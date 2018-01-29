Avast Wi-Fi Finder uygulamasıyla iOS cihazlarınız üzerinden ücretsiz Wi-Fi noktalarını kolayca bulabilir ve bağlanabilirsiniz.

İnternet paketinizin olmadığı zamanlarda ücretsiz Wi-Fi hizmeti veren yerleri bulmak bir hayli zor olabiliyor. Genellikle kafeler, havalimanları ve bazı parklarda bu hizmet ücretsiz olarak verilse de, şifreli olarak yayın yapan bağlantılar arasında bunları elle tespit etmek gerçekten zor. Güvenlik çözümleriyle tanınan ve bu konularda tecrübeli olan Avast tarafından geliştirilen Avast Wi-Fi Finder uygulaması, halka açık yerlerde ücretsiz olarak bağlanabileceğiniz Wi-Fi bağlantılarını bulmanızı ve bağlanmanızı kolaylaştırıyor.

Avast’ın güvenlik üzerine olan tecrübesinden bahsetmiştik. Firma, Avast Wi-Fi Finder uygulamasıyla da bunu destekleyerek sizin için en güvenli bağlantının hangisi olduğunu öğrenmenizi de kolaylaştırıyor. Ayrıca, güvenlik konusundaki önerileri incelemenizi öneriyoruz. Hem yurt içinde hem de yurt dışında mobil veri maliyetinizi düşüreceğine inandığım Avast Wi-Fi Finder uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Avast Wi-Fi Finder uygulamasını kullanırken, her ihtimale karşı bir VPN uygulamasından destek almanızı öneriyoruz.