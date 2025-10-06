Zomborg kuşbakısı kamera açısıyla oynanan top down shooter türünde bir zombi oyunudur.

Can Erdil Şentürk - 19 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Zomborg eğer salt aksiyonu seviyorsanız size aradığınız eğlenceyi sunabilecek top down shooter türünde bir aksiyon oyunu.

2000 yılındaki alternatif bir dünya senaryosunda insanoğlunun başına gelen olayları konu alan Zomborg'de dünyada bilinmeyen bir virüs yoluyla büyük bir salgın başlıyor. Birleşmiş Milletler başarılı bir şekilde karantina bölgeleri oluştursa da büyük kayıplar veriliyor.

Birleşmiş Milletler karantina bölgeleri kurmuş olsa da kısa bir süre sonra bu bölgelerin içinde hayatta kalan insanlar olduğu ve bu insanların salgının kaynağı hakkında bilgiye sahip olduğu söylentileri yayılıyor. Bu söylentiler üzerine BM, özel paralı askerleri görevlendiriyor. Biz de bu askerleri kontrol ederek salgının kaynağını ve panzehirini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.

Zomborg İndir

Zomborg'de farklı kahramanlar, farklı silahlar bulunuyor ve ekranda aynı anda 100 zombiyle savaşabiliyorsunuz. Kuşbakışı kamera açısıyla oynanan Zomborg'de bölümleri geçtikçe para kazanıp yeni silahların kilidini açabilmektesiniz. Oyunda hem gece, hem de gündüz zombi sürüleriyle savaşmaktasınız.

Sade; fakat hoş görünen grafiklere sahip Zomborg'in minimum sistem gereksinimleri şu şekilde: