Apple’ın iOS 16.2 güncellemesi ile gelen ‘karaoke’ özelliği uygulamadaki müzik deneyiminizi özelleştirmeyi hedefliyor. İstediğiniz zaman dinlemekte olduğunuz şarkıyı karaoke moduna almanızı sağlayan bu özellik, iPhone 11 ve daha üst modellerde kullanılabiliyor. Kolayca açıp kapatabileceğiniz karaoke moduyla doya doya eğlenmek istiyorsanız, işte izlemeniz gereken adımlar!

Apple Music Karaoke Özelliği Nedir?

'Apple Music Sing' olarak da isimlendirilen bu özellik ile karaoke partilerine hazır olun. İster kendi başınıza isterseniz de kalabalık bir arkadaş grubuyla özgürce şarkı söylemenin ve Apple Music farkının tadını çıkarabilirsiniz.

Apple’ın sunduğu bu özellik şarkı sözlerinin tempo ile uyumlu bir şekilde ekranda görüntülenmesini sağlıyor. Sırasıyla vurgulanan kelimeleri ve cümleleri söyleyerek tempoya eşlik ettiğinizde karaoke yapmış oluyorsunuz.

Bu sırada vokalin sesini tamamen kapatabilir veya istediğiniz seviyede açık tutabilirsiniz. Bu özelliğin tam olarak nasıl kullanıldığını merak ediyorsanız, gelin adım adım Apple Music Karaoke kullanımına birlikte göz atalım.

Apple Music Karaoke Özelliği Nasıl Kullanılır?

Öncelikle karaoke özelliğini kullanmak için Apple Music uygulamasına ve hesabına sahip olmanız gerekiyor. Uygulamayı açıp hesabınızla giriş yaptıktan sonra aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli oluyor.