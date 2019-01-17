AxE: Alliance vs Empire, NEXON’un PC ve konsol MMO - açık dünya oyunlarından esinlenerek ortaya çıkardığı, düşük boyutlu lakin konsol kalitesinde bir MMORPG oyunu. Diğer devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunlarından farklı olarak devasa büyük bir dünyada geçiyor ve rekabete dayalı birçok online mod içeriyor. İki grup arasındaki savaşa dahil eden rpg oyunu şiddetle tavsiye ediyorum.

iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olmasıyla sevindiren açık dünya fantastik MMORPG AxE: Alliance vs Empire’da dünyanın kaderini kontrol altına almak için savaşan iki grup; Darkhaan İmparatorluğu ve Galanos İttifakı arasında seçimimizi yapıp mücadeleye dahil oluyorsunuz. İki gruptan da seçilebilir 4 karakter sınıfı var. Karakterlerin görünümlerinden silahları, zırhları, yeteneklerine her şeyi özelleştirebiliyor, geliştirebiliyorsunuz. Tek oyunculu modda birçok görev sizi bekliyor. Ayrıca dörtlü takımlar halinde grup savaşından geniş çaplı açık dünya PvP savaşlara, boss savaşları ve baskınları da içine alan online modlar var.

Unity 5 Vulkan teknolojisinin kullanıldığı, tamamen üç boyutlu, konsol seviyesinde grafikler ve hareket fizikleri sunan AxE: Alliance vs Empire, açık dünyada hızlı ve dinamik gerçek zamanlı savaşlara sokan harika bir yapım.

AxE: Alliance vs Empire Özellikleri: