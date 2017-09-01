iPhone ve iPad İçin En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları

İnternette sınırlandırmalara takılmadan özgürce ve güvenli bir şekilde gezinmek için ihtiyacınız olacak en iyi ücretsiz VPN uygulamalarını bu listede bulabilirsiniz. iPhone ve iPad cihazlarla uyumlu VPN uygulamalarından bazıları ücretsiz olarak aylık belli bir veri tüketimine izin vermektedir.

Sadece engelli ve yasaklı web sitelerine erişmek için değil, nedensizce uygulanan hız sınırlamalarını aşmak, ülkemize açılmayan servisleri kullanabilmek, herkese açık WiFi noktalarında güvenle bağlanmak için de bir ihtiyaç VPN uygulamaları.

iOS kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen VPN uygulamalarının tümüne aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.