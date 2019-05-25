ABB Kent Rehberi uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınızdan Ankara ile ilgili bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

Hem Ankara’ya gezi için gelen hem de Ankara’da yaşayanların kullanabileceği ABB Kent Rehberi uygulamasında, Ankara’daki turistik yerleri öğrenebileceğiniz gibi şehir rehberinden de faydalanabilirsiniz. Mutlaka gidip görmeniz gereken yerleri sizlere sunan ABB Kent Rehberi uygulamasında, ilgili yerlere kolayca ulaşabilmeniz için toplu taşıma bilgilerini de öğrenebilirsiniz.