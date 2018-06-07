ARK: Survival Evolved, dinozorların da yaşadığı gizemli bir adada tek başınıza hayatta kalma mücadelesi verdiğiniz bir mobil oyun. 80’den fazla eğitilebilir dinozorla karşılacağınız oyunun başında yalnız ve silahsızsınız. Adayı keşfederek kendinize silah olarak kullanabileceğiniz bir şeyler yapmaya çalışıyor, barınaklar inşa ediyorsunuz. Gerçek bir hayatta kalma mücadelesi sizi bekliyor!

Mobil platformda şimdiye kadar gördüğüm en kaliteli grafiklere ve oynanışa sahip hayatta kalma temalı macera oyunu diyebilirim. PC platformunun ardından mobile ücretsiz çıkış yapan oyunda kendinizi tek başınıza ve korumasız olarak tehlikelerle dolu bir adada buluyorsunuz. Adanın etrafını gezerek hem kendinizi olası saldırılardan korumak için hem de avlanmak için kullanabileceğiniz, silah yerine geçecek bir şeyler bulmaya çalışarak işe başlıyorsunuz. Sağda soldan bulduğunuz şeyleri birleştirerek silahlar, barınaklar, giysiler yapıyorsunuz. Başlangıçta yalnız olduğunuzu sandığınız adada aslında sizinle birlikte hayatta kalma mücadelesi veren insanlar da var. Hayatta kalanlarla tanışıp tanışmamak size kalmış.

Online ve tek oyunculu mod sunan gerçek hayatta kalma oyununda adada, suda, havada ve hatta yerin altında karşılaşacağınız birçok dinozor var. Onları öldürmek zorunda değilsiniz. Evcilleştirebiliyor, eğitebiliyor, üzerlerine binebiliyorsunuz.

ARK: Survival Evolved Özellikleri: