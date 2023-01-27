En iyi aksiyon ve macera filmlerinde aktörlük yapmış olan Scott Adkins, özellikle de dövüş filmlerindeki üstün başarısıyla ünlenmiştir. 17 Haziran 1976'da doğan Scott Adkins, 10 yaşında Judoya, 14 yaşında Taekwondo’ya başlamıştır. Jean-Claude Van Damme ve Bruce Lee gibi efsane isimlerden etkilenen Scott Adkins, estetik tekmeleri ile bilinir. Scott Adkins dünyada en iyi tekme atan 5 kişiden biridir. Seyir keyfi yüksek filmlerde imzası bulunan bu aktörün pek çok eseri bulunmaktadır. biz de sizler için en iyi Scott Adkins filmlerini aşağıda sizler için sıraladık.

Gelmiş Geçmiş En İyi Scott Adkins Filmleri

The Expendables 2 (2012)

Ninja 2: Shadow of a Tear (2013)

Green Street 3: Never Back Down (2013)

Savage Dog (2017)

Accident Man (2018)

Yip Man 4 (2019)

Triple Threat (2019)

Undisputed 2: Last Man Standing (2006)

The Expendables 2 (2012)

Pek çok insanın hayallerini gerçekleştiren bu film adeta bir yıldızlar geçidi. 80’lerde ikon haline gelmiş pek çok aksiyon filminin oyuncularının bir araya gelmesi ile oluşturulmuş bu film sizlere benzersiz bir seyir zevkli yaşatacak. Eğer aksiyon ve macera filmlerine biraz olsun ilginiz varsa The Expendables 2 aklınızı başınızdan alabilir. 80’lerde olmada bile 2000’den sonra çıkan pek çok iyi aksiyon filminde rol alan Scott Adkins’e de bu filmde güzel bir rol verilmiş.

Tür : Aksiyon, Macera

: Aksiyon, Macera Oyuncular : Sylvester Stallone, Liam Hemsworth, Randy Couture, Jason Statham, Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger, Scott Adkins

: Sylvester Stallone, Liam Hemsworth, Randy Couture, Jason Statham, Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger, Scott Adkins IMDB Puanı: 6.6

Ninja 2: Shadow of a Tear (2013)

Ninjutsu ustası Casey’in intikam hikayesini konu alan bu yapım en iyi Scott Adkins filmlerinden biridir. Casey’in hamile eşi vahşice öldürülmüştür. Biz de intikam ateşi ile yanan bu Ninjutsu ustasının hikayesine tanıklık ediyoruz.

Tür : Aksiyon, Gerilim

: Aksiyon, Gerilim Oyuncular : Scott Adkins, Kane Kosugi, Mika Hijii

: Scott Adkins, Kane Kosugi, Mika Hijii IMDB Puanı: 6.1

Green Street 3: Never Back Down (2013)

Dilimize “Yeşil Sokak Holiganları” diye çevrilen bu film serisinin üçüncüsü olan “Asla Pes Etme”nin başrolünde Scott Adkins yer alıyor. Bu filmde, küçük kardeşinin öldürülmesinin ardından intikam almak için geri dönen bir çete liderinin hikayesini izliyoruz.

Tür : Aksiyon, Suç, Dram

: Aksiyon, Suç, Dram Oyuncular : Scott Adkins, Kacey Clarke, Joey Ansah

: Scott Adkins, Kacey Clarke, Joey Ansah IMDB Puanı: 5.2

Savage Dog (2017)

1959 yılında, Fransız Hindiçini’nde geçen bu filmde aksiyon ve dövüş asla hız kesmiyor. Kuralların ve acımanın olmadığı bu bölgede bir efsanenin doğuşuna şahitlik ediyoruz.

Tür : Aksiyon, Dram

: Aksiyon, Dram Oyuncular : Scott Adkins, Marko Zaror, JuJu Chan Szeto

: Scott Adkins, Marko Zaror, JuJu Chan Szeto IMDB Puanı: 5.0

Accident Man (2018)

Dilimize “Kaza Adamı” olarak çevrilen bu filmde bir kiralık katilin maceralarını izliyoruz. Öldürdüğü kişileri intihar etmiş ya da kazaya kurban gitmiş gibi gösteren bu kiralık katil bir ekibin parçasıdır. Eski sevgilisinin ölümünden sorumlu olanların peşine düşer ve olaylar gelişir.

Tür : Aksiyon, Suç, Gerilim

: Aksiyon, Suç, Gerilim Oyuncular : Scott Adkins, Ray Stevenson, David Paymer

: Scott Adkins, Ray Stevenson, David Paymer IMDB Puanı: 6.2

Yip Man 4 (2019)

Yip Man efsanesinin 4. filminde boy gösteren Scott Adkins bu filmde oldukça başarılı bir iş çıkarmış diyebiliriz. Kung Fu ve Wing Chun ile ilgilenen kişilerin özellikle izlemesi gereken bu film oldukça heyecanlı dövüş sahnelerine sahip. Bir Kung Fu ustasının Amerika’ya gidişi ile başlayıp sonrasına gelişen olayları konu alan bu film Yip Man hayranlarını mest edecek bir yapım oldu.

Tür : Aksiyon, Biyografi, Dram

: Aksiyon, Biyografi, Dram Oyuncular : Donnie Yen, Scott Adkins, Danny Kwok-Kwan Chan

: Donnie Yen, Scott Adkins, Danny Kwok-Kwan Chan IMDB Puanı: 7.0

Triple Threat (2019)

Bir milyarderin kızı olan Xian oldukça nüfuzlu bir suç çetesini yok etmeye çalışmaktadır. Örgüt ise kızı öldürmeye kararlıdır. Kızın peşine paralı askerler yollarlar ve Xian’da nihai amacını gerçekleştirebilmek için hayatta kalmaya çalışır.

Tür : Aksiyon, Gerilim

: Aksiyon, Gerilim Oyuncular : Tony Jaa, Tiger Hu Chen, Iko Uwais

: Tony Jaa, Tiger Hu Chen, Iko Uwais IMDB Puanı: 5.6

Undisputed 2: Last Man Standing (2006)

Şüphesiz en iyi Scott Adkins filmleri Undisputed 2 ve sonrasına çıkan devam filmleridir. Scott Adkins’i tüm dünyaya tanıtan ve onu meşhur eden filmler Undisputed serisidir. En etkileyici dövüş sahneleri, koreografiler ve müzikler bu seride bulunmaktadır. Scott Adkins'in bu serideki vücudu ve dövüş stili yıllar içerisinde ikon haline gelmiştir.

Tür : Aksiyon, Suç, Dram

: Aksiyon, Suç, Dram Oyuncular : Michael Jai White, Scott Adkins, Ben Cross

: Michael Jai White, Scott Adkins, Ben Cross IMDB Puanı: 7.0

En iyi Scott Adkins filmlerine değindiğimiz yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı bir liste olmuştur. Sizin favori Scott Adkins filminiz hangisi? Scott Adkins’i hangi film serilerinde görmek isterdiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.