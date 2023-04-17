Minecraft Zayıflık İkisiri Yapımı Rehberi

Minecraft zayıflık iksiri yapımı rehberi ile sahip olacağınız iksir, içildiği takdirde belirli süre boyunca saldırı gücünü bir miktar azaltır. Peki, saldırı gücünün azalmasını sağlayan iksiri elde etmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Gelişmiş craft sistemi ile dikkat çeken Minecraft'ta bazı nesneleri birleştirerek yeni objeler elde edebilirsiniz. Bunlar ile barınak inşa edebilir, silah oluşturabilir, iksirler elde edebilir ve dahasını yapabilirsiniz.

Oyunda elde edilen iksirlerin olumlu ve olumsuz çeşitli kullanımları vardır. Örneğin bu rehberde bahsedeceğimiz zayıflık iksiri, saldırı gücünü 1 dakika 30 saniye boyunca 0,5 düşürür ve bu nedenle yakın dövüş silahlarıyla daha az hasar vermenize neden olur.

Minecraft Zayıflık İksiri Yapımı Adımları Neler?

1 adet Fermented Spider Eye ve 1 adet su şişesi edinin.

Brewing Stand'i açın.

Brewing Stand'i etkinleştirmek için en soldaki kutucuğa Blaze Powder ekleyin.

Su şişesini alttaki kutulardan birine ekleyin.

Fermented Spider Eye'ı üstteki kutucuğa yerleştirin.

Bir süre sonra zayıflık iksiri elde edeceksiniz.

Uzun yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran Minecraft isimli video oyununda zayıflık iksiri elde edebilmek için öncelikle Fermented Spider Eye, Blaze Powder ve su şişesine ihtiyacınız var. Eğer gerekli malzemeleri temin ettiyseniz yapım aşamasına geçebilirsiniz.

İlk olarak iksir dahil olmak üzere çeşitli objeler üretilmesine imkân tanıyan Brewing Stand'i görüntülemeniz gerekiyor. Bir sonraki adımda Brewing Stand'i etkin hâle getirmek için en soldaki kutucuğa Blaze Powder eklemelisiniz.

Envanterinizde yer alan su şişesini Brewing Stand penceresindeki alt kutucuğa yerleştirin. Alttaki kutucuklara 3 su şişesi ekleyerek tek seferde 3 iksir elde edebilmeniz mümkün. Bu, birden fazla zayıflık iksirine ihtiyacı olan oyuncular için oldukça kullanışlı bir detaydır.

Su şişesini yerleştirdikten sonra üstteki kutucuğa Fermented Spider Eye'ı ekleyin. Bunu yaptığınız takdirde zayıflık iksiri üretilmeye başlanacaktır. Bir süre sonra söz konusu nesneyi elde etmiş olacaksınız.

Bu yazıda dünyanın en popüler video oyunlarından biri olan Minecraft'ta zayıflık iksirinin nasıl üretileceğini açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları sırasıyla uygulayarak siz de söz konusu nesneyi elde edebilirsiniz.