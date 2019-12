PlayNetwork tarafından sunulan Apple Music for Business nereye giderseniz gidin, müşterinizin markanızın çaldığı müziği dinlemesini, paylaşmasını ve keyfini çıkarmasını sağlamak için birinci sınıf müzik küratörlüğü, özel teknoloji ve kullanımı kolay araçları bir araya getiriyor.

Bu uygulama yalnızca İşletme müşterileri için Apple Music'te kullanılabilir. Servisi cihazınızda kullanmaya başlamak için bir işletme aboneliğiniz ve 8 basamaklı bir etkinleştirme kodunuz olmalıdır. Daha fazla bilgi için, applemusicforbusiness.apple adresini ziyaret edin.

PlayNetwork ile ortaklaşa geliştirilen Apple Music for Business planlarına kaydolabilir ve perakende mağazalarında Apple'ın küratörlüğünü yaptığı çalma listeleri ve hatta bireysel mağaza markasına uyarlanmış öneriler sunan lisanslı müzik alabilirler. Apple Music for Business, Apple Inc. şirketinin lisansa bağlı olarak kullanılan bir ticari markasıdır.