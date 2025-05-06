Anneler Günü için Annenize Alabileceğiniz Teknolojik Hediyeler

Klişe hâline gelen çiçek, parfüm, çikolata, kolye gibi hediyeler yerine bu yıl annenizi uzun süre severek kullanacağı birbirinden teknolojik hediyelerle mutlu edebilirsiniz. Peki, Anneler Günü için hangi teknolojik hediyeler alınabilir?

Bu yazımızda anneler için en iyi hediye önerilerini sizin için sıralıyoruz. İşte, onların hayatını kolaylaştıracak, daha az yorulup kendilerine daha fazla zaman ayırmalarını sağlayacak, birbirinden kullanışlı anneler günü hediyesi önerileri!

Anneler Günü İçin Alınabilecek Teknolojik Hediyeler

Karaca Hatır Su Hazneli Otomatik Türk Kahve Makinesi Özellikleri

En iyi Türk kahvesi makineleri arasında yer alan bu cihaz, haznesi sayesinde suyu otomatik olarak alıyor. Böylece kahve yaparken her defasında su ile uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. En başta hazneye belirli miktarda su eklemeniz yeterli oluyor.

Tek seferde 5 fincana kadar Türk kahvesi yapabilen cihazda küçük, standart, büyük ve duble seçenekleri bulunuyor. Fincanınızın büyüklüğüne göre bu seçeneklerden birini seçebilirsiniz. Makinenin ayrıca Türk kahvesi ve közde Türk kahvesi pişirme özelliklerine de sahip olduğunu belirtelim.

Karaca Robotea Pro 4 in 1 Konuşan Çay Makinesi Özellikleri

Karaca Robotea Pro, sahip olduğu gelişmiş özellikler nedeniyle en iyi çay makineleri arasında bulunuyor. Otomatik çay demleme özelliği, yalnızca bir tuşla 15 dakikada çayınızın hazır olmasını sağlıyor. Su 90 dereceye geldiğinde damıtma tekniği devreye girerek çay 15 dakikada demleniyor.

Böylece çay hem yanmıyor hem de daha lezzetli oluyor. Cihaz çay demlendiğinde sesli şekilde haber veriyor. Cam gövdeye sahip çay makinesinin susuz çalışma emniyeti, filtre kahve demleme, mama suyu fonksiyonu gibi işlevler de içerdiğini belirtelim.

Tefal EY8018 Easy Fry & Grill & XXL Airfryer Özellikleri

Anneler Günü için alınabilecek teknolojik ürünler arasında airfryer da yer alıyor. 6,5 litre kapasiteye sahip cihazda sekiz farklı pişirme programı bulunuyor. Ekstra çıtır kızartma teknolojisini destekleyen cihazda döküm ızgara ve çıkarılabilir Flexcook bölme aparatı bulunuyor.

Bu aparat, tek seferde iki farklı yemeğin pişmesine imkân tanıyor. 1830W gücündeki cihazın üzerindeki dokunmatik butonlar aracılığıyla pişirme programı, süre ve sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.

Huawei Watch Fit 3 Özellikleri

Ekran Boyutu : 1.82 inç AMOLED

: 1.82 inç AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 408x480 piksel

: 408x480 piksel Parlaklık : 1500 nit

: 1500 nit Suya Dayanıklılık : 5 ATM

: 5 ATM Telefon Görüşmesi : Bluetooth üzerinden

: Bluetooth üzerinden Mikrofon ve Hoparlör : Var

: Var Kalp Atış Hızı Monitörü : Huawei TruSeen 5.5+

: Huawei TruSeen 5.5+ Uyku Monitörü : Huawei TruSleep 4.0

: Huawei TruSleep 4.0 SpO2 Monitörü : Var

: Var Stres Seviyesi Gösterimi : Var

: Var Spor Modları : 100'den fazla

: 100'den fazla Ekranda Egzersiz Animasyonları : Var

: Var Aktivite Takibi : Var

: Var Batarya Ömrü: Standart kullanımda 10 gün, yoğun kullanımda 7 gün

Philips 8000 Serisi Aqua Plus Kablosuz Dikey Süpürge Özellikleri

Anneler Günü için dikey süpürge satın almak istiyorsanız Philips 8000 Serisi Aqua Plus'ı tercih edebilirsiniz. En iyi dikey süpürgeler arasında yer alan cihazda ıslak ve kuru temizleme özelliğini içeriyor. Böylece daha etkili bir temizlik yapılabiliyor.

