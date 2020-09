League of Legends: Wild Rift Nedir, Ne Zaman Çıkacak?

League of Legends: Wild Rift, 2019 yılında duyurulan ve oyuncularla buluşmadan önce kusursuz olduğundan emin olmak için hala geliştirilen ve test edilen bir video oyunudur. Oyunun duyurulmasından bu yana sabırsızlıkla bekleyenler bir yana, Riot Games'in böyle bir çalışmasının olduğunu yeni öğrenenler bir yana ayrılıyor.

Birinci gruba dahil olan kişiler, Riot Games'in uzun bir zamandan beri üzerinde çalıştığı video oyununun ne zaman çıkacağını merak ederken ikinci gruba dahil olan kişiler ise oyun hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yazının ilerleyen kısımlarında hangi grupta olduğunuzun önemi olmaksızın oyun hakkında istediğiniz her türlü bilgilere ulaşabilirsiniz.

League of Legends: Wild Rift Nedir?

Riot Games tarafından duyurulduğundan beri büyük bir merak içerisinde beklenen League of Legends: Wild Rift, bilgisayarda oynanılan League of Legends'ın mobil platformlara uyarlanmış sürümü olarak kabul edilebilir ama mobil platformlara gelecek olan Wild Rift ile PC sürümünde mevcut League of Legends'ın arasında oldukça önemli bir fark bulunuyor: Wild Rift oyunun PC sürümünden tamamen bağımsızdır. Bu, oyunu bilgisayarda oynayan oyuncu ile iOS veya Android'de oynayan oyuncunun aynı oyuna giremeyeceğinin anlamına geliyor.

LoL (League of Legends) ve Riot Games'in geliştirmekte olduğu oyun birbirinden bazı bakımlardan farklı olsa da oyunun orijinal haline bağlı kalınıyor. League of Legends'ta olduğu gibi Wild Rift'te de iki takım yer alıyor ve iki takımda da toplamda 5 oyuncu bulunuyor. Oyundaki rekabet seviyesinin kısa bir anlığına bile olsa düşmemesini sağlamak için LoL'ün PC sürümünde mevcut derece sistemi Wild Rift'te de olmaya devam ediyor.

Oyuncuları oyun ile ilgili en çok sevindiren haber ise ücretsiz olmasıdır. Oyunu indirmek ücretsiz ama League of Legends'ın PC sürümünde de olduğu gibi bu oyunda da harcama yapmak için birbirinden çeşitli nedenler var. Karakterinizin klasik görünüşünü beğenmemeye başladığınız zaman oyunun size sunduğu kostümleri satın alabilirsiniz. Riot Games'in LoL'ü bilgisayarda oynayan emektar oyuncularına da mükemmel bir sürprizi var: Oyuna mevcut Riot hesabınızla girdiğiniz zaman oyunda harcadığınız zamana bağlı olarak çeşitli ödüller alacaksınız.

Riot Games'in yeni mobil oyununda PC sürümünden tanıdığımız Yasuo, Jinx, Fizz ve Lux gibi şampiyonlar da olacak. İlk olarak 40 şampiyon ile çıkacak mobil oyuna PC sürümünde de olduğu gibi zaman içerisinde birbirinden çeşitli şampiyonlar eklenecek ve şampiyonların her birinin özel yetenekleri olacak. Zed gibi şampiyonların özel yeteneklerini aynı anda kullanması ile oluşan elektrik verme gibi özellikler söz konusu mobil oyunda da olmaya devam edecek.

League of Legends: Wild Rift Ne Zaman Çıkacak?

Milyonlarca oyunun sabırsızlıkla beklemeye devam ettiği video oyununun 2020 yılının sonuna doğru çıkışını gerçekleştirmesi bekleniyor. iOS ve Android işletim sistemlerine özel olarak geliştirilen League of Legends: Wild Rift, App Store veya Play Store'da ücretsiz olarak indirilebilecek. iOS kullanıcısı olan ve iPhone 6'nın altında bir telefon kullanan oyuncular maalesef ki oyunu oynayamacak.