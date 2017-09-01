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iPhone ve iPad İçin En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları

iPhone ve iPad İçin En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları
Erkan Calp
Erkan Calp

İnternette sınırlandırmalara takılmadan özgürce ve güvenli bir şekilde gezinmek için ihtiyacınız olacak en iyi ücretsiz VPN uygulamalarını bu listede bulabilirsiniz. iPhone ve iPad cihazlarla uyumlu VPN uygulamalarından bazıları ücretsiz olarak aylık belli bir veri tüketimine izin vermektedir.

Sadece engelli ve yasaklı web sitelerine erişmek için değil, nedensizce uygulanan hız sınırlamalarını aşmak, ülkemize açılmayan servisleri kullanabilmek, herkese açık WiFi noktalarında güvenle bağlanmak için de bir ihtiyaç VPN uygulamaları.

iOS kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen VPN uygulamalarının tümüne aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

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Avast! SecureLine VPN Avast! SecureLine VPN
Avast! SecureLine VPN Avast! SecureLine VPN ile internet güvenliğinizi sağlayabilirsiniz ÜCRETSİZ
Betternet Betternet
Betternet Betternet VPN uygulaması sayesinde iPhone ve iPad cihazlarınızdan sorunsuzca engelli sitelere giriş yapabilirsiniz. ÜCRETSİZ
CyberGhost VPN CyberGhost VPN
CyberGhost VPN CyberGhost VPN, iOS cihazlarınız üzerinde ücretsiz olarak kullanabileceğiniz güvenilir bir VPN uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Free VPN Free VPN
Free VPN Free VPN uygulamasını kullanarak iPhone ve iPad cihazlarınızdan tüm engelli sitelere kolayca giriş yapabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Hotspot Shield VPN Hotspot Shield VPN
Hotspot Shield VPN Hotspot Shield VPN, mobil cihaz üzerinden herhangi bir filtrelemeye maruz kalmadan internet üzerinden gezilmesini sağlayan mobil uygulamadır. DENEME SÜRÜMÜ
Opera VPN Opera VPN
Opera VPN Opera VPN, iPhone ve iPad için tamamen ücretsiz VPN ve reklam engelleme uygulaması. ÜCRETSİZ
SurfEasy VPN SurfEasy VPN
SurfEasy VPN SurfEasy VPN ile anonim olarak internette gezinebilir, engelli web sitelerine kolayca erişebilirsiniz. ÜCRETSİZ
TunnelBear VPN TunnelBear VPN
TunnelBear VPN Güvenli VPN uygulaması TunnelBear ile yurtdışındaki servisleri kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
VPN Master VPN Master
VPN Master VPN Master, iPhone ve iPad için ücretsiz ve hızlı VPN uygulamaları arasında. ÜCRETSİZ
ZenMate ZenMate
ZenMate ZenMate, iPhone ve iPad için güvenli, hızlı, kullanımı basit bir VPN uygulamasıdır. ÜCRETSİZ

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