ARK: Survival Evolved Hileleri

Açık dünyada hayatta kalma oyunları denilince akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan ARK: Survival Evolved 2017 yılında piyasaya sürüldü. Oldukça kendine has bir kitlesi bulunan bu oyunda dinozorlarla epey içli dışlı oluyoruz. Son derece keyifli bir oyun olan ARK: Survival Evolved hileler ile çok daha keyifli bir hale gelebiliyor.

Eğer siz de oyununuzu biraz renklendirmek istiyorsanız Ark hilelerine başvurabilirsiniz. Yada oyunun bazı kısımlarında zorlanıyorsanız hile yaparak oyunu daha kolay hale getirebilirsiniz. Geliştirici ekip epey çeşitli hile kodlarını oyuna entegre etmiş. Böylece dilerseniz oyununuzu daha eğlenceli hale getirebilirsiniz dilerseniz de zorlandığınız yerleri kolaylaştırabilirsiniz.

ARK: Survival Evolved’da Nasıl Hile Yapılır?

Hile kodlarını girmeden önce konsolu açmamız gerekiyor. Oyuna girdikten sonra “Tab” tuşuna basarak konsolu açabilirsiniz. Bu noktadan sonra aşağıdaki Ark hile kodlarını girebilirsiniz.

Çok İşinize Yarayacak Ark Hileleri

God – Tanrı modunu açar/kapatır, sizi tüm hasarlardan korur (boğulma dışında)

– Tanrı modunu açar/kapatır, sizi tüm hasarlardan korur (boğulma dışında) InfiniteStats – Sağlık, dayanıklılık, oksijen, yiyecek ve su

– Sağlık, dayanıklılık, oksijen, yiyecek ve su GMBuff – Tarın modunda artı sonsuz istatistikler ve ek deneyim puanları

– Tarın modunda artı sonsuz istatistikler ve ek deneyim puanları EnemyInvisible – Saldırıya uğrasalar bile tüm yaratıklar sizi görmezden gelir

– Saldırıya uğrasalar bile tüm yaratıklar sizi görmezden gelir LeaveMeAlone – God, InfiniteStats ve EnemyInvisible hilelerini açar.

– God, InfiniteStats ve EnemyInvisible hilelerini açar. ChangeSize <value> – Bedeninizi değiştirir. (Varsayılan değer 1’dir)

– Bedeninizi değiştirir. (Varsayılan değer 1’dir) Fly – Uçmanızı sağlar.

– Uçmanızı sağlar. Ghost – Noclip modunu etkinleştirir.

– Noclip modunu etkinleştirir. GiveEngrams – Tüm işçilik tariflerinin kilidini açar.

– Tüm işçilik tariflerinin kilidini açar. GiveEngramsTekOnly – Size tüm Tek engramları verir

– Size tüm Tek engramları verir GiveColors – Size her boyadan bir miktar verir.

– Size her boyadan bir miktar verir. DoTame – Hedeflenen dinozoru evcilleştirir (eğer evcilleştirilebilirse)

– Hedeflenen dinozoru evcilleştirir (eğer evcilleştirilebilirse) ForceTame – Eyer olmadan bile hedeflenen Dinoyu evcilleştirir.

– Eyer olmadan bile hedeflenen Dinoyu evcilleştirir. ForceTameAOE <Radius> – Dinoları belirtilen yarıçapta evcilleştirir (varsayılan 2000’dir)

– Dinoları belirtilen yarıçapta evcilleştirir (varsayılan 2000’dir) GiveCreativeMode – Sizi yaratıcı moda ayarlar.

– Sizi yaratıcı moda ayarlar. GiveCreativeModeToTarget – Hedeflediğiniz oyuncular için yaratıcı modu açar/kapatır.

– Hedeflediğiniz oyuncular için yaratıcı modu açar/kapatır. GiveCreativeModeToPlayer <PlayerID> – Kimliklerini kullanan bir oyuncu için yaratıcı modu açar/kapatır.

