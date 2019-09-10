Akakce uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızda, aradığınız ürünleri en ucuz fiyata satan satıcıları bulabiliyorsunuz.

İnternet üzerinden alışveriş yaparken, satın almak istediğimiz ürünlerin oldukça farklı fiyat seçenekleriyle satışa sunulduğunu fark ediyoruz. Birçok alışveriş sitesi, ziyaretçilerin dikkatini çekmek ve cazip fiyatlarıyla onları sipariş vermeye teşvik etmek amacıyla indirimli ürünler satabiliyor. Örneğin bir telefon satın almak istiyorsak ve bir alışveriş sitesi diğer hepsinden ucuza satıyorsa onu kolayca bulmak ve oradan sipariş vermek isteyebiliriz. İşte bu noktada, sizi hiç yormadan bu işlemi gerçekleştiren Akakce uygulaması devreye giriyor.