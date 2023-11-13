Apple Music Karaoke Özelliği Nasıl Kullanılır?
Apple Music ile karaoke yapmaya var mısınız? İşte, kendi playlist'inizle karaoke yapmak için izlemeniz gereken adımlar!
Apple’ın iOS 16.2 güncellemesi ile gelen ‘karaoke’ özelliği uygulamadaki müzik deneyiminizi özelleştirmeyi hedefliyor. İstediğiniz zaman dinlemekte olduğunuz şarkıyı karaoke moduna almanızı sağlayan bu özellik, iPhone 11 ve daha üst modellerde kullanılabiliyor. Kolayca açıp kapatabileceğiniz karaoke moduyla doya doya eğlenmek istiyorsanız, işte izlemeniz gereken adımlar!
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Apple Music Karaoke Özelliği Nedir?
'Apple Music Sing' olarak da isimlendirilen bu özellik ile karaoke partilerine hazır olun. İster kendi başınıza isterseniz de kalabalık bir arkadaş grubuyla özgürce şarkı söylemenin ve Apple Music farkının tadını çıkarabilirsiniz.
Apple’ın sunduğu bu özellik şarkı sözlerinin tempo ile uyumlu bir şekilde ekranda görüntülenmesini sağlıyor. Sırasıyla vurgulanan kelimeleri ve cümleleri söyleyerek tempoya eşlik ettiğinizde karaoke yapmış oluyorsunuz.
Bu sırada vokalin sesini tamamen kapatabilir veya istediğiniz seviyede açık tutabilirsiniz. Bu özelliğin tam olarak nasıl kullanıldığını merak ediyorsanız, gelin adım adım Apple Music Karaoke kullanımına birlikte göz atalım.
Apple Music Karaoke Özelliği Nasıl Kullanılır?
Öncelikle karaoke özelliğini kullanmak için Apple Music uygulamasına ve hesabına sahip olmanız gerekiyor. Uygulamayı açıp hesabınızla giriş yaptıktan sonra aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli oluyor.
- Apple Music’te seçtiğiniz bir şarkıyı oynatmaya başlayın.
- Şarkının bulunduğu ekranda sol alt kısımda yer alan konuşma balonu simgesine tıklayın.
- Bu işlemi yaptığınızda şarkı sözleri ekranda şarkı ile eş zamanlı bir biçimde oynatılıyor olmalı.
- Şarkının ilerleyişini takip ettiğiniz zaman çizelgesinin sağ üst köşesinde yer alan mikrofon simgesini kullanarak karaoke özelliğini açıp kapatabilirsiniz.
- Bu simgeye bir kere bastığınızda şarkıdaki vokal sesi kapatılıyor. Sadece müzik devam ediyor. Siz de şarkı sözlerini takip ederek istediğiniz müziği kendiniz seslendirme imkânına sahip oluyorsunuz.
- Mikrofon simgesine tekrar bastığınızda vokal sesi yeniden açılıyor. Eğer vokal sesini manuel olarak ayarlamak istiyorsanız bu simgeye basılı tutmanız gerekiyor. Bu şekilde vokalin sesini arttırıp azaltabilirsiniz.
- Apple Sing özelliğini kullanırken müzik kalitesine ilişkin yaşanan değişimler dikkatinizi çekebilir. Bunun nedeni karaoke moduna geçtiğinizde Dolby Atmos'un otomatik olarak kapanıyor olması. Vokali açtığınızda aynı şarkı tekrar Dolby Atmos ile oynatılmaya devam edebiliyor. Karaoke modunda surround ses deaktif oluyor.
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