Ark Hile Kodları: Zırh ve Silahlar

GiveArmorSet <Tier> – Belirtilen katman için size tam zırh seti verir ve onu donatır.

Zırh kademe seçenekleri sayı veya kelime olarak şu şekilde girilebilir:

0 (veya Kumaş )

1 (veya Chitin )

2 (veya Metal veya Flak )

3 (veya Tek )

Zırh kalite seçenekleri şunlardır:

Primitive

Ramshackle

Apprentice

Journeyman

Mastercraft

Ascendant

Alpha

GiveWeaponSet <Tier> – Belirtilen katmandaki tüm silahları size verir.

Silah kademesi seçenekleri sayı veya kelime olarak girilebilir ve şu şekildedir:

0 (veya İlkel ): Yay, Mızrak, Mızrak, Bola

1 (veya Temel ) Taarruz Tüfeği, Av Tüfeği, Levyeli Tüfek, Kılıç, El Bombası

2 (veya Gelişmiş ) Bileşik Yay, Fabrikasyon Keskin Nişancı Tüfeği, Roketatar

3 (veya Tek ) Tek Bomba, Tek Tüfek, Tek Railgun, Tek Kılıç

Silah kalite seçenekleri, yukarıda listelenen zırh seçenekleriyle aynıdır.

Ark Hile Kodları: Dinozorlar

Ark’taki tüm dinozor ve yaratıkların kimlik numaraları için bu listeye bakabilirsiniz.

Summon <type> – Bulunduğunuz yerde belirli bir yaratığı ortaya çıkarır.

– Bulunduğunuz yerde belirli bir yaratığı ortaya çıkarır. SummonTamed <type> – Bulunduğunuz yerde evcilleştirilmiş bir yaratık yaratır.

– Bulunduğunuz yerde evcilleştirilmiş bir yaratık yaratır. GMSummon <type> <level> – Belirli bir seviyede evcilleştirilmiş bir yaratık ortaya çıkarır.

– Belirli bir seviyede evcilleştirilmiş bir yaratık ortaya çıkarır. GiveDinoSet <tier> <quantity> – Eyerli bir dinozor seti ortaya çıkarır.

Katman seçenekleri aşağıdaki gibi sayı veya kelime olarak girilebilir:

0 : Raptor, Dilo, Trike

1 : Raptor, Carnotaurus, Thylacoleo

2 : Rex, Spino, Paracer, Therizinosaur

3 : Rex, Rex with Tek Saddle, Daeodon, Yutyrannus, Therizinosaur

Flyers: Pteranodon, Tapejara (Tek Eyerli), Argentavis, Quetzal

Mek: 3 Meks (Her modül ile)

SiegeMek: Mek, M.S.C.M., Element, Cannon Shell

MissleMek: Mek, M.R.L.M., Element, Rocketpod

ShieldMek: Mek, M.D.S.M., Element

Argent: Argentavis

Extinction: Enforcer, Gasbags, Snow Owl, Gacha, Managarmr, Velonasaur

Ark Hile Kodları: Işınlanma

TPCoords <Lat> <Lon> <Altitude> – Sizi anında belirli bir yere taşır. (Ark’taki koordinatların tam listesini burada bulabilirsiniz)

– Sizi anında belirli bir yere taşır. (Ark’taki koordinatların tam listesini burada bulabilirsiniz) Teleport – Siz bir şeyle çarpışana kadar ileriye taşır.

– Siz bir şeyle çarpışana kadar ileriye taşır. TeleportPlayerIDToMe <PlayerID> – Belirtilen bir oyuncuyu size taşır.

– Belirtilen bir oyuncuyu size taşır. TeleportToPlayer <PlayerID> – Sizi belirtilen bir oyuncuya taşır.

Ark hileleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Oyunlarda hile kullanır mısınız? Sizin en çok kullandığınız hile hangisi? Ark hilelerinden en faydalısı sizce hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.