniz müzik türlerine göre özel olarak hazırlanan çalma listelerine göz atabilir, kendi listelerinizi oluşturabilir ve müzikleri çevrimdışı dinleyebilirsiniz. Ayrıca, hazırlanan çalma listelerini, şarkıları veya albümleri beğenerek kitaplığınıza ekleyebilirsiniz.
Pop, Hip Hop, Rock, Elektronik ve Caz gibi birçok müzik türüne rahatlıkla erişebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra rahatlama içeriklerini de dinleyebilir ve uykunuzu daha alabilirsiniz. Rahatlama, uyku, odaklanma, romantizm, spor ve parti gibi her farklı halinize özel olan parçaları çalın.
YouTube Music APK İndir
Reklama takılmadan müzik dinleyebilir, arka planda oynatabilir ve içerikleri indirerek çevrimdışı dinleyebilirsiniz. Lakin, YouTube Music APK'nın bazı özelliklerini kullanabilmek için premium abone olmalısınız. Premium abone olarak içeriklerin arasındaki reklamı kaldırabilir, içerikleri indirebilir ve birçok farklı özelliğin kilidini açabilirsiniz.
Resmi ve popüler şarkıların yanı sıra geniş bir yelpazede kullanıcıların karşısına çıkan YouTube Music APK, içerisinde Youtube'daki tüm müzikleri barındırıyor diyebiliriz.
Kullanıcı dostu arayüz sayesinde tüm içeriklere erişebilir, istediğiniz şarkıları kolayca bulabilir ve kendi çalma listenizi oluşturabilirsiniz. Ayrıca, popüler türleri, şarkıları ve diğer içerikleri uygulamadaki keşfet sekmesinden görüntüleyebilirsiniz. Siz de YouTube Music APK indirin ve müziklerinizi yüksek kalitede dinleyin!
YouTube Music Uygulaması Özellikleri
- Android için Youtube Music uygulaması
- 100 milyondan fazla resmi şarkı
- Cover'lar, canlı performanslar ve popüler albümler
- Çalma listesi oluşturma ve beğenme
- Müzik indirme ve çevrimdışı dinleme
- Müzikler için shorts özelliği
- Dünyaca ünlü podcast'ler
- Yüzlerce farklı müzik türü
- Kullanıcı dostu arayüz
- Reklam engelleme desteği
Sıkça Sorulan Sorular
YouTube Music nedir ve YouTube'dan farkı nedir?
YouTube Music, video tabanlı ana YouTube uygulamasından farklı olarak, sadece müzik dinleme deneyimine odaklanan ayrı bir uygulamadır. Resmi albümler, şarkılar ve sanatçı kanalları gibi içerikleri daha düzenli ve kolay erişilebilir bir arayüzde sunar.
Uygulama ücretsiz mi ve ücretli (Premium) sürümünün avantajları nelerdir?
Evet, YouTube Music reklam destekli ücretsiz bir sürüm sunar. Ücretli Premium aboneliği ise, reklamsız dinleme, videoları arka planda oynatma ve çevrimdışı dinlemek için şarkı indirme gibi ek özellikler sağlar.
YouTube Music hangi müzik içeriklerini sunar?
Uygulama, milyonlarca resmi şarkı ve albümün yanı sıra, yalnızca YouTube'da bulunan remiksler, cover'lar, canlı performans kayıtları ve müzik videoları gibi geniş bir içerik yelpazesi sunar.
Çevrimdışı müzik dinleyebilir miyim?
Çevrimdışı dinleme özelliği, sadece YouTube Music Premium aboneleri için mevcuttur. Premium üyeler, sevdikleri şarkıları veya çalma listelerini indirerek internet bağlantısı olmadan da dinleyebilirler.
Uygulama bana özel çalma listeleri oluşturuyor mu?
Evet, YouTube Music güçlü bir kişiselleştirme algoritmasına sahiptir. Dinleme geçmişinize, beğendiğiniz şarkılara ve konumunuza göre size özel "Keşfet Mix'i" veya "Sizin İçin Önerilenler" gibi çalma listeleri oluşturarak yeni müzikler keşfetmenize yardımcı olur.