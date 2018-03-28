Üç farklı oyun kategorisini tek bir çatı altında toplayan Armello, bu anlamda büyük bir oyuncu kitlesine hitap ediyor. Oyunda yer alan klanlardan birine katılacak ve maceradan macera koşacaksınız. Bu zorlu hikayeye ve düşmanlara hazır mısınız?

Genel anlamda strateji ve macera konusu işlenen oyunda bol bol canavarlar keşfedecek, büyüler ortaya koyacak ve diğer oyunculara karşı karşıya geleceksiniz. Aynı zamanda kapışmanın hiç azalmadığı bir yapım olan Armello'da ya kral olacaksınız ya da bu krallıkta ezilmiş bir savaşçı. Bu yüzden çok çalışmalı ve kendinizi geliştirmelisiniz. Ancak Armello Krallığı güzel olduğu kadar tehlikelidir. Periler, cinler ve haydutlar her köşeye gizlenmiş olurlar, onlara dikkat etmeniz sizin yararınıza olacaktır. Ayrıca sizden daha güçlü olan düşmanlardan sakın korkmayın. Doğru taktik ile onları yenebilirsiniz.

Masaüstü eğlencesini mobile taşıdığını ifade eden Armello, hikaye odaklı olmasıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Grafik kalitesi olarak oyuncuları tatmin eden oyunu oynamak kolay, ancak ustalaşması bir hayli zor. Bu zorlu serüvene katılmak istiyorsanız, hızlıca indirin ve oynayın!

Armello Özellikleri