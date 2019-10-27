Erkek ve dişi karakterlerin yer aldığı Amazing Wizards oyuncularına rekabet dolu anlar sunmaya devam ediyor.

10 binden fazla oyuncu tarafından Android ve iOS platformunda oynanan Amazing Wizards mobil platformda strateji oyunları arasında yer alıyor. Fantastik bir dünyaya ve sürükleyici bir savaş ortamına sahip olan yapımda oyuncular karakterlerini geliştiriyor ve diğer oyunculara karşı mücadele ediyorlar.

3D grafik açılarına sahip olan oyun büyüleyici savaşlara da ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Cömert bir ödül sistemine sahip olan mobil strateji oyununda her seviye sonrasında oyunculara bol bol ödüller sunuluyor.

Oyun içerisinde ne kadar yüksek seviye olursanız o kadar güçlü bir oyuncu olmuş olursunuz. Bunlara ek olarak oyuncular ne kadar fazla görev gerçekleştirirlerse yine ödüller kazanabilecekler.