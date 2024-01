Palworld Rehberi: Başlangıç İpuçları ve Bilmeniz Gerekenler Her Şey

Palworld’e giriş yapmak istiyorsunuz ancak kafanızda çok fazla soru işareti mi var? Hiç merak etmeyin. Palworld rehberimiz ile oyuna başlamadan önce bilmeniz gereken her şeyi öğreneceksiniz. Başlangıç için Palworld ipuçlarını sizlerle paylaşacağız.

Eğer daha önce bu tarz bir oyun oynamamışsanız kafanızın biraz karışması normal. Zira Palworld hiç bilmeyen bir kişi için epey zorlayıcı bir oyun olabilir. Oyunun başlarında yapacağınız hatalar sizi oyundan soğutabilir ya da deneyiminizi kötü etkileyebilir. Bu nedenle biz de sizler için bir başlangıç rehberi hazırlama karar verdik.

Siz de bu tavsiyelerimize uyarak oyunu daha hızlı bir şekilde kavrayabilir ve doğru kararlar vererek oyunu daha iyi oynayabilirsiniz.

Palworld Başlangıç İpuçları

Pal’ları Sürekli Çalıştırın

Oyunda yapmanız gereken pek çok eşya var. Bunların her birini kendiniz yaparsanız çok zaman kaybedersiniz. Ayrıca pek çok eşyanın başında beklemek pek de keyifli değil. Bırakın Pal’larınız sizin için onları yapsın.

Oyundaki Pal’lar pek çok şeyi sizin için yapabiliyor. Taş çıkarmak, odun toplamak, eşyaları birbirine dönüştürmek ve daha pek çok şeyi topladığınız Pal’lar sizin için yapabiliyor. Pal’larınıza yatacak yer ve gerekli yiyeceği sağlayın (hatta yiyecekleri de kendileri hazırlasınlar) sonrasında oyunun keyifli kısımlarını kendiniz tecrübe edin.

Bol Bol Odun Toplayın

Oyunun erken aşamalarında taş, odun, paldium gibi materyallere ihtiyaç duyacaksınız. Özellikle kendi base’inizi inşa ederken epey bir odun lazım olacak. Buna rağmen maalesef oyunun ilk aşamalarında odun toplayacak bir Pal bulmanız epey zor. O yüzden ilk başta odunları kendiniz toplamalısınız.

Odun ihtiyacınız çok fazla olacağı için topladığınız odunları stoklamayı düşünebilirsiniz. Bu durum da bizi bir sonraki ipucuna götörüyor.

Bol Bol Depolama Alanı Oluşturun

Oyunun ilk aşamalarında oluşturacağınız bir sandık pek çok şeyi çözecektir ancak bir tane ile asla yetinmeyin. 3-4 kritik yere koyacağınız sandıklar pek çok işi kolaylaştıracaktır. Pal’larınız topladıkları eşyaları buraya koyacaktır. Siz de topladığınız eşyaları buraya koyabilirsiniz.

Sandıklara koyduğunuz eşyalar craft table’da gözükeceği için son derece pratiktir. Yeni bir eşya üretmek için ilgili malzemeleri üzerinize almanıza gerek yok. Hal böyle olduğundan her şeyi sandığa koymak çok mantıklı olacaktır.

Stat’ları Doğru Bir Şekilde Dağıtın

Oyunda her seviye yükselttiğinizde bir özelliğinizi güçlendirmek için puan alıyorsunuz. Bunları doğru dağıtmak son derece önemli. Pal’ları hızlıca etkisiz hale getirmek için ilk birkaç seviyede saldırıya vermek mantıklı olacaktır ancak sonrasına yanınızda gezdireceğiniz yaratıklar sizden çok daha fazla hasar vereceği için saldırıyı fullemek doğru olmayacaktır.

Oyunda kaynak toplamak -özellikle de oyunun ilk kısmında- çok önemli. Bu nedenle birkaç kez saldırıya verdikten sonra muhakkak taşıma kapasitenizi ve dayanıklılığınızı artırın. Böylece daha az yorularak ve daha çok kaynak taşıyarak hızlı bir şekilde gelişebilirsiniz.

Eğer oyunu arkadaşlarınızla birlikte oynuyorsanız ve rolleri bölüştüyseniz farklı stratejiler izleyebilirsiniz. Örneğin bir arkadaşınız sağlık puanını sürekli geliştirir ve diğer pek çok oyundan aşina olduğumuz “Tank” rolünü üstlenebilir. Böylece savaşa önden giderek tüm agro’yu kendine çekebilir, partinizdeki oyuncular ve onların Pal’ları, rahatlıkla hasar vurabilir.

Base’de çok fazla vakit geçirecek biriyseniz ve Pal’lerinize sürekli emir vererek onlara iş yaptıracak bir roldeyseniz o zaman “Work Speed” özelliğinizi de geliştirebilirsiniz.

Özetle, arkadaşlarınızla oynayacaksanız oynadığınız role göre özellik seçmelisiniz. Tek başınıza oynayacaksanız da birkaç puan saldırıya verip sonra taşıma kapasitesi ve dayanıklılık becerilerinizi geliştirmek son derece mantıklı.

Bineklere Bir An Önce Sahip Olun

Tahmin edebileceğiniz gibi oyundaki Pal’lara binebiliyorsunuz. Uçan Pal’lara binebilmeniz mümkün, bazı kara canlılarına da. Bu canlıları ne kadar erken bulursanız o kadar iyi. Zira oyunun haritası geniş ve her yere koşarak gitmeniz epey vaktinizi alır. Dayanıklılığınız da sürekli biteceği için etrafı taramak için bineğe ihtiyacınız var.

Ne pahasına olursa olsun bir adet kara bineği, bir adet de uçan bineğiniz olsun. Bunları sürekli yanınızda gezdirin ve base’den çıktığınız her an muhakkak bu Pal’lere binerek seyahat edin. Bu size büyük bir ivme kazandıracaktır.

Yanınızda Sürekli Pal Sphere Bulundurun

Pal Sphere, bilinen adıyla “Pokeball” her zaman yanınızda olsun. Karşınıza ne zaman nerede bir Pal çıkacağı belli olmuyor. Özellikle de oyunun ilk kısmında hangi Pal’ların nerede çıkacağını bilmediğinizden asla Pal Sphere olmadan gezmeyin. Her fırsatta da Pal Sphere üretin. Çok fazla olursa da depolayın, muhakkak işinize yarayacaktır.

Base’de Her Çeşit Pal Bulunsun

Her Pal’in kendine has yetenekleri bulunuyor. Base’inizde ilgili işleri yaptırmak için en az bir Pal bulunsun. Ateş yakabilen, tohumları sulayabilen, odun toplayabilen, maden kazabilen… Her çeşit Pal’i yakalayın ve Base’inizde çalışması için görevlendirin.

Palworld rehberimiz burada sona eriyor. Palworld ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Palworld oynamayı düşünüyor musunuz? Palworld rehberimiz nasıl olmuş? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.