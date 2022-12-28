Wi-Fi Sinyal Gücü Nasıl Ölçülür?

Wi-Fi; günümüzde hayatımızın en önemli ihtiyaçlarından biri olan internet için oldukça gereklidir. Wi-Fi olmadan internete bağlanmak neredeyse imkansız hale gelir. Wi-Fi sinyali, internet hızından faydalanabilmek açısından çok önem arz eder.

Sinyal gücü zayıfsa internette yapılacak işler sekteye uğrar. Bu sebeple sinyal gücünün yüksek olması gerekiyor. Wi-Fi sinyal gücü; cihazla yönlendirici arasında yer alan radyo sinyalinin güç seviyesini belirler.

Sinyalin güçlü olması hem indirme ve yükleme hızlarını hem de sinyaldeki kararlılığı ifade ediyor. Eğer sinyal; -50 dBm ya da üzerindeyse W-Fi sinyal gücü olağanüstü denilebilir. Fakat -80 dBm altındaysa düşük olduğunu anlayabiliriz.

iOS’ta Wi-Fi Sinyal Gücü Ölçümü

iPhone cihazlarda durum çubuğunun sağ tarafında yer alan Wi-Fi göstergesi sayesinde bağlantının güç seviyesi net şekilde gösterilir. Yalnız simge üzerindeki üç çubukla net bilgiye ulaşmak mümkün değildir. Bundan dolayı Wi-Fi sinyal gücü ile ilgili bilgilere yerel iOS’tan ulaşmak yerine başka yöntemler denenebilir.

Wi-Fi sinyal gücünü ölçmek için iWifi uygulamasını kullanabilirsiniz. Bu uygulama üzerinden ağ hızı ölçümü için Wi-Fi Ping ile hızı ölçümlenebilir. iWifi uygulaması üzerinden bütün özelliklere ücretsiz ulaşabilirsiniz.

En doğru sinyal gücü okumaları ve reklamların kaldırılması için dilerseniz uygulamaya belirli miktarda ödeme yapabilirsiniz. Apple tarafından Wi-Fi sinyal gücünün ölçülmesi için AirPort Utility uygulaması kullanılabilir. AirPort Utility uygulaması ücretsizdir.

MacOS’ta Wi-Fi Sinyal Gücü Ölçümü

MacOS cihazlarda Wi-Fi sinyal gücünün kontrol edilmesi için şu adımları takip edebilirsiniz;

İlk olarak cihazın menü çubuğunun sağındaki imgeyi bulunuz.

Bu imge üç çubuklu sinyal gücünü gösteriyor.

Sinyal güçlerinin karşılaştırabilmek adına simge üzerine tıklayarak Wi-Fi ayarlarını yapabilirsiniz.

MacOS’ta Wi-Fi sinyal gücünü görebilmek için cihazdaki “Option” tuşu basılı durmalıdır. Hemen arkasından menü çubuğu üzerindeki Wi-Fi göstergesi tuşlanmalıdır. MacOS’ta Wi-Fi sinyal gücü ölçümü içinde iWifi uygulaması kullanılabilir.

Android’te Wi-Fi Sinyal Gücü Ölçümü

Android’lerde durum çubuğu sağında konumlanan ufak Wi-Fi simgesi, sinyalin gücüyle ilgili kullanıcıya bilgi verir. Android’te Wi-Fi sinyal gücü ölçümü için şu adımlar takip edilmeli;

Öncelikle “Ayarlar” butonuna tıklanır.

“Ağ ve İnternet” sekmesine tıklanıp diğer adıma geçilir.

Wi-Fi ağı ismine tıklandığında ekrana sinyal gücü gelecek. Burada “Mükemmel”, “Orta” şeklinde etiketler var. Wi-Fi’ nin modeli doğrultusunda “Wi-Fi ağı adı yanında yer alan “Ayarlar” işareti seçilir. Ayarlar işaretinin seçilmesi sonucunda ağ hızına ulaşabilirsiniz.

Wi-Fi sinyal gücü hakkında bilgiye ulaşmak adına yakında yer alan ağları inceleyebilirsiniz. Wi-Fi sembolü üzerine tıklayarak sinyal gücü hakkında net bilgi alabilirsiniz. Wi-Fi sembollerinden bir kısmı gri diğer kısmıysa mavidir. Wi-Fi sembolü üzerindeki mavi renk; Wi-Fi sinyal gücü hakkında bize bilgi verir.

Android cihazlar üzerinden Wi-Fi sinyal gücü ölçümü için üçüncü taraf uygulamalardan da yararlanabilirsiniz. Uygulamalar üzerinde yer alan “Zaman Grafiği” Wi-Fi sinyal gücü ölçümünü gerçekleştirebiliyor.

Windows PC’lerde Wi-Fi Sinyal Gücü Ölçümü

Windows PC’lerde Wi-Fi sinyal gücünü ölçmek için görev çubuğuna bakmanız gerekiyor. Görev çubuğunda en sağda yer alan Wi-Fi simgesi bulunuyor. Buradaki simge sayesinde cihazla bağlantılı olan ağla ilgili bilgiler vardır.

Ağda dört tane farklı bağlantının olduğu çubuk bulunur. Bu çubuklar dört tanedir. Simgenin üzerine sağ tıklayarak oradan ilk olarak “Ağ ve İnternet Ayarları” daha sonra “Wi-Fi” seçimi yapılarak sinyal gücüne dair bilgi edinilebilir.

Windows bilgisayarların “Başlat” menüsü üzerinden PowerShell yardımcı programına ulaşılıp başlatılmasıyla da Wi-Fi sinyal gücü hakkında detaylara ulaşılabilir. Ayrıca “inSSIDer” isimli üçüncü taraf uygulamasından da yararlanabilirsiniz.

Sizlere Wi-Fi sinyal gücü ölçümüyle ilgili bu yazımızda rehber hazırladık. Wi-Fi şifresini bilmeyenler ya da unutanlar için de Wi-Fi Şifresi Öğrenme, Wi-Fi Şifresi Nasıl Bulunur?” başlıklı yazımızı buraya bırakıyoruz.