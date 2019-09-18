Milyonlarca çocuk, ebeveyn ve öğretmen her ay ABCya'ı ziyaret ediyor ve geçen yıl 1 milyardan fazla oyun oynandı. On yıldan fazla bir süredir ABCya, dünyanın en popüler eğitim oyun sitelerinden biri. Şimdi ise mobil platformunda oynanabilir.

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ABCya Games, kidSAFE Seal Programı tarafından onaylanmıştır. KidSAFE, çocuklara yönelik oyun siteleri, eğitim hizmetleri, sanal dünyalar, sosyal ağlar, mobil uygulamalar, tablet cihazlar ve çocuklar da dahil olmak üzere çocuklara yönelik web siteleri ve teknolojiler için özel olarak tasarlanmış bağımsız bir güvenlik sertifikasyon hizmeti ve onay programıdır.

ABCya Games Özellikleri