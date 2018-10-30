ADDY uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınız üzerinden fotoğraflarınıza yazılar ekleyebiliyorsunuz.

Fotoğraflarınızı harika çalışmalara dönüştürmek için kullanabileceğiniz ADDY uygulaması, geniş çaplı koleksiyonu sayesinde ifadeler, temel şekiller, eğlence, sevgi ve sayıları sizlere sunuyor. 40’tan fazla havalı arka plan seçeneği sunan uygulamada, 10 filtre ve 50’yi aşkın da kaplama seçeneğini kullanabiliyorsunuz.

Özel tasarlanan hazır ayarlar sayesinde fotoğraflarınıza ayrı bir hava katabileceğiniz ADDY uygulamasında, opaklığı değiştirme ve gölge ekleme seçeneklerini de kullanabilirsiniz. Kullanıcı dostu bir arayüz sunan ADDY uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri