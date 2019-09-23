Wi-Fi 6 Nedir? Daha Hızlı İnternet mi Geliyor?

Wi-Fi Allience tarafından Wi-Fi 6 olarak adlandırılan 802.11ax, kablosuz ağ iletimleri için 802.11 standardının en yeni sürümüdür. Yeni iletişim standardı 802.11ax, 802.11'in 6. versiyonudur, bu yüzden Wi-Fi 6 adı verildi. Daha önceki iletişim standartları 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n ve 802.11ac olarak adlandırılıyordu. Bu yeni iletişim standardına 802.11ax yerine Wi-Fi 6 denilmesinin sebebi, karışıklığa sebebiyet vermemektir.

Ülkemizde Yeni İletişim Standartı Wi-Fi 6 için Testlere Başlandı

Türk Telekom, geçtiğimiz ay Wi-Fi 6 için testlere başladı. Acıbadem yerleşkesinde gerçekleştirilen testlerde 802.11ax yani Wi-Fi 6'nın, 802.11ac’ye göre 2,5 kat daha yüksek hıza ulaşıldığı belirtildi. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Wi-Fi 6'lı modemlerin, akıllı telefon ve taşınabilir bilgisayarların yaygınlaşması ve kablosuz ağ performansının artmasıyla, iş, eğlence, güvenlik, akıllı ev konseptli her türlü uygulama yüksek kapasiteli kablosuz ağlar üzerinden kullanılabilecek. Türk Telekom bu yöndeki ilk ve en önemli adımı atarak teknoloji ve inovasyondaki liderliğini bir kez daha gösterirken, müşterilerini de yeni teknolojilerle tanıştırmanın gururunu yaşayacak” ifadelerini kullanmıştı.

Kalabalık Ortamlarda Daha İyi Bağlantı Performansı

Wi-Fi 6, 802.11ac'ye kıyasla tek kullanıcı veri transfer hızını teknik olarak %37 daha hızlı gerçekleştirebilme yeteğine sahip olacak. Kafe, havalimanı ve okul gibi kalabalık ortamlarda Wi-Fi 6, çok büyük bir fark yaratacak. Zira, çok fazla cihazın bağlı olduğu bir ortamda her kullanıcının veri transfer hızı dört kat daha fazla olacak. Ağ üzerinde sadece birkaç cihazın bağlı olduğu evlerde bu fark hissedilmeyecektir. Wi-Fi 6, daha iyi güç verimliliği sayesinde cihazların batarya ömründe de artış sağlayacak.

Wi-Fi 6’nın Sunması Beklenen Özellikleri

Ultra HD ve sanal gerçeklik yayınları için kullanıcı başına daha fazla bant genişliği sunacak.

Çoklu bağlantı desteği sunacak. Çoklu bağlantı desteği sayesinde daha fazla aktarım olanağı olabilecek.

Daha fazla bant genişliğine sahip olacak (2.4 GHz, 5 GHz, 1 Ghz ve 6 GHz).

Söz konusu bant genişlikleri, daha fazla iletişim imkanı için daha fazla kanala bölünebilecek.

Paketler daha fazla veri içerecek ve ağlar aynı anda farklı veri akışlarını yönetebilecek.

Bir erişim noktasının maksimum aralığında 4 kata kadar daha iyi performans sunacak.

Kafe, havalimanı ve okul gibi kalabalık ortamlarda daha iyi performans sunacak.

Wi-Fi sinyalinin zayıf olduğu hücresel şebekelerden kablosuz trafiği azaltabilme yeteneğine sahip olacak.

Wi-Fi 6 için Yeni Modem veya Router Gerekecek mi?

Yeni iletişim standartı Wi-Fi 6 için yeni router veya modem gerekiyor. Şu an için Wi-Fi 6 destekli ağ ürünleri bulunuyor ancak oldukça pahalı durumda. Bu yeni iletişim standartının yaygınlaşmasıyla birlikte Wi-Fi 6 destekli ağ ürünlerinin de fiyatı düşecektir. Kullandığınız cihazların da Wi-Fi 6 ağ teknolojisini desteklemesi gerektiğini belirtelim.