Telefon Numarasından Instagram Hesabı Nasıl Bulunur?

Instagram hesabınıza çevrenizdekileri arkadaş olarak eklemek istiyor ama kullanıcı adlarını bulmakta zorlanıyor musunuz? Çözümü oldukça basit! Rehberinizde kayıtlı olan kişilerin Instagram hesabına kolayca ulaşabilirsiniz.

Telefon numarası ile kişileri Instagram hesabınıza eklemek için izlemeniz gereken adımları sırası ile anlatıyoruz. İşte, telefon numarasına göre Instagram hesaplarını bulmanın kolay yolu!

Numaradan Instagram Hesabı Nasıl Bulunur?

Instagram hesabını bulmak istediğiniz kişinin telefon numarasını rehberinize kaydedin.

Instagram profilinize giriş yapın.

Profil resminize tıkladıktan sonra sağ üst kısımda yer alan üç çizgi şeklindeki hamburger menüye dokunun.

Ayarlar ve gizlilik menüsüne girin.

Burada yer alan ‘Hesaplar Merkezi’ seçeneğine tıklayın.

‘Bilgilerin ve izinlerin’ butonuna basın.

Bu kısımda yer alan ‘Rehberi bağla’ seçeneğini aktif hale getirin.

Bu şekilde rehberinizdeki kişilerin Instagram hesaplarına hızlı biçimde erişim sağlayabilirsiniz.

Bir diğer yöntem ise şu şekilde:

Profilinize giriş yaptıktan sonra ‘Profili Paylaş’ seçeneğinin yanındaki kişi ekleme butonuna tıklayın.

Alt tarafta çıkan önerilerin yanında ‘Tümünü Göster’ seçeneğine basın.

Bu aşamada ‘Rehbere Bağlan’ butonu çıkacaktır.

Bu butona tıklayıp ‘devam’ diyerek ilerleyebilirsiniz.

Eğer uygulamanın kişilere erişmesine izin verilmiyorsa rehberi bağlama işlemi tamamlanmayacaktır.

Ayarlar menüsüne gidip ‘Gizlilik’ sekmesinden ‘Kişiler’ seçeneğini aktifleştirdiğinizde bu sorun ortadan kalkmış olur.

Başka Kişilerin Instagram Hesabı Nasıl Bulunur?

Rehberinizde kayıtlı olmayan kişilerin hesabına ulaşmak için ise aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz: