Telefon Numarasından Instagram Hesabı Nasıl Bulunur?
Instagram'da takip etmek istediğiniz kişileri telefon numarasından bulabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte Instagram'da numaradan hesap bulma rehberi!
Instagram hesabınıza çevrenizdekileri arkadaş olarak eklemek istiyor ama kullanıcı adlarını bulmakta zorlanıyor musunuz? Çözümü oldukça basit! Rehberinizde kayıtlı olan kişilerin Instagram hesabına kolayca ulaşabilirsiniz.
Telefon numarası ile kişileri Instagram hesabınıza eklemek için izlemeniz gereken adımları sırası ile anlatıyoruz. İşte, telefon numarasına göre Instagram hesaplarını bulmanın kolay yolu!
Instagram'da Silinen Mesajları Geri Getirme Nasıl Yapılır?
Dünyanın en popüler sosyal medya uygulaması olan Instagram’dan mesajlarınızı yanlışlıkla kayıp etmiş ya da silmiş olabilirsiniz. Eğer siz de bu durumu yaşadıysanız Instagram silinen mesajları geri getirme işlemi nasıl yapılır gelin birlikte bakalım.
Numaradan Instagram Hesabı Nasıl Bulunur?
- Instagram hesabını bulmak istediğiniz kişinin telefon numarasını rehberinize kaydedin.
- Instagram profilinize giriş yapın.
- Profil resminize tıkladıktan sonra sağ üst kısımda yer alan üç çizgi şeklindeki hamburger menüye dokunun.
- Ayarlar ve gizlilik menüsüne girin.
- Burada yer alan ‘Hesaplar Merkezi’ seçeneğine tıklayın.
- ‘Bilgilerin ve izinlerin’ butonuna basın.
- Bu kısımda yer alan ‘Rehberi bağla’ seçeneğini aktif hale getirin.
- Bu şekilde rehberinizdeki kişilerin Instagram hesaplarına hızlı biçimde erişim sağlayabilirsiniz.
Bir diğer yöntem ise şu şekilde:
- Profilinize giriş yaptıktan sonra ‘Profili Paylaş’ seçeneğinin yanındaki kişi ekleme butonuna tıklayın.
- Alt tarafta çıkan önerilerin yanında ‘Tümünü Göster’ seçeneğine basın.
- Bu aşamada ‘Rehbere Bağlan’ butonu çıkacaktır.
- Bu butona tıklayıp ‘devam’ diyerek ilerleyebilirsiniz.
- Eğer uygulamanın kişilere erişmesine izin verilmiyorsa rehberi bağlama işlemi tamamlanmayacaktır.
- Ayarlar menüsüne gidip ‘Gizlilik’ sekmesinden ‘Kişiler’ seçeneğini aktifleştirdiğinizde bu sorun ortadan kalkmış olur.
Başka Kişilerin Instagram Hesabı Nasıl Bulunur?
Rehberinizde kayıtlı olmayan kişilerin hesabına ulaşmak için ise aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz:
- Instagram ID (Kullanıcı adı) ile hesap bulma: Bunun için ana sayfada bulunan büyüteç simgesine tıklayıp aradığınız kişinin kullanıcı adını yazmanız yeterli!
- İsim ile hesap bulma: Kullanıcı adı ile aynı gibi gözükse de aslında isim ile hesap bulmak biraz daha farklıdır. Kişiler farklı kullanıcı adları oluştursa da isim kısmına genellikle kendi adlarını yazar. Bu şekilde ad/soyad olarak arama yapıp hesap bulabilirsiniz.
- E-posta ile hesap bulma: Instagram üzerinden direkt olarak e-posta ile hesap araması yapmak mümkün değildir ancak hesabınız Facebook ile bağlantılı ise Facebook’ta e-mail ile kişi arama yapabilirsiniz. Bu şekilde ulaştığınız kişilerin Instagram hesaplarına ulaşmayı deneyebilirsiniz.
- Alternatif sosyal medya uygulamaları ile hesap bulma: TikTok, X, Threads gibi uygulamalarda kullanıcıların bazıları biyografi kısmına Instagram hesaplarını ekler. Bu platformlardan bulduğunuz hesapları Instagram’da takip edebilirsiniz.
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