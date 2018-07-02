Ball's Journey, Voodoo’nun olmasıyla mobil platformda öne çıkan top fırlatma oyunu. Popüler yapımcının tüm oyunları minimalist stilde mükemmel ötesi grafikler sunan süper eğlenceli beceri oyununda topu istenen uzaklığa ulaştırmak için çaba sarf ediyorsunuz. Kolay gibi görünüyor ancak oynadığınızda gerçek zorluk düzeyiyle tanışıyorsunuz.

Voodoo’nun yeni oyunda savaş topu ile ağır gülleleri uzak mesafeye gönderiyorsunuz. İlk etapta gülleyi 1000 feet (yaklaşık 305 metre) mesafeye ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Gülleyi/topu fırlatmak için tek yapmanız gereken yeşil noktada ekrana basitçe dokunmak. Topun düşme noktasına göre puan alıyorsunuz. Puanlarla kuvvet, havada hızlanma ve zıplama gücünü artırıyorsunuz. Güçlendirmeler topu/gülleyi daha uzağa fırlatabilmeniz açısından önemli. Puanlarınız oyundan çıkış yapmış olsanız dahi toplanıyor.