ZOMBIE RAID: No One Survives

ZOMBIE RAID: No One Survives, oyunculara farklı oyun modları, karakterler ve silah yükseltmeleri sunan bir nişancı oyunudur.

Berkcan Aktürk - 7 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Üstten bakış nişancı oyunu olarak karşımıza çıkan ZOMBIE RAID: No One Survives, oyunculara PvP savaş deneyimi sunmaktadır. Gerçekçi ve atmosferik bir harita üzerinde zombilerle mücadele edeceksiniz. Şehre baskın yapın ve takım savaşlarında hayatta kalmaya çalışın.

Oyundaki gerçekçilik ve görselliğin yanı sıra aslında en can alıcı nokta kontrolleridir diyebiliriz. Oyuncular, her oynadıklarında sürdürülebilir bir yapıyla karşı karşıya kalacaklar. Stratejik seçeneklerinin de yüksek düzeyde olmasıyla, her savaşınızda farklı şeyler denemenize imkan tanınmaktadır.

ZOMBIE RAID: No One Survives, içerisinde farklı özelliklere sahip birçok karakteri barındırmaktadır. Tüfekçi, keskin nişancı, teknisyen ve sağlıkçı gibi her birinin birbirinden özgün yeteneklere sahip olduğu karakterleri seçebilirsiniz.

ZOMBIE RAID: No One Survives İndir

Karakter seçeneklerinde istediğiniz karakteri seçtiyseniz artık silahlarınızı özelleştiremeye başlayabilirsiniz. Kapsamlı bir silah yükseltme sistemiyle karşılaşacaksınız. Cephaneliğinizi özelleştirin ve en güçlü konuma kadar yükseltin. Farklı türden silahları, karakterinizin özelliklerine göre de seçebilirsiniz.

Oyun modu olarak da farklı tarzlara hitap ettiğini söyleyebiliriz. 5 farklı mod arasından istediğinize giriş yaparak, eğlenceli bir hayatta kalma nişancı deneyimi yaşayabilirsiniz. Siz de ZOMBIE RAID: No One Survives indirin ve atmosferik bir üstten bakış nişancı oyunu deneyimi yaşayın!

ZOMBIE RAID: No One Survives Sistem Gereksinimleri