Fortnite Mobile Nasıl İndirilir? Fortnite Android İndirme ve Yükleme

Ücretsiz battle royale oyun Fortnite Mobile artık Android (Google Play Store) ve iOS (Apple App Store) mağazalarından indirilemiyor. Tabii ki hali hazırda Fortnite Android veya Fortnite iOS sürümünü oynayanlar için bir sorun yok ancak ilk kez Fortnite Mobile indirecekler, yükleme yapacaklar için bir sorun teşkil ediyor. Epic Games, Android kullanıcıları için bir alternatif sunuyor. Samsung, Huawei, hangi Android telefonu kullanırsanız kullanın oyunu indirebiliyorsunuz. Fortnite Android indirme ve yükleme nasıl yapılır? anlatıyoruz.

Fortnite Mobile iOS İndirmeye Kapatıldı!

Fortnite iOS kullanıcıları için durum şu; Fortnite App Store’dan zaten indirdiyseniz, Bölüm 2 - Sezon 3 13.40 güncellemesine kadar oyunu sorunsuzca oynayacaksınız. Sezon 4 başladığında 13.40 sürümü oynamaya devam edeceksiniz ancak yeni içeriklere veya yeni Battle Pass’e erişme şansınız olmayacak. Peki, şu ana kadar harcadığınız paralar n’olacak? Apple, Epic Games’in oyunculara direkt geri ödeme/para iadesi yapmasına izin vermiyor. Apple’dan sizin para iadesi talebinde bulunmanız gerekiyor. Apple Destek sayfasından adımları görebilirsiniz.

Fortnite Mobile Android İndirme

Fortnite Android kullanıcıları içinse durum şu; Oyunu direkt Epic Games’in sitesinden veya üreticinin uygulama mağazasından indirebiliyorsunuz. Samsung telefon kullanıyorsanız, Galaxy Store’dan Fortnite’ı indirme ve yükleme yapabilirsiniz. Huawei telefon kullanıcısıysanız, App Gallery’den Epic Games Installer’ı indirip Fortnite’ı yükleyebilirsiniz. Başka bir Android telefon kullanıyorsanız, Epic Games’in sitesinden indirebilirsiniz ancak ücretsiz hesap oluşturmanız gerekiyor. Fortnite Mobile'ı Tamindir üzerinden direkt indirebilirsiniz.

Fortnite Mobile Apple ve Google Play Store'dan Neden Kaldırıldı?

Mobilde dünya genelinde en çok oynananlardan Fortnite, hem iOS hem de Android uygulama mağazasından kaldırıldı. Şu anda Fortnite App Store veya Google Play Store üzerinden direkt indirmek mümkün değil. Epic Games’in popüler oyununun mağazalardan kaldırılma nedeni yapımcının doğrudan ödeme seçeneği getirerek uygulama mağazası kurallarını ihlal etmesi. Hem Google hem de Apple’ın uygulama geliştiricilerden aldığı yüzde 30 komisyona hayır diyen Epic Games, tepkilerini sosyal medya platformu üzerinden gösterdi. Detaylara Fortnite App Store'dan Kaldırıldı! ve Fortnite App Store'un ardından Google Play Store'dan Kaldırıldı! haberlerimizden ulaşabilirsiniz.