Akakce uygulaması ile aradığınız ürünleri en uygun fiyata satan satıcıları kolayca bulabilirsiniz.
Akakce uygulamasını kullanarak iOS işletim sistemli cihazlarınızda, aradığınız ürünleri en ucuz fiyata satan satıcıları bulabiliyorsunuz.
İnternet üzerinden alışveriş yaparken, satın almak istediğimiz ürünlerin oldukça farklı fiyat seçenekleriyle satışa sunulduğunu fark ediyoruz. Birçok alışveriş sitesi, ziyaretçilerin dikkatini çekmek ve cazip fiyatlarıyla onları sipariş vermeye teşvik etmek amacıyla indirimli ürünler satabiliyor. Örneğin bir telefon satın almak istiyorsak ve bir alışveriş sitesi diğer hepsinden ucuza satıyorsa onu kolayca bulmak ve oradan sipariş vermek isteyebiliriz. İşte bu noktada, sizi hiç yormadan bu işlemi gerçekleştiren Akakce uygulaması devreye giriyor.
İnternet üzerindeki binlerce satıcının ürünlerini otomatik olarak izleyen ve aradığınız ürünü en ucuz fiyata satan satıcıları kısa sürede sizlere sunan Akakce uygulaması ile bütçemizi sarsmadan çok avantajlı bir şekilde alışveriş yapabilmemiz mümkün hale geliyor. Aklınıza gelebilecek her türlü ürünü arayabileceğiniz ve fiyat alternatiflerini sıralayabileceğiniz Akakce uygulamasında, gerekli olan tüm detayları inceleyerek sipariş verebileceğiniz satıcıyı belirleyebilirsiniz. Eğer siz de alışverişlerinizi ucuza getirmek ve fiyat karşılaştırması yapmak istiyorsanız, Akakce uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.