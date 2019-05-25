ABB Kent Rehberi uygulamasında mutlaka gidilmesi gereken turistik yerleri ve şehrin tamamını keşfedebilirsiniz.
ABB Kent Rehberi uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınızdan Ankara ile ilgili bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.
Hem Ankara’ya gezi için gelen hem de Ankara’da yaşayanların kullanabileceği ABB Kent Rehberi uygulamasında, Ankara’daki turistik yerleri öğrenebileceğiniz gibi şehir rehberinden de faydalanabilirsiniz. Mutlaka gidip görmeniz gereken yerleri sizlere sunan ABB Kent Rehberi uygulamasında, ilgili yerlere kolayca ulaşabilmeniz için toplu taşıma bilgilerini de öğrenebilirsiniz.
Toplu taşıma durakları, saatleri gibi bilgilerin yanında özel aracı olanlar için otoparklar ve akaryakıt istasyonlarını da harita üzerinden görebilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuzda nöbetçi eczaneleri de öğrenebileceğiniz ABB Kent Rehberi uygulamasında, Ankara’daki birçok hizmet hakkında da bilgi alabilmeniz mümkün. Eğer siz de bu özelliklerden faydalanmak istiyorsanız, ABB Kent Rehberi uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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