PowerCyclone 10 teknolojisi sayesinde uzun süre güçlü performans sunan süpürgede LED ışıklar da bulunuyor. Bu, temizlik esnasında toz,tüy, saç ve kırıntıların kolayca görülebilmesini sağlıyor. Süpürgenin üzerindeki dijital ekrandan hız ve pil kullanımı gibi bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

Xiaomi Mi Robot Vacuum S10T Özellikleri

Robot süpürgeler evin her zaman temiz kalmasını sağlayarak insanları büyük bir zahmetten kurtarıyor. 8000Pa emiş gücüne sahip olan Mi Robot Vacuum S10T kir, tüy ve tozu sorunsuz şekilde temizliyor. 5.200 mAh batarya kapasitesi, cihazın uzun süre boyunca çalışmasını sağlıyor.

Cihazda süper (8000Pa), turbo (4000Pa) ve standart (2000Pa) olmak üzere üç farklı mod bulunuyor. İhtiyacınıza en uygun olan modu seçip temizliği başlatabilirsiniz. Yeni nesil LDS lazer navigasyon sistemine seahip süpürgenin toz kapasitesi 450 ml, su tankı kapasitesi ise 250 ml seviyesinde.

Philips BHB968/00 WavePro 9000 Serisi Saç Şekillendirici Özellikleri

Philips BHB968/00 WavePro 9000 Serisi 360 derece şekillendirme teknolojisini destekliyor. Sıcak havayı gövdede hapseden cihaz bu sayede saçı hem içeriden hem de dışarıdan ısıtabiliyor. Saçın sıcaklığını saniyede 50 kez ölçen cihaz buna göre sıcaklığı ayarlıyor. Böylece saçın aşırı ısınması önleniyor.

12 saate kadar kalıcı bukleler ve dalgalar yapabilen cihaz, SenseIQ teknolojisi sayesinde saçların güçlü ve parlak kalmasına yardım ediyor. Beş şekillendirme ayarına sahip cihaz kısa sürede saçın şekillenmesine imkân tanıyor.

iPad A16 11" Tablet Özellikleri

11 inç ekran büüyklüğüne sahip iPad, Liquid Retina IPS LCD ekran üzerinde 1640 x 2360 piksel çözünürlük ve 500 nit parlaklık sunuyor. Gücünü A16 Bionic işlemcisinden alan tablette 6 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut.

Cihazın arka tarafında 12 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip kamera bulunuyor. Cihazın 12 megpaiksel çözünürlüğündeki ön kamerası ise f/2.4 diyafram değerine sahip.

Huawei Freebuds 6i Özellikleri

Huawei Freebuds 6i Akıllı Aktif Gürültü Engelleme 3.0 teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, gerçek zamanlı model oluşturma yoluyla gürültü engelleme parametreleri üretiyor. Algoritma 34 adet senaryo için özel olarak ayarlandı. Kulaklık, çevrenize göre gürültü engellemeyi sorunsuz şekilde optimize ediliyor.

Üçlü mikrofon sistemine sahip kulaklıkta 11 mm dört mıknatıslı dinamik sürücü bulunuyor. Hi-Res sertifikalı olan sürücü, müzik dinleme deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyor. Sıvı silikondan yapılmış cilt dostu kulaklık uçları ise uzun süre boyunca sorunsuz kullanım sunuyor.

Samsung Galaxy S24 FE Özellikleri